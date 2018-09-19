ДИТ Москвы возглавил Эдуард Лысенко, экс-топ-менеджер АФК «Система» и «Альфа-групп»

Новым главой ДИТа Москвы стал выходец из Ярославля Эдуард Лысенко. Полномочия его многолетнего предшественника Артема Ермолаева указом столичного мэра продлены не были.

Смена главы ДИТа

Мэр Москвы Сергей Собянин 21 сентября 2018 г. подписал указ о назначении на должность министра столичного правительства и руководителя департамента информационных технологий города (ДИТ Москвы) Эдуарда Лысенко. Текст документа появился на сайте мэрии столицы. До назначения Лысенко уже почти два года был сотрудником ДИТа, с апреля 2018 г. — в ранге первого заместителя его главы.

Таким образом, не были продлены полномочия предыдущего руководителя ДИТа Артема Ермолаева. В правительстве Москвы Ермолаев трудился, сменив Михаила Алешина, с 2010 г. Изначально — в роли главы комитета информационных технологий, с января 2011 г. переименованного в ДИТ.

Трудовая биография Эдуарда Лысенко



Эдуард Лысенко родился 22 января 1975 года в Ярославле. В 1997 г. он окончил факультет «Информатика и вычислительная техника» Ярославского госуниверситета им. П. Г. Демидова по специальности «Математик—системный программист».

Новый глава ДИТа Эдуард Лысенко

В 1998-2000 гг. Лысенко работал в ярославском филиале акционерного коммерческого банка «СбС-агро», где занимался проектированием и развитием мультисервисных сетей для оказания банковских услуг. С 2000 по 2012 гг. он работал в региональных и московских ИТ-компаниях — занимал руководящие позиции в АФК «Система» и «Альфа-групп». «Имеет опыт руководства в международных компаниях», — говорится в биографической справке.

В 2012 г. Лысенко пригласили возглавить Департамент информатизации и связи правительства Ярославской области. В 2015 г. он был назначен вице-губернатором региона. В этой должности курировал развитие ИТ и вопросы региональной безопасности.

В ноябре 2016 г. в ранге заместителя руководителя ДИТа Москвы возглавил направление ведомственной информатизации и взаимодействия с федеральными органами власти.

Развитие ИТ в Москве до назначения Лысенко

Отметим, что в период работы Ермолаева в Москве реализовывалась одобренная летом 2011 г. масштабная программа «Информационный город» с общим бюджетом на 2012-2018 гг. порядка 440 млрд руб. Среди основных целей программы заявлены повышение качества жизни населения столицы за счет использования ИКТ в социальной сфере, в области обеспечения комплексной безопасности города и иных сферах управления, а также в повседневной жизни граждан. Еще одна цель — повышение эффективности и прозрачности управления Москвой.

Артем Ермолаев оставил ДИТ

Среди ключевых проектов программы в пресс-службе ДИТа назвали CNews создание единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), запуск системы городского видеонаблюдения, формирование так называемой московской электронной школы (оснащение учебных заведений инфраструктурой и ПО, создание цифрового контента — библиотеки материалов), а также развитие сервисов и электронных госуслуг, которые можно получить на портале Mos.ru, и формирование городской ИТ-инфраструктуры. В последнем случае речь в частности идет о создании распределенного ЦОДа, в котором размещаются и обслуживаются почти все городские информсистемы — их около 350 — за исключением транспортной; она находится в ЦОДе департамента транспорта Москвы.

Из формализованных достижений ДИТа при Ермолаеве можно, например, отметить тот факт, что в мае 2017 г. за создание ЕМИАС Москва заняла третье место в международном конкурсе Global mobileGov Awards, в котором участвуют проекты разных стран, имеющие отношение к электронному правительству. Первое и второе места тогда достались правительствам Бангладеш и ОАЭ.

Также по линии достижений можно упомянуть, что в мае 2018 г. Москва впервые приняла заседание элитного международного клуба городских лидеров Сonnected Cities 2020, который объединяет представителей наиболее продвинутых мировых мегаполисов, отвечающих за инновации, цифровую трансформацию и госуслуги. Артем Ермолаев на этом слете представил на суд международных экспертов проект новой городской цифровой стратегии «Умный город 2030», которая разрабатывалась по поручению Сергея Собянина.

Некоторые факты биографии Артема Ермолаева

По информации, размещенной на сайте ДИТа, Артем Ермолаев родился 22 июня 1976 г. в Москве. В 1998 г. окончил Государственный университет управления по специальности «Национальная и мировая экономика». В этом же году возглавил направление по развитию бизнеса в российском системном интеграторе Step Logic.

С 2002 по 2005 гг. Ермолаев работал в московском офисе компании Cisco Systems, где отвечал за взаимодействие с операторами связи. Позже он принимал участие в проектировании и развертывании сетей связи нового поколения для компаний ТТК, «Голден телеком» и «Комстар — объединенные телесистемы». Затем он вернулся в Step Logic, где проработал до 2008 года.

В июле 2008 г. Ермолаев поступил на службу в центральный аппарат Минкомсвязи. Там он последовательно занимал должности директора департамента государственной политики в области информатизации и ИТ, а затем советника министра.