Цифровая маркировка сигарет принесет бюджету и рынку триллион

Представители оператора проекта по цифровой маркировке товаров — «Центра развития перспективных технологий» — поделились с CNews оценками финансовой нагрузки на участников рынка табачной продукции, а также привели данные о возможном экономическом эффекте от новшеств.

Триллионная экономия за счет цифровой маркировки

Внедрение в России обязательной маркировки табачной продукции принесет государству и бизнесу дополнительно более 1 трлн руб. в течение года. Такими оценками поделились с CNews специалисты «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ), который выступает оператором данного проекта при непосредственной координации Минпромторга.

Напомним, особые требования к учету табачной продукции, подразумевающие обязательную ее маркировку, вступают в силу с 1 марта 2019 г., однако в пилотном режиме проект стартовал с января 2018 г. Защищенный средствами криптографии двухмерный код в формате Data Matrix наносится как на пачки, так и на блоки. При этом также допускается маркировка транспортных упаковок. Учет маркированной продукции осуществляется в ИТ-системе «Честный знак».

В ЦРПТ не отрицают, что проект подразумевает определенную финансовую нагрузку на участников рынка, однако уверены, что она будет с запасом компенсирована за счет оптимизации бизнес-процессов. «Так производители смогут перевести производство на работу по принципу Just in Time, — рассуждают в ЦРПТ. — В логистике экономия на операционных затратах, связанных с процессом обработки грузов, составит минимум 20%. Бизнес на 6-7% повысит эффективность за счет сокращения издержек на персонал, управление запасами, логистику, обмен и возврат товаров».

Стартовые затраты бизнеса

По оценкам специалистов ЦРПТ, производителям табачной продукции в случае отсутствия необходимого оборудования и ПО потребуется однократно вложить от 6 до 15 млн руб. на покупку и адаптацию производственной линии — в зависимости от выбранной системы ERP.

«Для оптовой продажи необходимо использование системы электронного документооборота (ЭДО) для отправки первичных документов, — говорят в ЦРПТ. — Средний рыночный тариф за обработку одного документа в ЭДО — 5,4 руб. Средние годовые расходы на услуги ЭДО могут составить порядка 21 млн руб. для крупных производителей, для мелких — около 700 тыс. руб. Затраты на ЭДО окупаются за счет сокращения оборота бумажных документов и, следовательно, сокращения затрат, связанных с их печатью, пересылкой и хранением. Средняя стоимость бумажного документа составляет 20 руб., что в четыре раза больше, чем стоимость электронного документа».

Структура оборота маркированной табачной продукции

В ЦРПТ добавляют, что в процессе добровольного пилота коды маркировки для нанесения предоставляются производителям сигарет на бесплатной основе. После перехода к обязательной маркировке на производителей ляжет обязанность оплачивать так называемую услугу прослеживаемости. В текущей версии бизнес-модели рассматривается цена в 50 коп. за единицу промаркированного товара. Финальная стоимость за услугу будет позже установлена Правительством России.

«Для дистрибьюторов и оптовиков в зависимости от масштаба бизнеса расходы за услуги ЭДО в год могут варьироваться, — поясняют в ЦРПТ. — У оптовиков с оборотом в 50 млн пачек в год расходы на ЭДО будут составлять до 270 тыс. руб. в год. У оптовиков с оборотом в 1 млрд пачек в год они могут вырасти до 5 млн руб. в год. Входящий трафик электронных документов не тарифицируется».

Что касается розничных точек, то им придется обзавестись 2D-сканером, потратив на него примерно 4 тыс. руб. «Для мелкой розницы может потребоваться установка обновленного кассового ПО для работы с маркированной продукцией, — добавляют в ЦРПТ. — Поддержка кассового ПО стоит примерно 7,5 тыс. руб. в год».

Что именно нужно закупить участникам рынка

Производителям табачной продукции для работы с системой «Честный знак» потребуется оборудование и ПО для так называемой сериализации и агрегации, если ранее оно не приобреталось, а также регистратор эмиссии кодов маркировки, который предоставляется ЦРПТ за свой счет. Также производителю нужно будет подключиться к оператору электронного документооборота — для обмена данными со своими контрагентами.

Дистрибьюторам и оптовым продавцам табачной продукции потребуется подключение к ЭДО и цифровая подпись. Розничной точке по продаже нужно будет иметь 2D-сканер и обновление программного обеспечения для уже установленной онлайн-кассы.

«На рынке существует широкий ассортимент оборудования и ПО для маркировки, в том числе есть варианты техники, производимой в России, — отмечают в ЦРПТ. — Центр совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарской компанией SICPA создал компанию “Трекмарк”, которая займется разработкой и производством оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров на мощностях концерна “Автоматика” госкорпорации “Ростех”. Локализованное производство позволяет снизить стоимость устройств на 30% по сравнению с европейскими аналогами и значительно сократить сроки поставок».

Как работает маркировка

Схему работы мониторинга оборота табачной продукции CNews объяснили в российской компании RRC. «В основе работы системы лежит присвоение специального идентификационного кода каждому экземпляру продукции и дальнейшее отражение в базе данных любого ее движения от момента производства до момента реализации покупателю в магазине, — отмечают в компании. — Для импортеров сигарет будет два варианта нанесения маркировки: на заводе-изготовителе прямо на производственной линии или на складах компании импортера. Доля импортных сигарет в России незначительна, поэтому для рынка в целом такой сложный по реализации вариант маркировки не должен оказать существенного влияния».

До тех пор, пока оптовик не нарушает целостность групповой тары заводской упаковки, он может отражать все движения табачной продукции через свои склады, не прибегая к сканированию, потому что все цифровые идентификаторы будут выгружаться в систему электронного документооборота вместе с сопроводительными товарными накладными.

Однако, как указывают в RRC, если для своих целей дистрибьютор сигарет производит переупаковку в другую тару, например, при формировании заказов для покупателей, то он может сформировать новый код групповой тары, передать его в систему и наклеить на новую коробку для того, чтобы облегчить приемку сигарет в магазине. Если он этого не сделает, то при поступлении товара на склад магазина приемщику придется сканировать каждый блок или даже каждую пачку, чтобы проверить, что поставщик привез ему именно те экземпляры сигарет, коды которых отгрузил по системе учета.

На кассе при продаже маркированной пачки сигарет с 1 марта 2019 г. продавец будет обязан отсканировать код маркировки, а кассовая программа автоматически запишет его в кассовый чек. Оператор фискальных данных после получения такого чека передает информацию о продаже маркированной пачки сигарет в систему.

Некоторые подробности о «Честном знаке»

Как заверяют в ЦРПТ, система учета маркированной продукции «Честный знак» в целом создается командой центра. «Мы привлекаем сторонних разработчиков для создания решений для автоматизации потребностей участников оборота табачной продукции, которые возникают при внедрении маркировки и прослеживаемости», — добавляют в организации.

В ЦРПТ считают рассматриваемую систему уникальной и не имеющей аналогов в мире. Центр разработал собственное программное решение, задействовав технологии с открытым кодом и стек Apache для работы с большими данными.

Для своей системы центр использует серверы и СХД Dell и HP, а также сетевое оборудование Cisco. «В данный момент в связи с тем, что система находится на этапе пилотных проектов, используется арендуемое оборудование, — говорят в ЦРПТ. — Это позволяет при проведении серии нагрузочных тестирований гибко управлять конфигурациями ландшафтов и подобрать максимально подходящие конфигурации оборудования для использования в промышленной эксплуатации. В данный момент приобретается собственное оборудования для подготовки перехода на этап промышленной эксплуатации, то есть с начала периода обязательной маркировки товаров. Оборудование расположено в Москве и в Санкт-Петербурге для обеспечения резервирования и катастрофоустойчивости».

Пример государственно-частного партнерства

В ЦРПТ называют «Честный знак» первым в России ИТ-проектом в рамках реализации закона о государственно-частном партнерстве. «Ранее в этом году Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий ИТ-системы статусом объектов государственно-частного партнерства (ГЧП), — поясняют в центре. — Формат ГЧП позволяет государству достичь поставленных целей по борьбе с теневой экономикой и нелегальным оборотом при отсутствии расходов из государственного бюджета, одновременно оставляя за собой все контрольные функции».