Власти написали два кровожадных закона о блокировке пиратских сайтов в России

Минкультуры подготовило поправки в «антипиратский» закон, ускоряющие блокировку пиратских ресурсов. Роскомнадзор должен будет в течение одних суток вместо трех рабочих дней определять владельца сайта с незаконно размещенным контентом, после чего владелец сайта должен будет удалять данный контент «незамедлительно».

«Антипиратские» законопроекты от Минкультуры

Министерство культуры подготовило два законопроекта с поправками в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», касающиеся процедуры блокировки пиратских ресурсов. Документы опубликованы на портале regulation.gov.ru.

Смысл обоих законопроектов - ускорение действующей процедуры блокировки сайтов, незаконно распространяющих защищенный авторскими правами контент.

Как Минкультуры предлагает блокировать пиратские сайты

Законопроекты, разработанные Минкультуры, предполагают, что Роскомнадзор будет выполнять свои функции по определению владельца ресурса и его хостинг-провайдера в течение одних суток. Далее хостинг-провайдер должен будет «незамедлительно» информировать владельца ресурса о выявленном нарушении, а владелец сайта - «незамедлительно» удалять соответствующий контент.

Если меры не будут приняты, то Роскомнадзор должен будет заблокировать доступ к соответствующему ресурсу, причем сделать это необходимо будет также «незамедлительно».

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Руководитель общественной организации «Роскомнадзора» Артем Козлюк напоминает, что на прошлой неделе Минкультуры выступало с более радикальной и «совершенно неприемлемой инициативой» - блокировать пиратские сайты вообще без санкции Мосгорсуда.

Нынешний вариант законопроекта более гибкий, но предложения о «незамедлительной» блокировке доступа к пиратским сайтам также является «чрезмерным», считает Козлюк.

Глава «Ассоциации интернет-видео» Алексей Бырдин одобряет идеи Минкультуры. «Мы приветствуем любые меры, направленные на сокращение сроков и упрощение процедур вынесения решений о блокировке пиратских ресурсов», - говорит Бырдин.

Как сейчас блокируется доступ к пиратским сайтам

Действующий «антипиратский» закон был принят в 2013 г. Он предоставил владельцам прав на кино- и ТВ-продукцию обращаться в Мосгорсуд с заявлением о введение предварительных обеспечительных мер в отношении сайтов, нарушающих их права. В случае удовлетворения данного заявления оно передается в Роскомнадзор.

Далее у Роскомнадзора есть три рабочих дня для того, что определить владельца искомого сайта и провайдера его хостинга и направить им соответствующие заявления. Затем хостинг-провайдер в течении суток должен проинформировать владельца ресурса о соответствующем нарушении.

У владельца ресурса есть сутки на удаления спорного контента. Если этого не происходит, то меры в отношении спорного контента должен принять хостинг-провайдер, и это должно произойти не позднее трех суток с момента получения запроса от Роскомнадзора.

Если ни владелец сайта, ни хостинг-провайдер никаких мер не приняли, то Роскомнадзор включает соответствующий ресурс в Реестр запрещенных сайтов. На это уходят еще сутки. Всего сама процедура блокировки пиратского сайта занимает до семи дней с моменты вынесения определения Мосгорсуда, из которых первые три рабочие.

Со своей стороны, правообладатель в течении 15 дней с момента вынесения определения Мосгосруда должен подать к сайту-нарушителю полноценный иск. В противном случае обеспечительные меры будут сняты.

В 2015 г. вступила в силу расширенная редакция «антипиратского» закона. Она предоставила аналогичные возможности по борьбе с пиратами владельцам прав на все виды контента, кроме фото. Тогда же было введено понятие «пожизненной» блокировки: если Мосгорсуд удовлетворяет два иска одного и того же правообладателя к одному и тому же ресурсу, доступ к нему блокируется на постоянной основе без возможности разблокировки.

Как Минкультуры хотело бороться с пиратством в интернете

Напомним, что это уже не первая законодательная инициатива Минкультуры по борьбе с пиратством в интернете. Ранее министерство предлагала наделить себя же полномочиями по внесудебной блокировке сайтов, незаконно распространяющих копии отечественных кинофильмов, снятых на средства госбюджета. В 2017 г. Минкультуры разработало законопроект о блокировке доступа к любым сайтам, не размещающим свои контактные данные. Но обе инициативы не были одобрены.