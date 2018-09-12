От чиновников Роскомнадзора требуют вернуть миллионы, растраченные на «мертвых душ»

Генпрокуратура подала иск о взыскании 58 млн руб. с пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и других фигурантов дела о «мертвых душах», то есть о заключении фиктивных трудовых договоров с выплатой по ним реальных зарплат. Само юрлицо, которое считается потерпевшим по делу, не стало подавать иск о взыскании ущерба.

Иск Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура настаивает на взыскании более чем 58 млн руб. с Вадима Ампелонского и других лиц, причастных к делу о растрате в Роскомнадзоре, в качестве возмещения ущерба. Об этом со ссылкой на адвоката Артура Большакова сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Большаков отмечает, что ФГУП «Главный радиочастотный центр», которое является фактическим потерпевшим по делу, не стало подавать иск о взыскании данной суммы. Такой иск был подан самой Генпрокуратурой. Большаков считает подобное положение вещей странным, поскольку ФГУП является самостоятельным юридическим лицом, которому прокурорская опека не нужна. Таким образом Генпрокуратура выступает ненадлежащим истцом, пытаясь взыскать ущерб в пользу потерпевшего, который сам не хочет этого делать.

По словам адвоката Сергея Седакова, который защищает Вадима Ампелонского, его подзащитный был ознакомлен с иском, но сам адвокат документа не видел. Седаков сообщил, что Ампелонский обвиняется в двух эпизодах растраты.

Итоги расследования

Напомним, в июле Следственный комитет завершил расследование по этому делу, придя к заключению, что сотрудники Роскомнадзора нанесли бюджету страны ущерб на миллионы рублей. Фигурантами разбирательства, касающегося претензий госорганов на 58 млн руб., стали пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, начальник правового управления организации Борис Едидин и советник гендиректора ФГУП «Главный радиочастотный центр» Александр Весельчаков. Сейчас все трое находятся под домашним арестом.

Генпрокуратура требует от растратчиков из Роскомнадзора возместить ущерб

Также в девяти эпизодах нарушение закона обвиняется гендиректор ФГУП «Главный радиочастотный центр» Анастасия Звягинцева, которая в настоящий момент находится под подпиской о невыезде. В общей сложности в деле фигурируют 14 лиц, привлеченных к уголовной ответственности. Сейчас обвиняемые и их защитники знакомиться с материалами дела.

Сущность преступления

Следствие утверждает, что в Роскомнадзоре имела место практика фиктивного оформления на работу «мертвых душ», которым в течение нескольких лет выплачивались реальные зарплаты, и на которых списывались расходы. Фиктивные договора заключались от имени ФГУП «Главный радиочастотный центр» с ноября 2012 г. по октябрь 2017 г.

Защита Ампелонского указывала, что его должность пресс-секретаря Роскомнадзора не позволяла совершать такие действия. Однако, по данным следствия, он пользовался банковской картой, куда поступали средства от реализации всей схемы. Карта, оформленная на подставное лицо, при обыске найдена не была.

Изначально фигуранты дела находились в статусе обвиняемых по статье 159, ч. 4 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Однако затем Следственный комитет переквалифицировал обвинение с мошенничества на растрату (ст. 160 УК РФ). Следствие не нашло в составе преступления признаков обмана или злоупотребления доверием.