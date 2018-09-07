Российские школьники взяли два золота и два серебра на Международной олимпиаде по информатике

На 29 Международной олимпиаде по информатике российская сборная в составе четырех человек завоевала две золотые и две серебряные медали. Сборная выступала с новым тренерским составом. В прошлом году россиянам удалось выиграть на олимпиаде одно золота и два серебра.

Результаты сборной

Российские школьники выиграли две золотые и две серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI), о чем сообщает Минросвещения на своем сайте. Золото получили Рамазан Рахматуллин из Республики Татарстан и Владимир Романов из Москвы. Серебро досталось Михаилу Анопренко из Санкт-Петербурга и Егору Лифарю из Москвы.

Таким образом, каждый участник сборной России, состоявшей из четырех человек, сумел завоевать награду. В общей сложности на призовые места на олимпиаде претендовало 900 школьников из 85 стран мира. В этом году IOI проходила в Цукубе, Япония. В 2017 г. российская сборная, также состоявшая из четырех человек, выиграла одну золотую и три серебряные медали.

Количество баллов

В этом году лучший результат среди участников из России продемонстрировал Рамазан Рахматуллин — он набрал в общей сложности 383 балла из 600, заняв таким образом 11 место в общем зачете. Для сравнения: Бенджамин Чи (Benjamin Qi) из США, занявший первое место, набрал 499 баллов.

Владимир Романов стал 21 в рейтинге, набрав 353 балла. Анопренко и Лифарь заняли 34 и 63 места соответственно с результатами 326 и 294 балла.

Рахматуллин в этом году выпустился из одиннадцатого класса общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н. И. Лобачевского» Казанского (Приволжского) федерального университета Республики Татарстан. Романов учится в одиннадцатом классе московской школы-интерната имени А. Н. Колмогорова МГУ имени М. В. Ломоносова. Анопренко является выпускником «Президентского физико-математического лицея № 239» Санкт-Петербурга, а Лифарь учится в девятом классе московской школы «Интеллектуал».



Смена тренера

В 2018 г. российской сборной руководил Алексей Малеев, проректор по международным программам и технологическому предпринимательству и директор Центра развития ИТ-образования Московского физико-технического института (МФТИ). Главными тренерами сборной выступили М. Тихомиров и А. Станкевич.

Каждый участник российской сборной на Международной олимпиаде по информатике сумел завоевать награду

Как пояснил Малеев информационному агентству ТАСС, до этого несколько десятилетий сборную возглавлял Владимир Кирюхин. По словам Малеева, в этом году было решено дать шанс проявить себя тренерам нового поколения.

Как проходит олимпиада

Согласно правилам IOI, на призовые места от каждой страны может претендовать не более четырех человек. Сборные комплектуются по результатам конкурсов, проведенных на национальном уровне. В России это Всероссийская олимпиада по информатике и учебно-тренировочные сборы.

Олимпиада состоит из двух туров по пять часов, которые проходят в разные дни. Участникам нужно решить и запрограммировать три алгоритмические задачи. Это не командное состязание — выполнение заданий и подсчет баллов проводится индивидуально. Алгоритмы проверяются автоматизированной системой. Впервые IOI была проведена в 1989 г., нынешняя олимпиада — 29 по счету.