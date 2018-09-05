Власти передумали создавать специальный фонд для цифровой экономики

Правительство решило не создавать отдельный фонд для цифровой экономики. Вопрос о формировании такого фонда рассматривался с 2017 г., ориентировочный бюджет должен был составить 100 млрд руб. Причина отказа от идеи — наличие слишком большого количества участников в программе, у каждого из которых свои траты.

Смена планов

Правительство не будет создавать отдельный фонд, предназначенный для развития цифровой экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Максима Акимова, который сделал такое заявление после заседания наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика».

Отметив, что правительство не поддерживает идею создания отдельного специализированного фонда, Акимов пояснил, что в развитии цифровой экономики участвует «слишком много партнеров», в результате чего приходится учитывать расходы не только Минкомсвязи, но и Минэкономразвития, Минобрнауки, Минздрава и Минпросвещения. Кроме того, по его словам, существенные расходы легли на плечи регионов и бизнеса. «Не думаю, что надо все это стягивать в единый фонд. У нас один дирижерский пульт, но клавиш много», — подвел итог вице-премьер.

Напомним, идея создания отдельного фонда для развития цифровой экономики изначально принадлежала бывшему министру связи Николаю Никифорову. В 2017 г. инициатива рассматривалась правительством, о чем сообщал помощник президента Андрей Белоусов. Капитал фонда он оценивал в 100 млрд руб. Предполагалось, что средства пойдут на развитие инфраструктуры — строительство сетей, ЦОДов и создание аппаратной части цифровой экономики.

Другие заявления Акимова

Акимов уточнил, что реализация программы «Цифровая экономика» сроком до 2024 г. потребует немногим более 1 трлн руб. из федерального бюджета. На какое направление сколько будет потрачено, он не уточнил.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что до конца года будет утвержден федеральный проект по цифровизации государственного управления. Госуправление, которое станет шестым направлением программы, будет выделено в отдельный федеральный проект, в который войдут вопросы предоставления госуслуг и внутренней инфраструктуры цифрового государства.

Вице-премьер, ответственный за развитие цифровой экономики, Максим Акимов

Помимо этого, в ходе преобразование программы «Цифровая экономика» в национальную пять других направлений также будут выделены в федеральные проекты.

Статус национального проекта

Напомним, в мае 2018 г. Президент России дал правительству поручение внести в программу «Цифровая экономика» необходимые изменения, чтобы она могла получить статус национальной. Предполагается, что в программе появится шестое направление — госуправление.

В новом виде программа должна быть представлена до 1 октября Совету при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Паспорт национального проекта «Цифровая экономика» предполагалось рассмотреть 3 сентября на заседании президиума Совета, однако рассмотрение было перенесено на более поздний срок.

Что такое «Цифровая экономика»

О переходе страны на цифровую экономику в конце 2016 г. объявил Президент России Владимир Путин. В послании к Федеральному Собранию глава государства предположил, что в ближайшее десятилетие ИТ-индустрия станет одной из ключевых экспортных отраслей страны. Вскоре была создана рабочая группа Экономического совета при президенте России по направлению «Цифровая экономика».

Уже в апреле 2017 г. Минкомсвязи представило предварительную версию программы. В ней говорилось о создании системы цифровой демократии и покрытии всех магистралей страны сотовой связью с возможностью беспроводной передачи данных. Проект предусматривал дистанционное оказание государственных и муниципальных услуг, создание цифровой медицины, а также покупку иностранных компаний для проведения исследовательской деятельности в сфере ИТ.

О цифровой экономике Владимир Путин говорил и на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он заявил, что государству удастся сократить разрыв в доходах беднейших и богатейших россиян. Программа была представлена российскому лидеру в начале июля 2017 г. Утверждение программы произошло в конце июля 2017 г. В нынешнем виде она насчитывает пять направлений: нормативное регулирование, кибербезопасность, образование и кадры, формирование исследовательских компетенций технологических заделов и информационная инфраструктура.

В ноябре 2017 г. стало известно, что для создания в России условий построения цифровой экономики планируется осуществить корректировку нормативной базы. Будут введены электронные судебные договора, электронные исковые заявления в суд, а нормативная база будет переведена в машиночитаемый вид для исполнения искусственными интеллектом административных процедур и смарт-контрактов.