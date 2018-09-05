Европа обложит Apple, Facebook, Google дополнительным многомиллионным налогом

Евросоюз не отказался от идеи введения «цифрового налога», нацеленного в первую очередь на крупные американские технологические компании. Германские промышленники просят власти не поддерживать инициативу ЕС, которая может негативно отразиться и на немецком бизнесе.

ЕС обсуждает введение «цифрового налога»

Евросоюз не отказывается от планов по созданию «справедливой системы налогообложения». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Министерство финансов Германии, тем самым опровергнув информацию противоположного содержания, распространенную газетой Bild в четверг 30 августа 2018 г.

Важным шагом к созданию «справедливой системы налогообложения» по задумке ЕС должно стать введение так называемого цифрового налога, которым обложат крупные технологические компании с глобальной годовой выручкой от 750 млн. евро и от 50 млн евро – в пределах ЕС. При первичном обсуждении Еврокомиссия планировала установить налоговую ставку в пределах 3%.

Вполне вероятно, что данная мера направлена в первую очередь против американских технологических компаний, которые, по мнению властей некоторых государств ЕС, недоплачивают налогов в казну, манипулируя законодательством и используя схемы ухода от уплаты налогов.

Евросоюз рассматривает возможность введения «цифрового налога»

В пользу данной версии говорит и недавняя статья Министра иностранных дел Германии Хайко Мааса (Heiko Maas), опубликованная в издании Hadelsblatt. В ней чиновник поднял тему справедливого налогообложения, указав на сверхприбыли европейских «дочек» интернет-гигантов вроде Apple, Facebook, Google, которые год за годом «уплывают» за океан – в США.

По подсчетам европейских чиновников, налоговое бремя понесут свыше двух сотен компаний. Введение налога позволит пополнить бюджеты стран ЕС на общую сумму в 5 млрд евро.

BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie – «Федеральное объединение немецкой промышленности»), авторитетная организация, представляющая собой объединение более 100 тыс. немецких компаний в 40 областях промышленности, призвала Олафа Шольца (Olaf Scholz), Министра финансов ФРГ, отказаться от поддержки данной идеи. По мнению представителей германских промышленников, «введение нового налога – односторонний и непродуманный шаг со стороны ЕС». Он способен «привести к двойному налогообложению компаний и нанести вред немецкой промышленности, которая в настоящее время находится в фазе цифровой трансформации своих бизнес-моделей».

Как ЕС «наказывает» американских техгигантов

Американские технологические компании нередко попадают в поле зрения антимонопольных и налоговых ведомств ЕС.

Так, в результате завершения продлившегося с 2014 по 2016 гг. расследования Еврокомиссии в отношении Apple, последняя была признана виновной в уклонении от налогов. На компанию наложили штраф в размере 13 млрд. евро. Как выяснилось, Ирландия в нарушение правил взаимопомощи государств ЕС предоставляла налоговые преференции компании из Купертино, которые позволили ей уплачивать в бюджет доли процентов от выручки в Европе. Между тем, 90% выручки, полученной «яблочными» за пределами США, как раз и проходили через их ирландские подразделения.

В начале 2018 г. в ЕС на 1 млрд евро оштрафовали Qualcomm, американского производителя микрочипов. Еврокомиссарам удалось выяснить, что компания выплатила Apple миллиарды долларов с целью убедить ее использовать исключительно чипсеты Qualcomm во всех своих устройствах.

В июле 2018 г. «жертвой» Еврокомиссии стала корпорация Google, обвиненная в нарушении европейского антимонопольного законодательства путем «навязывания» своей операционной системы Android производителям мобильных устройств. За это компания подверглась штрафу на сумму в $5 млрд.