ФСБ арестовала завуча школы за взлом серверов Управления образования
Педагог наносит ответный удар
Сотрудники ульяновского УФСБ задержали заместителя директора одной из местных школ по подозрению в неправомерном доступе к информационным ресурсам Управления образования администрации Ульяновска. Об этом сообщил местный новостной портал 1ul.ru.
По данным силовиков, мужчина взломал сервер ведомства, удалил документы, связанные с деятельностью образовательных учреждений города, модифицировал состав программного обеспечения, а также уничтожил письма в почтовом ящике организации. По словам задержанного, мотивом его поступка стала обида на якобы несправедливые действия руководства по отношению к нему.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Если вина педагога будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Другие киберинциденты в Ульяновске
Ульяновск неоднократно попадал в криминальные новости в связи с разнообразными киберпреступлениями.
Так, в феврале 2018 г. отдел «К» задержал двадцатилетнего жителя города, подозреваемого в вымогательстве и нарушении неприкосновенности частной жизни.
Как пояснил сам задержанный, на совершение данного поступка его сподвигло несправедливое отношение к нему со стороны руководства школы.
Юный ульяновец «взламывал» учетные записи пользователей в популярных социальных сетях и скачивал личную переписку своих жертв. Затем он угрожал ее распространением и требовал денег за молчание. Против молодого человека возбудили уголовное дело. Ему вменялись нарушение неприкосновенности частной жизни и вымогательство.
В марте 2018 г. другой молодой человек, возжелав повеселиться, организовал трансляцию видео порнографического содержания на экране одной из ульяновских «умных» остановок, предварительно ее взломав. На устранение инцидента у городских служб потребовалось два часа, а лицо юноши запечатлела камера видеонаблюдения, установленная неподалеку.
В мае 2016 г. сайт Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН, ныне расформирована) по Ульяновской области подвергся хакерской атаке из-за рубежа. Предположительно турецкие хакеры из некой группировки TurkHackTeam подменили главную страницу сайта на черную заставку с развевающимся флагом Турции. Также посетители ресурса могли узреть надпись на турецком языке, содержание которой было связано с захватом Константинополя Османской империей в 1453 г. Видимо, таким образом злоумышленники решили отметить памятную дату.
Месяц спустя неугомонные турецкие взломщики нанесли новый удар по ИТ-инфраструктуре администрации Ульяновска. На этот раз точкой приложения силы стал сайт контакт-центра при главе города. Содержимое сайта злоумышленники заменили логотипом своей организации и политическими лозунгами.