Росгвардия покупает 37 тысяч лицензий «МойОфис»

Росгвардия особзнала необходимость в лицензионном пакете офисных приложений и разместила соответствующий тендер на сайте госзакупок. Несмотря на широкий выбор, который предлагает рынок офисных решений, требованиям силовиков удовлетворяет только «МойОфис», разрабатываемый «Новыми облачными технологиями».

Росгвардия потратится на ПО

Федеральная служба войск национальной гвардии России (Росгвардия) объявила тендер на приобретение пакета офисных приложений. Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок. Прием заявок продолжится до 20 сентября 2018 г.

Общая стоимость контракта составляет 59,9 млн руб. за 37 тыс. лицензий. Исходя из этого, стоимость одной лицензии составляет около 1,6 тыс. руб.

Параметры закупаемого ПО

Победитель тендера должен будет поставить комплексное решение, включающее текстовый процессор, редактор таблиц и презентаций, средство просмотра презентаций, а также почтовый клиент. Все перечисленные программы должны поддерживать работу с файлами формата Microsoft Office и запускаться на компьютерах под управлением операционных систем Microsoft Windows (XP, 7, 8 и 10), отечественных «Альт Рабочая станция 8.2», Astra Linux Special Edition версий 1.5 и 1.6, Astra Linux Common Edition.

Кроме того, предъявляются требования к внешнему оформлению всех программ, входящих в пакет – ожидается, что их интерфейсы будут типизированы.

Поставляемое решение должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Требования к защите информации не предъявляются.

Какие вендоры подойдут Росгвардии

Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД содержит свыше 4,5 тыс. отечественных решений, отмеченных тегом «офисные приложения». Однако же перечень полноценных офисных пакетов не поражает воображение количеством включенных в него решений.

Росгвардия потратит почти 60 млн руб. на офисные приложения

Единственным решением из реестра, которое полностью соответствует требованиям Росгвардии в части кроссплатформенности, однородности пользовательского интерфейса, поддерживаемых форматов файлов, а также перечня охватываемых пакетом задач, в том числе и задачи отправки и приема электронной почты, является пакет «МойОфис», разрабатотанный «Новыми облачными технологиями».

Побороться за право стать официальным офисным пакетом Росгвардии мог бы «Циркон-офис», разработанный Swemel на базе популярного свободного пакета LibreOffice, если бы не несколько «но»: во-первых, в системных требованиях данного решения указано, что нормальное его функционирование обеспечивается под управлением ОС CentOS, бесплатной версии Red Hat Enterprise Linux, не младше версии 6.5; во-вторых, данный комплект, как и оригинальный LibreOffice, не включает программу-клиент для работы с электронной почтой, в которой нуждается заказчик.



В поставку отечественного дистрибутива Linux «Альт Рабочая станция 8.2», также входящего в реестр российского ПО, включен офисный пакет Libreoffice 5.3 и почтовый клиент Mozilla Thunderbird ESR 52. Решения разрабатываются разными компаниями с использованием различных технологий и разными взглядами на то, как должны выглядеть современные приложения, поэтому их пользовательский интерфейс существенно отличается. Таким образом, встроенные средства ОС «Альт Рабочая станция 8.2», по-видимому, не удовлетворяют требованиям Росгвардии. Кроме того, приложения из данной ОС невозможно запустить под Windows, во всяком случае так, чтобы обеспечить пользователю комфортную работу.



О «Новых облачных технологиях»

«Новые облачные технологии» с 2013 г. разрабатывают сервис «МойОфис» – аналог приложений Microsoft Office 365 и Google Docs. В команду разработчиков со старта вошли программисты, работавшие над легендарным текстовым процессором «Лексикон».

В декабре 2015 г. было осуществлено первое коммерческое внедрение пакета «МойОфис Профессиональный» в компании «Свид-мобиль», официальном дилере Volvo в Санкт-Петербурге.

В марте 2016 г. офисный пакет вошел в реестр Российского ПО Минкомсвязи России.

В конце 2017 г. «МойОфис» был адаптирован для российского ПК «Таволга терминал», основой которого является также российский процессор «Байкал-Т1».

В настоящее время, по данным ЕГРЮЛ, среди учредителей «Новых облачных технологий» значатся 11 человек. Среди них – Андрей Чеглаков, который владеет долей в 40,7%. Алексею Кирсанову, Виталию Кривенко и Александру Давидану принадлежит по 10% акций. Гендиректор компании Дмитрий Комиссаров является держателем 6% акций. Еще по 5% принадлежит ООО «Интеркорп» и Александру Тимченко. Также в состав учредителей входят бывший вице-президент «Роснефти» Томас Хендель, владеющий долей в 4,5%, Алексей Доброхотов и Василий Цуприк, которым принадлежит по 3,5%, и Маттиас Варниг, у которого на руках находится 1,8% акций.

