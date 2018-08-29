Путин уволил главного ИТ-шника МВД

Увольнение главного ИТ-шника МВД

Должность начальника департамента ИТ, связи и защиты информации МВД стала вакантной. Ранее занимавший ее генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Ляшенко освобожден от нее указом Президента России Владимира Путина.

На этом посту Ляшенко работал с апреля 2015 г., приняв бразды правления от Александра Махонова, который был главным ИТ-шником МВД с ноября 2012 г., а ранее возглавлял оператора «Мостелеком» и программу «Электронная Москва».

Департамента ИТ, связи и защиты информации МВД был создан в январе 2011 г. — в рамках реформирования министерства. Его первым руководителем был Михаил Тюркин, до этого занимавший должность первого заместителя директора Федеральной миграционной службы.

Чистка в рядах силовиков

Освобожденный от должности Сергей Ляшенко оказался в президентском списке на увольнение, состоящим сразу из 20 высокопоставленных сотрудников МВД, МЧС, Следственного комитета, ФСИН и региональных прокуратур. Все они стали фигурантами одного и того же указа Владимира Путина от 28 августа 2018 г.

Этим же документом были утверждены новые назначения на важные посты в силовых ведомствах, однако какой-либо преемник Ляшенко в указе не упомянут.

Коррупционный скандал по линии ИТ в МВД

Напомним, в конце февраля 2018 г. CNews писал, что МВД требует от бывшего главы своего подразделения НПО «Спецтехника и связь» Андрея Нечаева уплаты 1,4 млрд руб. за недочеты в работе Единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности (ИСОД), внедрением который он руководил. Указанные 1,4 млрд руб. — это сумма госконтракта на работы по созданию ИСОД, который Нечаев заключил с подрядчиком от лица МВД. Нечаев был задержан в октябре 2017 г., после того как обстоятельствами его работы над ИСОД заинтересовалось управление «М» ФСБ.

Считается, что именно арест Нечаева повлек за собой добровольную отставку Александра Махонова, мотивированную в МВД тем, что Махонов нес личную ответственность за подчиненного ему Нечаева. Несмотря на это, освободив чиновника от должности в середине февраля 2015 г., Владимир Путин тем же указом назначил его замглавы МВД, что по сути стало для Махонова повышением.

Трудовая биография Ляшенко

Сергей Ляшенко родился 23 октября 1967 г. в Полтава на Украине. В 1989 г. он окончил Полтавское высшее военное командное училище связи, в 1998 г. — Военную академию связи им. С. М. Буденного в Санкт-Петербурге, в 2005 г. — Всероссийскую государственную налоговую академию Минфина в Москве.

Освобожденный от должности ИТ-директора МВД Сергей Ляшенко

В период с 1989 по 2003 годы проходил службу на различных руководящих должностях в Вооруженных Силах России. Службу в органах внутренних дел Ляшенко начал с должности главного специалиста управления связи и автоматизации Службы тыла МВД. Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, а также различными ведомственными наградами.

Некоторые факты о департаменте ИТ в МВД

Департамент ИТ, связи и защиты информации МВД, по данным ведомства, является самостоятельным подразделением министерства, в сферу ответственности которого входит правовое регулирование в области совершенствования информационных и телекоммуникационных технологий, автоматизированных информационных систем, систем и средств связи, радио- и радиотехнического контроля, обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, противодействия техническим разведкам, технической (в том числе криптографической) защиты информации, радиоэлектронной борьбы, использования электронной подписи, формирования и ведения информационных ресурсов, межведомственного информационного взаимодействия, реализации государственных и ведомственных программ в области информатизации, навигационно-мониторинговых систем ведомства.

Основными приоритетными задачами департамента заявлены переход к предоставлению госуслуг в электронном виде, внедрение цифровых технологий в ведомственных сетях радиосвязи, участие в создании и развитии ГЛОНАСС, «Системы 112» и др.