Когда и как в России легализуют беспилотные авто

Правительство утвердило план мероприятий по нормативному регулированию в сфере беспилотного транспорта и информационных систем управления транспортом. Главная задача документа - поэтапно определить требования к автотранспортным средствам с высокой степенью автоматизации. Также говорится об использовании «больших данных» на транспорте и требованиях к информационным системам телематической информации.

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Правительство утвердило дорожную карту (ДК) по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации мероприятий другой дорожной карты - «Автонет». ДК «Автонет» была утверждена в 2015 г. Президентским советом по модернизации и инновационному развитию экономики и является частью проекта Национальная технологическая инициатива (НТИ),

ДК «Автонет» направлена на развитие продуктов и услуг в сфере перспективных направлений развития транспорта: мультимодальной логистики (включая создание и развитие сервисных телематических платформ, платформ «взаимодействия для совместного пользования» и других платформенных решений в сфере «подключенные автомобили»), навигационных технологий, систем содействия водителю, технологий кибербезопасности, систем беспроводной связи нового поколения, технологий в сфере микроэлектротранспорта, иных использующих альтернативные виды топлива автотранспортных средств и связанных с ними сервисов.

Кроме того, документ учитывает продукты в сфере контрактной логистики, перевозок пассажиров и грузов, сервисных решений в сфере логистической инфраструктуры и т.д.

Нынешняя ДК, в числе прочего, предполагает осуществить разработку методов и средств оптимального автоматизированного управления дорожным движением и выбора оптимального маршрута движения каждого автотранспортного средства, передавшего в телематическую транспортную систему информацию о пунктах назначения. Также предполагается провести оптимизацию парков автотранспортных средств для перевозок грузов, пассажиров и решения иных задач на основах массивов «больших данных» о движении всех автотранспортных средств, оснащенных телематическими терминалами.

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Кроме того, предлагается обеспечить: развитие технологий телематических транспортных систем и интеллектуальных автомобильных систем и услуг на их основе, оказываемым по новым «прогрессивным» бизнес-моделям, в том числе в целях повышения безопасности дорожного движения; развитие технологий активной помощи водителю и автономного вождения и применения соответствующих технологий в различных секторах экономики; агрегацию и эффективное применение «больших данных», формируемых колесными транспортными средствами, эксплуатируемыми на территории России, включая формирование и модернизацию инфраструктуры сбора, обработки, хранения и предоставления таких данных по различным каналам связи.

Льготы для разработчиков ПО транспортных средств с высокой степенью автоматизации

В рамках реализации плана мероприятий в 2018 г. будут скорректированы акты международного права по эксплуатации колесных транспортных средств с высокой степенью автоматизации управления на автомобильных дорогах общего пользования и установить льготный налоговый режим для реализации электромобилей и гибридных автомобилей.

Порядок определения налоговой базы, предусмотренный Налоговым кодексом при реализации автомобилей, приобретенных у физических лиц, (не являющихся налогоплательщиками) планируется распространить на последующую реализацию налогоплательщиками НДС автомобилей, приобретенных у юридических лиц, не являющихся плательщиками НДС, для перепродажи.

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Должны быть уточнены полномочия органов власти в части контроля и надзора за соблюдением законодательства в области перевозок, в том числе пассажирских перевозках, перевозках опасных грузов, на полигонах, закрытых территориях и автомобильных дорогах общего пользования. Речь идет о предъявлении требования о запрете использования транспортного средства до устранения неисправностей, информация о которых получена с бортового оборудования транспортного средства.

Будет обеспечена возможность формирования транспортной накладной в электронном виде, также будут установлены особенности осуществления перевозки грузов автомобилей высокой степенью автоматизации управления.

В 2019 г. будет установлен льготный налоговый режим для разработчиков ПО информационных систем для колесных транспортных средств с высокой степенью автоматизации управления, включая электромобили и гибридные автомобили.

Будут установлены меры государственной поддержки экспорта технологических решений в сфере сельского хозяйства и автомобильной промышленности, разрабатываемых в рамках реализации мероприятий «Автонет».

В 2020 г. будут установлены особенности обучения водителей управлению автомобилями с высокой степенью автоматизации управления.

Обязательное использование тахографов с передачей информации

В 2018 г. будет законодательно закреплена поэтапная обязанность по использованию тахографов, обеспечивающих передачу информации, и определение порядка передачи, обработки и предоставления информации, формируемой тахографами. В 2019 г. будут установлены требования к тахографам, обеспечивающим передачу информации, и детализирован порядок передачи, предоставления и обработки такого рода информации.

Размещение в интернете координатно-временных данных о перевозке пассажиров

В 2018 г. на законодательном уровне будет установлен порядок обеспечения недискриминационного доступа хозяйствующих субъектов к информации о координатно-временных параметрах транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров по регулярным маршрутам, в момент нахождения на маршруте. Также будет уточнена категория транспортных средств и видов перевозок, при осуществлении которых транспортные средства будут подлежать оснащению аппаратурой спутниковой связи.

Будут актуализированы требования к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных сигналов систем ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств категории M (содержат не менее четырех колесных колес и предназначены для коммерческих перевозок пассажиров), и категории N (транспортные средств для перевозки грузов), используемых для перевозки опасных грузов, в целях обеспечения использования современных технологических решений.

В 2019 г. будут установлены требования, обеспечивающие юридическую значимость данных, формируемых аппаратурой спутниковой навигации, предназначенной для оснащения колесных транспортных средств категорий M и N, и уточнению перечня таких данных, включая информацию о параметрах движения.

В 2020 г. будет определен порядок размещения в интернете в форме открытых данных субъектами транспортной деятельности, осуществляющими перевозку пассажиров, информации о координатно-временных параметрах транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров по регулярным маршрутам, в момент нахождения на маршруте при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа.

Государственная информационная система автотранспортной телематики

В 2018 г. планируется уточнить требования к промышленной продукции автомобилестроения, специального машиностроения и радиоэлектроники, предъявляемых в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории России, в части включения требований о подключении такой продукции к информационным системам автотранспортной телематики.

Для соответствия указанному статусу технические средства таких систем должны быть расположены на территории России, а исключительные права на ПО, входящее в состав этих систем, должно принадлежать налоговым резидентам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также налоговые резиденты из ЕАЭС должны осуществлять эксплуатацию таких систем.

В 2019 г. будет проведено определение правового статуса информационных систем автотранспортной телематики, порядка создания, эксплуатации и использования таких систем, включая одометры. В том числе будут проработаны вопросы сбора, хранения, обработки и предоставление данных, формируемых транспортными средствами, находящими на территории ЕАЭС, и установлены требования к картографическому обеспечению информационных систем автотранспортной телематики.

В 2020 г. планируется определить понятийный аппарат информационных систем автотранспортной телематики и их компонентов, устанавливаемых на колесные транспортные средства, ввести обязательные требования безопасности в отношении таких систем и определить для них формы подтверждения соответствия. Появятся требования по передачи данных от информационных систем автотранспортной телематики в государственные информационные системы.

Для перевозчиков, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, будет установлены требование об использовании информационной системы автотранспортной телематики. Исключения составят заказные перевозки и перевозки для собственных нужд юридического лица либо индивидуального предпринимателя. Также будет утвержден порядок подтверждения соответствия такого рода систем установленным требованиям.

Будет определен порядок формирования и обеспечения функционирования федеральной государственной информационной системы автотранспортной телематики. В том числе должны быть определены: состав системы; состав участников системы, возникающих в связи с созданием и функционированием информационной системы, их права, обязанности и ответственность; оператор системы; состав информационного ресурса системы и порядка его формирования; порядок предоставления информации, содержащейся в системе, и порядок обеспечения доступа к такой информации; порядок идентификации в информационной участников системы и меры, направленных на обеспечение защиты информации.

Междугородние перевозки по электронным билетам с биометрической идентификацией

В 2019 г. будет установлена возможность заключения договора фрахтования в электронном виде. Это создаст условия для применения новых бизнес-моделей, функционирующих с использованием информационных систем автотранспортной телематики при осуществлении перевозок пассажиров и багажа при оказании услуг автомобильным транспортом и городским электрическим транспортом.

У перевозчиков появится возможность осуществлять посадки и высадки пассажиров по межрегиональному маршруту регулярных перевозок в иных остановочных пунктах, нежели включенные в данный маршрут автовокзалы и автостанции, при условии соответствия установленным требованиям правил безопасности перевозки пассажиров и багажа.

Идентификация лиц, определенных договоров фрахтования при осуществлении посадки указанных лиц в транспортное средство, предоставленной для заказной перевозки пассажиров и багажа, должна будет производиться только в случаях, предусмотренных законом или договоров фрахтования. В указанных случаях будет определен порядок осуществления идентификации лица, в том числе у перевозчику будет право осуществлять такую идентификацию посредством электронных носителей информации и персональных данных при наличии соответствующей инфраструктуры.

В случае продажи разового билета для проезда в городском и пригородном сообщении в транспортном средстве, в котором приобретен билет, будет возможность сформировать обязательный реквизит «стоимость билета» в момент высадки пассажира.

В 2020 г. у перевозчиков, при наличии соответствующей инфраструктуры, появится возможность при осуществлении перевозки автомобильным транспортом в междугороднем и международном сообщении осуществлять посадку пассажиров в транспортное средство по предъявлению электронного билета с использованием электронных носителей информации и идентификации личности по персональным данным (включая биометрические).

Системы помощи водителю и автоматической идентификации транспортных средств

В 2018 г. будет определен эталон функциональной архитектуры информационной системы, предназначенной для управления оплатой проезда, с учетом оказания услуг несколькими операторами с целью обеспечения интероперабельности используемых такими операторами информационных систем на национальном и международном уровнях.

Также будет определен стандартизированный набор протоколов, параметров, методов управления обновляемым реестром данных для обеспечения передачи сообщений, касающихся безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Будут установлены требования к системе диспетчерского управления городским наземным пассажирским транспортом в части приема, обработки, предоставления и защиты информации, формируемой навигационно-связным оборудованием, установленным на транспортном средстве, включая информацию о параметрах вождения.

Будут определены параметры оценки качества вождения колесных транспортных средств и критериев оценки качества вождения, позволяющих оценить безопасность использования транспортных средств.

Будут установлены требования к простым системам электронной регистрации и идентификации для использования в области интеллектуальных дорожно-транспортных приложений, определение спецификации уникального идентификатора транспортного средства с использованием концепции международного стандарта или нестандартизированных данных. В том числе будут установлены требования к интероперабельности данных, к необходимому уровню безопасности данных и к интерфейсу беспроводной связи.

Будут установлены требования к электронной регистрации идентификационных данных, основанной на присвоении идентификатора транспортному средству для распознавания национальными органами власти, включая мониторинг транспортного средства в процессе жизненного цикла, решение вопросов безопасности и оказания возмездных услуг владельцам транспортных средств.

Будут определены минимальные требования к функциональности систем маневрирования при движении на низкой скорости, устанавливаемых на колесные транспортные средства категорий M1 (имеют не более восьми мест для сидения), M2 (имеют более восьми мест для сидения и массу менее 5 т), N1 (имеют массу не более 3,5 т) и N2 (имеют массу от 3,5 т до 12 т). В том числе будут установлены минимальные требование к процедурам индикации при обнаружении неисправностей.

Также будут установлены минимальные требования к функционированию системы сигнализации и предупреждения нарушений на перекрестках (CIWIS), включая системные требования, состав обрабатываемой информации, эксплуатационных требований и методов испытаний таких систем.

В 2019 г. будут определены минимальные требования к функциональности систем помощи водителю при маневрах задним ходом расширенного диапазона действия, устанавливаемых на колесные транспортные средства категорий M1, M2, N1 и N2. В том числе будут установлены минимальные требования к процедурам индикации при обнаружении неисправностей.

Будут установлены минимальные требования к функциональности систем помощи водителю при удержании полосы движения (LKAS), устанавливаемым на транспортные средства категорий M и N, определение эксплуатационных требований к данным системам и процедур испытаний.

Будут определены концептуальная и логистическая инфраструктура систем автоматической идентификации транспортных средств и оборудования (AVI/AEI), включая установление понятийного аппарата для интермодального грузового транспорта и состава основных подсистем и интерфейсов их взаимодействия. Также будут определены ключевые внешние взаимосвязи и интерфейс взаимодействия для интермодальных/мультимодальных AEI/ AVI/AEI связи.

Будет установлено определение системы предупреждения ухода с полосы движения, устанавливаемой на колесные транспортные средства категорий M1, M2, M3 (имеют более восьми мест для сидения и массу более 5 т), N1 и N2, включая классификацию таких систем, определение минимальных требований к функциональности данных систем, установление требований к человеко-машинному интерфейсу (HMI) и определение методов испытаний таких систем.

Будут установлены минимальные требования к функциональности систем помощи водителя для принятия решений при смене полосы движения (LCDAS), устанавливаемых на транспортные средства категорий M и N, включая определение требований к эксплуатации таких систем и установление требований к методам испытаний данных систем.

Будет проведено определение общей нумерации и структуры данных для однозначной идентификации оборудования, используемого для интермодальных грузовых перевозок, независимо от носителя данных.

Также будет сформирован словарь данных и набор сообщений для систем предоставления преимущественного и приоритетного проезда по автомобильным дорогам общего пользования автомобилям экстренных оперативных служб и общественному транспорту, включающих в себя центр управления движением, встроенные устройства транспортных средств и элементы дорожной инфраструктуры, включая устройства связи.

Будут установлены параметры систем автоматической идентификации транспортных средств и оборудования, используемых в интермодальных перевозках и информационных системах, связанных с интермодальными транспортными перевозками. Также будут установлены требования в отношении сетевого взаимодействия транспортных средств с высокой степенью автоматизации управления между собой (V2V) и с инфраструктурой (V2I).

В 2020 г. будет установлен понятийный аппарат, набор сокращений и набор сообщений для систем информирования и контроля на транспорте (TICS) в отношении перевозок опасных грузов. Будут установлены требования к минимальной функциональности систем следования за медленно движущимся транспортным средством (LSF), устанавливаемых на транспортные средства категорий M и N, включая определение эксплуатационных требований к данным систем и процедур испытаний.

Будут установлены требования безопасности в отношении инновационных транспортных средств, включая критерии отнесения колесных транспортных средств к категории инновационных, а также требования к инновационным транспортным средствам, правила и методы исследований инновационных транспортных средств.

В отношении всех вышеупомянутых мероприятий будет проведена соответствующая корректировка национальных стандартов.

В 2021 г. будут установлены понятийный аппарат и обязательные требования к элементам дорожной инфраструктуры, обеспечивающим эксплуатацию на автомобильных дорогах колесных транспортных средств с высокой степенью автоматизации управления, определение форм подтверждения соответствия указанных элементов дорожной инфраструктуры и порядка проведения подтверждения соответствия установленным требованиям.

Аналогичные процедуры будут проведены в отношении элементов дорожной инфраструктуры, являющихся компонентами информационных систем автотранспортной телематики.

Соответствующим образом, под все вышеупомянутые технические регламенты, будет откорректирована Программа по разработке межгосударственных стандартов.

Требования безопасности к беспилотным автомобилям

В 2020 г. будут установлены требования безопасности и методов оценки соответствия колесных транспортных средств с высокой степенью автоматизации управления в части систем: опережающего экстренного торможения с функциями распознания неподвижного и подвижного транспортного средства, пешехода, велосипедиста; предупреждения о выходе из полосы движения; адаптивного круиз-контроля при движении на высокой скорости; распознания дорожных знаков с информированием водителя; автоматического переключения света фар; мониторинга давления воздуха в шинах; мониторинга осевой нагрузки и записи параметров движения («черных ящиков»).

Требования безопасности и методы оценки соответствия будут установлены и для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин с высокой степенью автоматизации управления в части систем автоматизации управления при вождении и выполнении технологических операций. Также будут установлены особенности допуска к эксплуатации такого рода самоходных машин на период их тестирования.

В 2022 г. будут установлены новые требования безопасности и методы оценки соответствия колесных транспортных средств с высокой степенью автоматизации управления в части: систем мониторинга «слепых зон»; систем удержания на полосе движения; адаптивного круиз-контроля при движении на затяжных спусках и на низкой скорости в условиях плотного транспортного потока; систем мониторинга состояния (усталости) водителя с предупреждением водителя; систем ночного видения; систем предупреждения о помехах при движении (при повороте транспортного средства) и систем непрямого обзора.

Также требования безопасности и методов оценки соответствия колесных транспортных средств с высокой степенью автоматизации и информационных систем автотранспортной телематики будут установлены в части обеспечения информационной безопасности, протоколов передачи данных, стандартов связи для компонентов таких систем.

Будет определен порядок информационного взаимодействия государств - членов ЕАЭС, включая порядок взаимодействия по вопросам обмена информацией и доступа к данным в рамках национальных информационных систем автотранспортной телематики. В том числе будут определены национальные операторы систем, установлены требования к протоколам информационного взаимодействия систем, форматам передачи данных и используемым стандартам связи, мерам информационной безопасности, порядка функционирования общих процессов с использованием информационных систем автотранспортной телематики и регламентация соответствующих технологических процессов.

В 2023 г. будут требования безопасности и методов оценки соответствия колесных транспортных средств еще раз будут обновлены в части систем: предупреждения при движении задним ходом с информированием водителя и автоматическим применением тормозной системы; распознания дорожных знаков; адаптивного круиз-контроля с распознаванием дорожных знаков ограничения скорости; движения транспортного средства в колонне; помощи при парковке (сигнализация об аварийном сближении с объектами при парковке, автоматическая парковка, в том числе с дистанционным управлением); мониторинга состояния (усталости) водителя с остановкой транспортного средства; предупреждения о помехах при движении и при проезде перекрестка; распознавания паров алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе, а также адаптивной системы переднего освещения.

В 2019 г. будут установлены перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе будет обеспечиваться соблюдение требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» и «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».

Также будет установлен перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимых для осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования. Целью соответствующих мероприятий будет установление требований в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин с высокой степенью автоматизации управления, а также в отношении установленных на них информационных системах транспортной телематики и их компонентов.

Аналогичным образом в 2019-2024 гг. будут устанавливаться перечни стандартов, в результате применения которых на добровольной основе будет обеспечиваться соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» в части колесных транспортных средств с высокой степенью автоматизации управления и установленных на них информационных системах транспортной телематики.

Также в этот период будет определяться перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе будет обеспечиваться соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», в части элементов дорожной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатацию на автомобильных дорогах колесных транспортных средств с высокой степенью автоматизации управления.

В том числе будут установлены технические показатели и функциональные требования к обеспечению информационной безопасности, протоколам передачи данных и стандартов связи для колесных транспортных средств с высокой степенью автоматизации управления, элементов дорожной инфраструктуры, обеспечивающих эксплуатацию таких транспортных средств, и элементов дорожной инфраструктуры, являющихся компонентами информационных систем автотранспортной телематики.