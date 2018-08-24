В московских судах автоматизирована оплата услуг адвокатов

Благодаря внедрению подсистемы учета и контроля оплаты постановлений КИС СОЮ участники судебных процессов – адвокаты, эксперты, переводчики – стали быстрее получать оплату за свою работу. За полгода в системе появилось более 10 тыс. постановлений о выплатах на общую сумму более ₽25 млн.

Оплату услуг адвокатов ускорили и избавили от ошибок

За более чем полгода эксплуатации подсистемы учета и контроля оплаты постановлений через нее было проведено более 10 тыс. постановлений на общую сумму более ₽25 млн. Подсистема стала частью «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ) Москвы и упростила взаимодействие между районными судами столицы и теми, кого они привлекают к участию в заседаниях на платной основе. В первую очередь – адвокатами, экспертами и переводчиками.

Подсистема учета и контроля оплаты постановлений «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» была внедрена для автоматизации обмена документами между районными судами столицы и Управлением судебного департамента (УСД) Москвы.

«Есть регламентированный процесс привлечения к участию в судебных заседаниях различных специалистов. Например, это адвокаты, которых назначает государство, либо переводческие конторы, - объясняет Татьяна Толстова, заместитель генерального директора компании «Крок», реализовавшей внедрение КИС СОЮ. – Процедура следующая: на судебное заседание приглашается адвокат, он приходит, работает и должен получить за это деньги. Для этого он в соответствии со статьей 51 УПК РФ формирует заявление, в котором прописывает, какие и кому услуги оказал, сколько это заняло времени и сколько это стоило. После этого документ направляется на рассмотрение судье, который выносит постановление об оплате и отправляет его уже в Управление Судебного департамента по Москве».

Столичное УСД в данном случае играет роль бухгалтерии. Раньше, после получения постановления из суда, которое отправлялось Спецсвязью, сотрудники вручную вбивали сведения из него в специальную систему, формировали документы на оплату и отправляли уже в Управление Федерального казначейства (УФК) по Москве.

«В чем проблема: во-первых, все это происходило достаточно долго. Документы бумажные, печатаются сначала на компьютере, долго перемещаются между ведомствами. Кроме того, практически не существовало никакого учета - то есть бумага просто уходила, и было непонятно, где она и на каком этапе находится оплата. Адвокатам приходилось звонить судьям или их помощникам, те звонили в УСД, уточняли судьбу документа. И случалось даже такое, что заявление оплачивалось дважды», - рассказывает Татьяна Толстова.

Судьи и помощники судей районных судов могут в любой момент посмотреть, прошла ли оплата, и оперативно ответить на вопрос адвоката или переводчика

Внедренная подсистема стала решением этой проблемы. Она позволила связать три ведомства – районный суд, Управление Судебного департамента и Управление Казначейства по Москве между собой и перевести взаимодействие в электронный формат. Ручной ввод данных на всех этапах теперь устранен.

Из процесса практически устранили ручной труд

Подсистема учета и контроля оплаты постановлений пригодится всем 35 районным судам Москвы. Она позволяет быстро создать постановление, однократно ввести информацию и использовать ее в дальнейшем. Самой большой проблемой был как раз ввод реквизитов и разнообразных данных об участниках процессов – номеров удостоверений, паспортных данных и так далее. Но пул адвокатов, даже в таком большом городе, как Москва, достаточно ограничен, одни и те же адвокаты зачастую участвуют в разных заседаниях, на вводе этой информации сильно сокращается время сотрудников. Подсистема позволяет заполнять данные по специальным шаблонам, которые теперь тоже строго регламентируются, чего не происходило раньше.

Полученный в суде документ подписывается электронной подписью судьи. После вступления постановления в силу, оно отправляется по защищенному каналу связи в бухгалтерскую систему московского УСД. Там бухгалтер проверяет его, и, если все нормально, формирует в этой же программе документы на оплату и отправляет в УФК по Москве. То есть, если раньше сотрудники УСД вручную сканировали поступившее постановление и прикрепляли к заявкам, которые отправлялись в Казначейство, то теперь отправляется подписанный электронный документ.

Бумажный документооборот при этом пока сохранился, но используется он скорее для контроля. Раньше для идентификации постановления приходилось его вычитывать. С появлением подсистемы каждое постановление снабжается уникальным кодом. С его помощью документ можно искать в базе данных, а также однозначно идентифицировать на бумаге. Для удобства поиска постановлений в системе на бумажной версии имеется QR-код, который можно считать специальным сканером. После считывания подсистема автоматически находит электронный документ, соответствующий введенному QR коду.

Информация о проведении платежа в УФК попадает как в систему УСД, так и в УКОП. Благодаря этому, судьи и помощники судей районных судов могут в любой момент посмотреть, прошла ли оплата и оперативно ответить на вопрос адвоката или переводчика.

Что уже сделано в рамках КИС СОЮ

Внедрение «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы ведется с ноября 2015 г. В эксплуатацию запущены 8 прикладных и 4 обеспечивающие системы. Среди ключевых элементов КИС СОЮ — порталы для нужд граждан и сотрудников аппаратов судов, системы аудио- и видеозаписи судебных заседаний, видеоконференцсвязи с СИЗО города. Кроме того, суды смогут обмениваться материалами дел с различными московскими ведомствами. Среди них — Управления ФСИН, Федерального Казначейства, Федеральной службы судебных приставов по Москве и др.

Среди эффектов от запуска КИС СОЮ — повышение прозрачности судебной системы и доверия к ней со стороны граждан, значительная экономия времени всеми участниками процессов, снижение сроков рассмотрения дел и устранение бюрократических барьеров.

Средства для осуществления проекта были выделены Международным Банком реконструкции и развития в рамках Проекта поддержки судебной реформы страны, бенефициарами которого также являются Конституционный Суд РФ, Суд по интеллектуальным правам, арбитражные суды и пр. Исполнителем работ по КИС СОЮ стал системный интегратор «Крок», бенефициар проекта — Московский городской суд.