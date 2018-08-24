Минкомсвязи обязали повышать долю российского ПО в экономике России на 10% в год

Согласно дорожной карте развития конкуренции, Минкомсвязи будет отвечать за рост доли отечественного ПО, используемого в том числе в социально-значимых сферах, на 10% в год. В четвертом квартале 2018 г. министерство должно представить правительству доклад о формировании условий недискриминационного участия отечественного ПО в госзакупках.

Дорожная карта развития конкуренции

В России утверждена правительственная дорожная карта по развитию конкуренции в различных отраслях экономики и созданию конкурентного немонополизированного рынка (PDF на файл-сервере CNews). Мероприятия карты охватывают 2018-2020 гг. Помимо других отраслей, в карте присутствуют мероприятия, которые будут реализованы в сфере ИКТ.

В частности, в целях развития конкуренции дорожная карта обязывает Минкомсвязи совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) отвечать за повышение доли российского ПО, включая предоставление услуг в формате облачных сервисов, не менее чем на 10% ежегодно. Доля должна повышаться в том числе в социально значимых отраслях, таких как энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, транспорт и безопасность.

Также совместно с ФАС Минкомсвязи будет отвечать за создание равных условий для участников рынков связи вне зависимости от технологий, которые они используют для оказания услуг; за обеспечение в 80% городов с численностью более 20 тыс. человек присутствия не менее трех операторов связи и за отмену роуминга в поездках по России.

Сфера ИТ

В сфере ИТ Минкомсвязи должно до декабря 2018 г. помочь в подготовке приказа Минфина, который обяжет операторов электронного документооборота осуществлять межоператорский обмен документами непосредственно друг с другом или через третьих операторов. К апрелю 2019 г. Минкомсвязи должно помочь подготовить приказ Федеральной налоговой службы (ФНС) о разработке и внедрении мониторинга деятельности операторов электронного документооборота при межоператорском обмене документами. К июлю 2019 г. Минкомсвязи должно оценить результативность мер по обеспечению межоператорского обмена.

К декабрю 2018 г. Минкомсвязи вместе с ФАС должно подготовить постановление Правительства, предусматривающее содействие повышению конкурентоспособности отечественного ПО. В четвертом квартале 2018 г. Минкомсвязи должно представить в Правительство доклад о формировании условий недискриминационного участия отечественного ПО в госзакупках.

Минкомсвязи обязали следить за планомерным ростом доли российского ПО в экономике

К апрелю 2019 г. Минкомсвязи должно подготовить законопроект, который установит требования к пользовательскому оборудованию связи по предустановке на него отечественного ПО, включая криптографический софт. К этому же сроку должен быть подготовлен законопроект, который установит требования к пользовательскому оборудованию связи по обеспечению возможности полной удаляемости предустановленных программ, кроме сервисных.

Также к январю 2019 г. Минкомсвязи должно разработать законопроект и проект постановления Правительства, которые установят требования к государственным информационным системам по обеспечению возможности программного ввода и получения сведений, которые нужно включить в эту систему.

К марту 2019 г. министерство должно разработать предложения по созданию системы эффективного расследования административных и уголовных правонарушений в сфере ИТ.

Сфера телекоммуникаций

В сфере телекоммуникаций Минкомсвязи совместно с другими ведомствами должно подготовить законопроект, который ликвидирует внутрисетевой роуминг в поездках по России. Также должен быть подготовлен проект правительственного ведомственного акта, направленного на оптимизацию порядка построения, присоединения и взаимодействия сетей электросвязи. Все это должно быть сделано в четвертом квартале 2018 г.

В декабре 2018 г. Минкомсвязи должно представить проект федерального закона, обеспечивающего недискриминационный доступ операторов к инфраструктуре универсальных услуг связи. К этому же сроку должен быть упрощен доступ операторов к объектам электросетевого хозяйства; упрощено подключение объектов, обеспечивающих связью автомобильные дороги, и объектов связи в многоквартирных домах; подготовлен законопроект, упрощающий строительство сооружений связи.

К декабрю 2019 г. министерство должно упростить процедуру получения операторами санитарно-эпидемиологических заключений Роспотребнадзора на проектную документацию и ввод в эксплуатацию передающих радиотехнических объектов. К этому же сроку должен быть подготовлен законопроект, ускоряющий процедуру принятия решения о назначении радиочастот и оформления разрешения на их использование.

Также в течение 2019 г. Минкомсвязи должно подготовить проекты нормативно-правовых актов, которые унифицируют порядок доступа хозяйствующих субъектов к госсобственности с целью размещения сетей связи; сделают инфраструктуру электросвязи обязательной при строительстве многоквартирных домов; дадут операторам равный доступ к многоквартирным домам для размещения там своих сетей; уточнят порядок регулирования услуг общедоступной телефонной связи на конкурентных товарных рынках.

Финансовые платежи

Ко второму кварталу 2020 г. Минкомсвязи совместно с другими ведомствами должно подготовить законопроект и проект постановления Правительства о единых правилах приема платежей через официальные сайты госорганов, портал госуслуг и ГИС ЖКХ. Компании, которые будут обеспечивать осуществление платежей на этих ресурсах, должны периодически проходить конкурентный отбор, порядок и условия проведения которого также будут определены законодательно.

Кроме того, к четвертому кварталу 2019 г. Минкомсвязи вместе с другими ведомствами и Центробанком должно подготовить законопроект, содержащий правовые основы для создания и функционирования платформ быстрых платежей, и законопроект, содержащий правовые основы для внедрения субъектами финансового рынка открытых программных интерфейсов.

Сфера трудоустройства

Согласно дорожной карте, к декабрю 2018 г. Роструд должен внедрить систему электронных сервисов «Электронный инспектор» для работников и работодателей на информационном портале «Онлайнинспекция.рф».

К декабрю 2019 г. Роструд должен обеспечить развитие функциональных возможностей информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» в части публикации информации о частных агентствах занятости, а также иных дополнительных сервисов, позволяющих выполнять подбор персонала частными агентствами.

Строительство

В сфере строительства совместно с другими ведомствами Минкомсвязи будет выполнять переход на единую государственную цифровую платформу, обеспечивающую взаимодействие госорганов и организаций в сфере градостроительных отношений, а также подготовит законодательные изменения, которые позволят региональным госорганам создавать и эксплуатировать информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, и изменения, которые установят единый стандарт электронных госуслуг по получению разрешения на строительство в регионах. Также министерство подготовит предложения о целесообразности создания федеральной государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Помимо этого, Минкомсвязи займется созданием федеральной государственной информационной системы ценообразования при строительстве, эксплуатации и сносе объектов капитального строительства и ведением реестров описания процедур в сфере строительства отдельных видов объектов, а также разработкой подсистемы «Калькулятор процедур» комплексной информационной системы Минстроя и разработкой открытого информационного ресурса для публикации сведений по реестрам описания процедур в сфере строительства.