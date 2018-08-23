Выставлено на продажу здание «Центрального телеграфа», в котором стоит «железо» «Ростелекома»

Здание «Телеграфа» — на продажу

Дочерняя компания «Ростелекома» — «Центральный телеграф» — выставила на продажу офисно-технологическое здание общей площадью 12 тыс. кв. м. Его начальная цена вместе с земельным участком площадью 2,3 тыс. кв. м определена на уровне 2 млрд руб. — исходя из результатов независимых оценок и мнений крупнейших брокерских компаний: Colliers, JLL, Knight Frank, Cushman&Wakefield, CBRE, Kalinka Group. Информацию об этом сообщили в «Ростелекоме».

Объект будет продан на открытом аукционе, организованном на торговой площадке «Сбербанк-АСТ», поэтому его финальная цена станет известна только после завершения торгов, которые пройдут после 12 ноября 2018 г. Именно до этой даты принимаются заявки от потенциальных покупателей.

Здание располагается неподалеку от Тверской улицы в центре Москвы в Никитском переулке, в строении 1 дома 7, то есть в непосредственной близости от известного здания Цетрального телеграфа столицы, в котором, в частности, базируется Минкомсвязи.

Технические подробности

Продаваемое здание было построено в 1978 г. В нем семь основных этажей, один цокольный и два подземных. В карточке лота на сайте «Ростелекома» говорится об обременении объекта в виде «убежища» — по всей видимости, в подземной части строения. Другими элементами обременения прописаны размещенное в здании технологическое оборудование, присутствие обслуживающего его персонала и наличие сторонних арендаторов до конца 2019 г.

«Ростелеком» продает здание по соседству от Центрального телеграфа

Основным местом базирования владельца объекта — ПАО «Центральный телеграф» — является соседнее строение, в котором располагается в том числе и Минкомсвязи. Однако в продаваемом здании площади используют другие «дочки» «Ростелекома». В частности его адрес указан в разделе контактной информации организации «Ростелеком — центры обработки данных» — управляющей компании центра компетенций оператора по направлениям развития сервисов и инфраструктуры ЦОД, импортонезависимых облачных платформ, услуг обмена трафиком и CDN.

В пресс-службе «Ростелекома» пояснили CNews, что на объекте сейчас располагается телекоммуникационное «железо», обеспечивающее работу телефонии, широкополосного доступа в интернет, телеграфную связь и пр. Оно будет перенесено на другие площадки «Ростелекома» до конца 2019 г. «Конкретные сроки выноса будут обсуждаться с покупателем, — добавили собеседники редакции. — И они могут быть более ранними. Конец 2019 г. — это крайний срок».

Одновременно с вывозом оборудования помещения покинут и сотрудники техподдержки. «Общая площадь, которая будет взята в обратную аренду до момента высвобождения здания от оборудования, — 1,6 тыс. кв. м, — говорят в организации. — Для дочерних компаний “Ростелекома”, которые арендуют площади в здании, будут подобраны новые площадки для размещения».

Общий контекст

В «Ростелекоме» считают, что подобными шагами оператор последовательно реализует стратегию повышения эффективности бизнеса, в рамках которой в компании действует программа оптимизации портфеля недвижимости, в том числе предполагающая ее продажу или аренду. Так, например, в Москве уже продано здание на Зубовской площади, улице Тверской-Ямской и т. д.

В настоящий момент портфель недвижимости «Ростелекома» насчитывает около 20 770 объектов, что составляет более 8,3 млн кв. м. На города с населением более 100 тыс. человек (включая Москву и Санкт-Петербург) приходится чуть меньше половины всех площадей.

Тяжба «Центрального телеграфа» с Минкомсвязи

Как можно заключить из вышеприведенных сведений, продаваемое здание находится в собственности «Ростелекома» (через ПАО «Центральный телеграф») полностью. Гораздо более запутанной структурой владения обладает соседнее знаменитое здание Центрального телеграфа, в котором располагается Минкомсвязи.

Согласно распоряжению Госкомитета России по управлению госимуществом № 998-р от 10 мая 1994 г., в здании Телеграфа за Минкомсвязи на праве оперативного управления закреплено 8,8 тыс. кв. м, за Федеральным управлением почтовой связи — 1,2 тыс. кв. м (структура ныне упразднена, ее площади находятся в управлении Росимущества), за «Центральным телеграфом» на праве хозяйственного ведения помещения — 42,2 тыс. кв. м.

Часть помещений этого здания Минкомсвязи занимает на правах аренды у «Центрального телеграфа», который регулярно предъявляет министерству различные претензии о ненадлежащем исполнении арендных обязательств. Последняя из них нашла отражение в судебном иске о взыскании с Минкомсвязи 59,5 млн руб. В этой сумме 58,1 млн руб. трактуется как размер «неосновательного обогащения в виде сбереженной платы за пользование имущества», а 1,4 млн руб. — как проценты за пользование «чужими денежными средствами».

Иск поступил в арбитражный суд Москвы 12 октября 2017 г. В мае 2018 г. служители Фемиды посчитали претензии «Центрального телеграфа» обоснованными. Министерство пыталось обжаловать это решение. Однако 16 августа 2018 г. Девятый арбитражный апелляционный суд принял решение оставить жалобу чиновников без удовлетворения.