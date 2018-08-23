Сенатор-спецназовец: Россия перейдет с американской электроники двойного назначения на китайскую

«Звоночек прозвенел»

Россия откажется от закупок в США всех электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Электронику двойного назначения Россия планирует закупать, в частности, в КНР. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев, комментируя планы США по вводу нового пакета против России, сообщило агентство «РИА Новости».

«Адекватный ответ России не замедлит себя ждать, это 100%. Нельзя летать в космос на наших двигателях и при этом вводить против нас санкции, это выходит за рамки здравого смысла, — заявил Кондратьев. — Мы в любом случае будем отказываться от всех американских комплектующих, раз уж звоночек такой прозвенел».

По словам сенатора, «защитить себя» и принять ответные меры — обязанность российского государства. «Есть аналогичные образцы того, что мы закупаем у США, и у третьих стран, в том числе КНР. Оружейный рынок построен на универсальном круговом обмене, так что мы в любом случае найдём выход», — сказал сенатор.

Кондратьев Алексей представляет в Совете Федерации исполнительную власть Тамбовской области с 2015 г. До этого занимал должность главы Тамбова, а также с 2010 г. возглавлял городскую Думу.

Алексей Кондратьев, зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности

До прихода в городскую Думу работал заместителем командира 16-ой отдельной бригады специального назначения ГРУ ГШ МО РФ. В 1998-2010 гг. служил в частях СпН ГРУ ГШ МО РФ. Проходил службу в Чеченской республике (участвовал в обеих кампаниях), принимал участие в миротворческой операции на территории автономного края Косово (СФРЮ). Имеет ранения.

Причины ввода очередного раунда санкций

Новый пакет санкций, объявленный администрацией США 8 августа, в частности, запрещает поставки в Россию товаров двойного назначения. Представители администрации США говорили, что санкции будут опубликованы ориентировочно 22 августа, хотя точной даты не называли. На сайте официальной газеты правительства США Federal Register по состоянию на вчерашний вечер по вашингтонскому времени описания новых санкций, которые вступают в силу с момента публикации, не содержалось.

Минпромторг: В РФ готовы к запрету США на экспорт электроники двойного назначения

Основанием для введения очередного раунда санкций стали обвинения в адрес России в применении химического оружия в британском городе Солсбери, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По мнению властей Великобритании, к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство.

Москва обвинения Лондона категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. Россия также предлагает совместное расследование инцидента, на которое в Лондоне не соглашаются.

Второй пакет санкций с более жесткими формулировками может быть введен в ноябре 2018 г. Он, в частности, может затронуть кредитование российских юрлиц, экспорт и импорт широкого списка товаров.

Позиция Минпромторга РФ

Российские власти выработали ответные меры для нивелирования эффекта от запрета США на экспорт продукции двойного назначения, заявил в начале недели глава Минпромторга Денис Мантуров. Недоступные компоненты по электронике предполагается импортировать из стран Юго-Восточной Азии – эти рынки, по словам министра, открыты для России, сообщило «РИА Новости».

Министр также отметил, что России и раньше никто не продавал самую современную электронику, и подчеркнул, что в ведомстве готовились к подобному запрету.

«На иностранные высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы military и space и так действуют строгие ограничения при продаже другим странам, — сказал Мантуров. — В рамках разных ФЦП и госпрограмм за последние шесть лет было разработано уже более 1500 типов ЭКБ».

Сейчас, по его словам, по заказу Минпромторга отечественные предприятия разрабатывают высокотехнологичные изделия электронно-компонентной базы для космической промышленности и специальной аппаратуры со специфическими требованиями. Категории качества этих изделий соответствуют иностранной классификации military и space. До 2020 года, по словам министра, будет создано еще более двух тысяч типов таких изделий, которые станут аналогами более девяти тысяч иностранных компонентов.

Минпромторг также постарается оказать поддержку предприятиям, попавшим под запрет. По словам главы Минпромторга, подобные ограничения затронут некоторые отрасли, в том числе оборонно-промышленный комплекс, «но не критично».

Как это было в СССР: поправка Джексона-Вэника

Поправка Джексона-Вэника (The Jackson-Vanik Amendment) содержится в главе IV "Закона о торговле" (Trade Act of 1974) США, названная в честь ее авторов – сенатора Генри Джексона (Henry Jackson) и конгрессмена Чарльза Вэника (Charles Vanik), определяла режим наибольшего благоприятствования торговли только на те страны с нерыночной экономикой, которые поддерживали соответствующий нормам международного права либеральный эмиграционный режим. В противном случае США вводили санкции как в отношении допуска товаров из стран-нарушителей на американский рынок, так и поставок высокотехнологичных товаров и, в частности, электроники двойного назначения, в эти страны.

Закон о торговле вступил в силу после его подписания президентом Джеральдом Фордом (Gerald Ford) 3 января 1975 г. Из-за отсутствия режима благоприятствования – в частности, из-за ограничения выезда лиц еврейской национальности из СССР, советский экспорт в США облагался пошлинами, в десять раз превышающими обычные.

После 1985 г. в условиях свободного выезда и эмиграции граждан СССР (с 1991 г. — РФ), поправка утеряла свое значение. Специальные решения президентов США ежегодно – начиная с 1989 г., накладывали мораторий на действие поправки в отношении СССР, РФ и стран СНГ, однако официально поправка Джексона-Вэника, ставшая одним из символов «холодной войны», долгое время так и не была отменена.

И лишь 6 декабря 2012 г. Сенат конгресса США одобрил законопроект об отмене ограничительной торговой поправки Джексона-Вэника и одновременном введение визовых и экономических санкций в отношении ряда российских чиновников.

14 декабря 2012 г. документ подписал президент Барак Обама, 20 декабря он также подписал распоряжение о прекращении действия поправки Джексона-Вэника на товары, поставляемые из России.