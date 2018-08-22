Власти Израиля пригрозили отказаться от ПО Microsoft - слишком дорого. Опрос

Власти Израиля, которые ежегодно тратят на покупку лицензий Microsoft около $27 млн, решили не продлевать контракт с компанией. Причина — настойчивые попытки Microsoft перевести израильские госведомства с лицензии на подписку, что обойдется им в два раза дороже.

Расторжение контракта

Правительство Израиля не будет в конце 2018 г. продлевать контракт с Microsoft на использование десктопного ПО компании, сообщает новостное агентство Reuters со ссылкой на заявление израильского Министерства финансов.

В качестве причины министерство указывает, что Microsoft изменила условия лицензионного соглашения, в результате чего правительству Израиля придется платить за ее ПО в два раза больше. Согласно нынешнему варианту контракта, Израиль платит более 100 млн шекелей ($27 млн) в год за использование десктопного пакета Office, Windows и серверного ПО в министерствах и различных правительственных агентствах.

Новые условия

Минфин уточняет, что Microsoft пытается перевести Израиль с лицензионной системы, при которой правительство полностью владеет закупленным ПО и может использовать его как угодно, на систему подписки, которая больше похожа на аренду, поскольку оплата осуществляется за определенный период использования и поддержки продукта.

В результате таких изменений Израилю придется перенести данные в облако. Это не устраивает правительство, которое опасается, что после этого к данным Министерства обороны, Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел смогут получить доступ хакеры. К настоящему моменту израильские власти уже год ведут переговоры с Microsoft, убеждая компанию не менять условия соглашения, но безрезультатно.

Временные меры

Глава израильской Администрации государственного заказа Гал Амир (Gal Amir) отмечает, что по условиям существующего соглашения госведомства смогут продолжать использовать уже установленное у них ПО Microsoft без дополнительной платы, поэтому министерствам не угрожает опасность мгновенно лишиться необходимого софта.

Microsoft стимулирует клиентов переходить от лицензионной модели потребление ПО к подписочной

«Это станет стимулом для министерств заново оценить, нужно ли им использовать технологии Microsoft или же переключиться на другие технологические альтернативы», — считает Амир. В дальнейшем, по мере выпуска обновлений продуктов, правительству придется окончательно решить, продолжать сотрудничество с Microsoft или найти альтернативу.

Лицензия и подписка

Microsoft действительно принимает меры к тому, чтобы пользователи переходили от лицензионной модели потребления ее продуктов к подписочной. Именно с этим ресурс Computerworld связывает повышение цен на лицензию Office на 10%, которое ожидается в октябре. Таким образом компания стимулирует клиентов перейти на подписку Office 365 или Microsoft 365, считает Уэс Миллер (Wes Miller), аналитик исследовательского проекта Directions on Microsoft. В последний раз компания поднимала цены на лицензию Office в 2010 г., когда появился Office 2010.

Также в октябре и тоже на 10% должны подняться цены на лицензии серверного ПО, включая Windows Server 2019 Standard Edition, Exchange, SharePoint Server и Project Server. Кроме того, будут повышены цены на клиентские лицензии (Client Access License, CAL), которые дают возможность клиентам подключаться к серверу и использовать его сервисы. Пакеты Enterprise CAL и Core CAL подорожают на 10%, а удаленный десктопный сервис для Device CAL — на 30%.