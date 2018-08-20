В Минкомсвязи назначили одного нового замминистра, а один старый уволился

Максим Паршин был назначен заместителем главы Минкомсвязи. Предполагается, что он займется в том числе вопросами электронной коммерции и работы «Почты России». Одновременно из министерства ушел другой замминистра — Сергей Калугин, отвечавший за дальневосточные оптические сети и промышленный интернет.

Назначение Паршина

Заместителем главы Минкомсвязи стал Максим Паршин. Соответствующее распоряжение №1690-р от 16 августа было сегодня опубликовано на сайте правительства России. В зону ответственности Паршина, предположительно, войдет электронная торговля и работа «Почты России».

С января 2016 г. Паршин занимает должность директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития. До этого в 2014-2015 гг. работал на посту заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости. Еще ранее в 2013 г. был назначен заместителем гендиректора ФГУП «Почта России», где занимался тематикой госуслуг. До 2013 г. работал в Минэкономразвития, куда пришел в 2002 г.

Паршин является выпускником Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, который окончил в 1998 г. В 2008 г. получил также диплом Московского института международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли.

Уход Калугина

Также сегодня на сайте правительства России было опубликовано распоряжение от 16 августа №1689-р, согласно которому пост заместителя главы Минкомсвязи покинул Сергей Калугин. В документе указано, что он был освобожден от должности по собственной просьбе.

Новый заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин

Калугин был назначен одним из заместителей министра связи и массовых коммуникаций в марте 2017 г. В мае СМИ сообщили, что в сферу его ответственности вошло развитие оптических сетей на Дальнем Востоке, а также промышленный интернет и система передача данных для госорганов. В числе прочего он был поставлен курировать проект по развитию связи на Курильских островах, которым занимался на предыдущем месте работы — в компании «Ростелеком».

В марте 2013 г. Калугин был назначен президентом «Ростелекома», сменив в этой должности Александра Провоторова, который занимал ее с 2010 г. В марте 2015 г. совет директоров «Ростелекома» оставил Калугина на посту президента на второй срок. В результате Калугин проработал в должности президента до марта 2017 г.

До «Ростелекома» в 2007-2008 гг. Калугин занимал должность гендиректора ОАО «Национальные телекоммуникации», на которую впоследствии вернулся в сентябре 2009 г. С 2001 г. по 2007 г. трудился на посту гендиректора ОАО «Национальные кабельные сети», до этого с 2000 г. пребывал на посту гендиректора ОАО «РТР-Сигнал».

В 1990-х работал экономистом в АБ «Инкомбанк», в котором в итоге занял пост управляющего директора по инвестициям, а также президентом инвестиционно-финансовой компании «Инком Кэпитал». Калугин имеет высшее образование — в 1991 г. получил диплом МГУ имени М. В. Ломоносова.

Смена команды в Минкомсвязи

Напомним, в мае министерство связи и массовых коммуникаций было преобразовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Пост министра вместо Николая Никифорова занял Константин Носков, который до этого руководил Аналитическим центром при правительстве (АЦ). Постепенно люди Никифорова стали покидать министерство.

Бывший заместитель главы Минкомсвязи Сергей Калугин

Доподлинно известно об уходе замминистра Алексея Козырева, который курировал вопросы электронного правительства — распоряжение о его увольнении было подписано по его просьбе в начале июля. В середине июля ушли еще два замминистра: Рашид Исмаилов и Дмитрий Алхазов покинули свои посты по собственной просьбе. Тогда же заместителями главы Минкомсвязи были назначены Евгений Кисляков и Олег Войтенко, до тех пор работавшие заместителями гендиректора АЦ.

Сколько замов министра будет в Минкомсвязи

На начало 2017 г. в Минкомсвязи было семь замов министра. Затем в министерстве появился восьмой заместитель — им стал Сергей Калугин. Ради этого правительство увеличило предельное число заместителей главы министерства до восьми человек.

Вскоре после этого глава аппарата правительства Сергей Приходько дал поручение сократить число заместителей до семи. Об этом стало известно лишь спустя год, когда Минкомсвязи инициировало разработку нормативного акта, исполняющего данное поручение.

Поручение Приходько о сокращении числа заместителей министра связи так и не было исполнено. Новое же руководство Минкомсвязи начало подготовку положения о министерстве, в соответствии с которым число заместителей министра, наоборот, должно вырасти до 10 человек.