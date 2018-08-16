У ФСС украли 70 миллионов через поддельные электронные реестры зарплат

УБЭП и ФСБ раскрыли мошенническую схему по выводу фиктивных пособий по беременности и родам через фиктивные электронные реестры зарплат. В организации липовых переводов на банковские карты 300 рожениц на сумму 70 млн рублей были задействованы сотрудники ФСС и женской консультации.

С особо циничным размахом

Согласно официальной информации на сайте МВД по Республике Татарстан, в федеральный розыск в качестве подозреваемых в совершении мошенничества при получении выплат в виде пособий по беременности и родам в особо крупных размерах объявлены Беляков Алексей Николаевич и Чухуа Гия Гиглаевич.

УБЭП и ФСБ при содействии МВД Татарстана раскрыли действия преступной группы, которая в течение нескольких лет прокручивала схему с присваиванием единовременных выплат по уходу за ребенком. В мошеннической схеме были задействованы фиктивные электронные зарплатные реестры подставных фирм, в которые оформляли будущих рожениц с якобы огромными зарплатами, в результате чего суммы переводов на банковские карты подставных рожениц достигали в отдельных случаях 600 тыс. руб. Роженицы, согласившиеся на участие в мошеннической схеме, получали на руки до 50 тыс. руб., при этом остаток перечисленных на их банковские карты средств возвращался посредникам мошеннической схемы, сообщило деловое электронное издание Татарстана «Бизнес Online», .

«Предприятие обманным путем рисует большие зарплаты, особенно это касается беременных женщин. А нам в электронном виде подают эти цифры. – рассказал в интервью государственному агентству «Татар-информ» управляющий татарстанского отделения ФСС Рамиль Гайзатуллин. – Мы эти реестры принимаем и оплачиваем, потом при проверках выясняется, что женщины были трудоустроены фиктивно или зарплата была фиктивно завышена. Таким образом, мы находим нарушения, передаем в правоохранительные органы эти факты. И потом уже с предприятиями разбираются правоохранительные органы».

Мошенники вывели из ФСС по подставным электронным зарплатным реестрам до 70 млн руб.

По данным издания, следствием опрошено более трех сотен декретниц, вовлеченных в мошенническую схему, при этом сумма уже выявленного ущерба близка к 70 млн рублей. По предварительным данным, примерно треть этой суммы досталась лично Белякову, который по данным источников «Бизнес Online», может скрываться по поддельным документам. Всего по делу о мошенничестве проходит примерно полтора десятка подозреваемых, большинство из которых находятся под подпиской о невыезде.

Электронное мошенничество на потоке

Оперативники республиканского УБЭП и ФСБ обнаружили мошенническую схему, в которой был задействован пилотный проект ФСС «Прямые выплаты», позволявший исключить в расчетах между работником и фондом промежуточное звено – работодателя, следует из публикации «Бизнес Online». В рамках проекта сотрудник мог подать документы в филиал ФСС и без задержек получить выплаты от государства.

Внимание правоохранителей привлекли внушительные суммы выплат единовременных пособий по беременности и родам – до 600 тыс. руб. и более, хотя типичные выплаты составляют 70–80 тыс. руб. По словам сотрудников ФСС, формула выплат складывается из количество дней декретного отпуска (стандартно 140 календарных дней), умноженных на средний дневной заработок за два предыдущих года. Выплаты после подачи больничного листа и заявления о выходе в отпуск по беременности и родам рассматривается в ФСС в течение 10 суток, и затем пособие перечисляется женщине.

Как показало следствие, огромные суммы выплат получали декретницы, якобы работавшие в десятке юридических лиц, которые при проверке оказались фиктивными, без признаков хозяйственной деятельности и налоговых отчислений. Сотрудницы этих фирм якобы зарабатывали от 150 тыс. до 500 тыс. рублей в месяц, благодаря чему смогли претендовать на огромные пособия.

Пройти проверку в ФСС липовые документы могли лишь при наличии «своего человека» в фонде, которым оказался замруководителя филиала по Вахитовскому району Беляков. Он же, по версии следствия, был автором и главой мошеннической группы.

Беляков, по данным источника «Бизнес Online», поступил на госслужбу в сентябре 2009 г на должность старшего госинспектора антимонопольной службы по республике Татарстан. Там он «познакомился со своим будущим шефом – нынешним руководителем филиала ФСС по Вахитовскому району Айдаром Юсуповым. Юсупов и пригласил Белякова в структуру ФСС в 2011 году. За шесть с половиной лет Беляков и дорос до заместителя руководителя филиала. К слову, к самому Юсупову, не говоря уже о более высоком начальстве, претензий у правоохранительных органов пока нет», - отмечает издание.



По данным УБЭП, параллельно с регистрацией подручными Белякова 10 подставных фирм, он обратился к своему знакомому – хирургу-онкологу Гиа Чухуа, который за плату обеспечил мошенников списками клиенток женской консультации. По версии следствия, мошенники разными способами – от общих знакомых до телефонного обзвона, предлагали будущим роженицам, преимущественно не имевшим «белого» заработка, помощь и ускорение получения единовременного пособия в обмен на внушительный откат.

В итоге будущие матери, по данным расследования, получали от 30 тыс. до 50 тыс. руб. в обмен на «трудоустройство» в подставные фирмы, где мошенники не стесняясь «рисовали» им фантастические суммы зарплат.Выплаты производились на банковские карты, оформленные под контролем участников мошеннической схемы. Роженницам при получении огромного банковского перевода объясняли, что сумма якобы рассчитана на нескольких человек, поэтому остаток от оговоренного пособия необходимо вернуть.

Преступление и наказание

На сегодняшний день, по данным «Бизнес Online», ущерб оценивается в 70 млн рублей, и это еще не предел, при участии порядка 300 рожениц. Тем не менее, по данным Главного следственного управления МВД по РТ, в материалах уголовного дела фигурирует ущерб в 59 млн руб. по 157 декретницам. По данным источников «Бизнес Online», эти данные в ходе расследования возрастут.

По мнению источников издания в правоохранительных органах, скрываясь от следствия, Беляков и Чухуа совершают ошибку. «Будут сотрудничать, так им и домашний арест могут дать. А пока – без их показаний – все идет к 210 статье УК («Организация преступного сообщества или участие в нем», до 20 лет лишения свободы)», – утверждает собеседник издания.