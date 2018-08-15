Появились первые истинно российские материнские платы — на процессорах Intel. Опрос

Отечественная компания «Рикор электроникс» получила от Минпромторга заключение о том, что ее серверные платы на процессорах Intel Xeon E5 могут с полным правом считаться продукцией, произведенной на территории России. Теперь эти платы госведомства должны будут закупать в приоритетном порядке, отдавая им предпочтение перед зарубежными аналогами.

Отечественные материнские платы

В реестр промышленных товаров, в отношении которых Минпромторг признал факт их производства на территории России, включены первые отечественные материнские платы. Запись о том, что к таковой продукции относится линейка серверных системных двухпроцессорных плат на базе процессоров Intel Xeon E5 компании «Рикор электроникс» (входит в холдинг «Рикор») появилась в публичном перечне министерства 8 августа 2018 г. Срок действия присвоенного статуса составляет один год — до 7 августа 2019 г.

«В настоящее время “Рикор” реализует полный цикл проектирования и производства серверных компонентов, включая разработку конструкторской документации и ПО, производство и монтаж серверных печатных плат, серверных корпусов и т. д., — заверяют в компании. — Разработка осуществляется в московской компании “Рикор ИМТ”, производство — на заводе “Рикор электроникс” в Арзамасе Нижегородской области».

О разработке плат компания в своих сообщениях упоминала еще как минимум в конце 2015 г. Однако, как рассказал CNewsвице-президент холдинга «Рикор» Борис Иванов, массовый их выпуск начался лишь в июле-августе 2018 г. «По сути, получить заключение Минпромторга о внесении в реестр мы смогли только после того, как полностью наладили производство для выпуска серийной партии плат», — отмечает он.

Материнские платы «Рикора» официально признаны произведенными в России

По его словам, первый массовый тираж составил 1 тыс. штук. При этом мощности завода «Рикор» позволяют выпускать 120 тыс. серверных плат и корпусов в год. Аналогами своей продукции в компании считают изделия Supermicro, Inspur, Asus и др., заверяя, что цены на платы «Рикора» на 10-15% ниже.

Уровень локализации и возможные заказчики

Отвечая на вопрос CNewsо том, какая в рассматриваемых изделиях оценочная доля российских компонентов, Борис Иванов склонен был использовать несколько специфичное понятие адвалорной доли, которое в сборочном производстве относится к полученной добавленной стоимости. «В отличие от серверных корпусов, где мы достигли 72% адвалорной доли от конечной стоимости продукции, в материнских платах уровень адвалорной доли не превышает 50% за счет использования компонентов, изготовленных в Азии», — сообщил он.

Говоря о перспективах использования в платах российских процессоров, Иванов заверяет, что у его компании «тесные взаимоотношения» с разработчиками «Эльбрусов» и «Байкалов». «В планах начать разработку для этих процессоров, — говорит он. — “Рикор” может сделать серверные материнские платы под российские процессоры доступными по цене».

Очертить круг наиболее вероятных заказчиков топ-менеджер затруднился. В его понимании это все, кто использует зарубежные компоненты для сборки серверного оборудования, то есть практически весть отечественный ИТ-рынок: дистрибуторы, сборщики, интеграторы.

Как отличают российскую технику, и для чего это нужно

Напомним, осенью 2016 г. власти предписали чиновникам делать на тендерах выбор в пользу российских аналогов радиоэлектронной продукции (при ее наличии) и отказываться от покупки зарубежных решений для государственных и муниципальных нужд (постановление Правительства от 26 сентября 2016 г. № 968).

Перечень ИТ-продукции, на госзакупки которой были введены ограничения, содержит сотовые телефоны, ноутбуки, планшетные компьютеры, кассовые терминалы, банкоматы, клавиатуры, принтеры, графопостроители, терминалы ввода/вывода данных, сканеры, мониторы и пр. (всего более 100 наименований). Материнских плат в этом списке нет, однако есть «комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки».

В упомянутом постановлении Правительства от сентября 2016 г. было прописано несколько способов получения оборудованием статуса произведенного на территории России. Например, таким статусом наделялась продукция, если она была создана в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного между инвестором и Россией или Россией и субъектом РФ.

Другой вариант — соответствие радиоэлектронной продукции критериям из перечня в приложении к постановлению Правительства от 17 июля 2015 г. № 719. Однако в нем сейчас, даже после расширения, присутствует всего девять типов электроники. Поэтому основным вариантом выступает соответствие техники соглашению о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 г.

В России суждения о соответствии этим правилам выносит Торгово-промышленная палата (ТПП). В соответствии с приказом этой структуры от 22 декабря 2016 г. № 155, касающегося отдельных видов радиоэлектронной продукции, для положительного заключения заявителю-производителю необходимо предоставить ряд документов.

В частности компании необходимо будет подтвердить, что в ее собственности или аренде имеются производственные площади и оборудование, на котором занят конкретный персонал. Из других подаваемых сведений отметим комплект технологической документации, лицензии и разрешения на производственные работы, сертификаты соответствия, перечень используемых комплектующих, сведения о производственных операциях и др.

Несколько фактов о «Рикор электроникс»

ОАО «Рикор электроникс» официально ведет свою историю с 1993 г. По собственным заявлениям, предприятие специализируется по трем основным направлениям. Первое из них — контрактное производство по монтажу электронных плат, серийное производство электронных блоков для нефтегазовой промышленности по заказу челябинской компании «Метран», являющейся совместным российско-американским предприятием Emerson. В рамках этого направления в 2017 г. было начато серийное производство платежных терминалов под брендом «Ярус» и кассовых аппаратов «Атол», а также освоено изготовление серверов модификаций 1U, 2U.

Второе направление — серийное производство прецизионных потенциометров. В качестве третьего заявлены разработка и серийное производство автокомпонентов. Среди них электронные педали, датчики температуры, датчики тормозной и охлаждающей жидкости, климатические установки, которые поставляются на конвейеры «Автоваза», «ГАЗ», Павловского автобусного завода, КАМАЗа и др. автосборочных предприятий России.

Производственной базой «Рикора» является ведущий свою историю с 1966 г. «Арзамасский завод радиодеталей». Серверное направление в организации появилось в 2013 г. По данным «Контур.фокус», за компанией числится 143 госконтракта на общую сумму в 253,9 млн руб.