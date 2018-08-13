Росгвардия, МВД и ФСО не заметили 100-миллионный сговор на своих ИТ-закупках. Опрос

ФАС уличила в картельном сговоре четыре организации, оказывавшие в том числе ИТ-услуги Росгвардии, МВД и ФСО. Анализ CNews позволяет утверждать, что конкурсные комиссии указанных организаций при должном внимании могли сами установить заведомую связанность претендентов на контракты.

Картель на госзакупках

Московское управление ФАС России раскрыло картельный сговор среди ИТ-поставщиков госструктур и бюджетных учреждений. Среди пострадавших заказчиков — войсковые части Росгвардии, детская больница Ханты-Мансийского округа, Новосибирский военный институт внутренних войск имени генерала армии И. К. Яковлева, учреждение МВД, подразделение ФСО, Московская клиническая больница и ряд других.

В сговоре были уличены «Центр информационных технологий в сфере труда и занятости» (ЦИТИЗ), «Интеград», «Центр новых технологий “Плюс”» (правопреемник «Центра новых технологий “Парус”») и «Специализированная эксплуатирующая организация» (СЭО), участвовавшие в различных комбинациях во множестве аукционах в электронной форме.

Антимонопольное ведомство установило, что предметами закупок было оказание услуг в области информационных технологий, услуг по организации и проведению концерта мастеров искусств, поставка полиграфического оборудования и расходных материалов, а также выполнение работ по ремонту полиграфического оборудования.

ФАС раскрыла картельный сговор на госзакупках

ФАС заключила, что коммерческие организации при участии в торгах действовали в интересах друг друга. Компании обменивались информацией, подавали в большинстве случаев заявки для участия в аукционах в один день и использовали единую инфраструктуру, принадлежащую одному из ответчиков.

Сумма ущерба и мера ответственности

По факту антиконкурентного соглашения «Интеград» заключил девять контрактов на общую сумму 62,8 млн руб. По одному контракту заключили ЦИТИЗ (на сумму более 16 млн руб.), ЦНТ «Парус» (более 2 млн рублей) и СЭО (более 19 млн руб.). Таким образом общая сумма незаконно полученных подрядов составляет порядка 100 млн руб.

Антимонопольный орган признал сговорщиков виновными в нарушении пункта 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции. Ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предусмотрена частью 1 статьи 14.32 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа. Для юрлиц величина этого штрафа определена на уровне от 3% до 15% суммы выручки от реализации рассматриваемых услуг, либо в размере суммы расходов правонарушителя на приобретение товаров, но не менее 100 тыс. руб.

Анализ CNews: компании были заведомо связаны

Осуществленный CNews анализ баз данных ЕГРЮЛ и «Контур.фокус» показывает, что участников картельного сговора можно было заведомо считать связанными организациями. В частности у ООО ЦИТИЗ и ООО «Интеград» в разное время гендиректором был заявлен один и тот же человек — Александр Скороходов.

Адрес регистрации ЦНТ «Парус» (правопредшественник ЦНТ «Плюс») — Москва, ул. Золоторожский вал, дом 11, стр. 9 — полностью совпадает с адресом регистрации ЦИТИЗ по состоянию на 2013 г. По этому же адресу в 2014 г. было зарегистрировано СЭО, чей более старый адрес регистрации — Москва, ул. Золоторожский вал, дом 11, стр. 28 — совпадает с еще одним бывшим адресом регистрации ЦИТИЗ. При этом в 2011 г. и соучредителем СЭО, и гендиректором «Интеграда» выступала Мария Шукова.

К этому стоит добавить, что СЭО раньше именовалось СЭО «Парус», а действующим соучредителем ЦНТ «Плюс» и бывшим учредителем ЦИТИЗ выступают однофамильцы — Андрей Пономаренко и Светлана Пономаренко.