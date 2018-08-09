Власти дадут 128 млн руб. выжившему со времен СССР производителю электроники, чтобы он вышел на экспорт

Производящее керамические конденсаторы санкт-петербургское предприятие «Кулон» получит от Фонда развития промышленности льготный займ на пять лет в размере 128 млн руб. Присовокупив к ним собственные 82 млн руб., организация планирует модернизировать производство, увеличить на 20% тиражи продукции, освоить выпуск новых изделий и выйти на экспорт.

Деньги для «Кулона»

Сохранившееся с советских времен санкт-петербургское предприятие «Кулон», считающее себя крупнейшим отечественный разработчиком и производителем пассивных электронных компонентов, получит от государства в долг 128 млн руб. на модернизацию. Займ на эту сумму был одобрен экспертным советом Фонда развития промышленности (ФРП) — структуры, созданной в конце 2014 г. по инициативе Минпромторга для организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

Деньги планируется потратить на обновление действующего производство и за счет этого увеличить на 20% (или на 3 млн единиц в год) выпуск многослойных керамических конденсаторов и помехоподавляющих фильтров. Эта продукция используется в электронных системах для космической отрасли, в судо-, авиа-, приборостроении, атомной промышленности, связи, телекоммуникациях и бытовой электронике.

Проект предполагает смену производственной площадки и приобретение современного оборудования. Модернизация должна позволить запустить производство и новых видов изделий: конденсаторов BME (с применением никеля), а также керамических конденсаторов с высокой удельной емкостью и уменьшенными габаритами.

Производитель электронных компонентов «Кулон» получит от государства 128 млн руб. на модернизацию

«За счет появления новой продукции прирост заказов гарантирован импортозамещением, — заявил в разговоре с CNewsзамгендиректора «Кулона» по коммерческим вопросам Александр Демин. — На данный момент отрасль по некоторым позициям отстает от зарубежных компаний, новые разработки позволят этот пробел сократить. Реализация проекта ускорит технологический цикл изготовления всего номенклатурного ряда продукции, позволит отрабатывать большее количество заказов в меньшие сроки. Также само собой рассчитываем и на новых заказчиков, но отрасли те же — радиоэлектроника, машиностроение, теплоэнергетика и т. д.».

Финансовые подробности и перспективы производства

Как пояснили CNews в ФРП, займ рассчитан сроком на пять лет — до III квартала 2023 г. Поскольку средства выделяются по программе фонда «Комплектующие», то ставка по займу плавающая: 1% в первые три года, 5% на оставшийся двухлетний срок.

Стоимость всего проекта оценивается в 209 млн руб., из которых свыше 80 млн руб. (не менее 30% от общего бюджета) «Кулон» обязан вложить сам. Из них, по условиям ФРП, не меньше половины должны составить собственные средства организации, а остальное может быть привлечено из внешних источников.

В данном случае, как заверил CNews Александр Демин, непосредственно «Кулон» вкладывает 42 млн руб., а порядка 40 млн руб. будет взято в кредит.

Перспективы производства

По данным «Кулона», на рынке многослойных керамических конденсаторов в России доля импорта составляет свыше 80%. «По мере реализации проекта доля импорта будет снижаться в среднем на 1% в год», — полагают в компании.

На сегодняшний день потребителями продукции предприятия являются свыше 700 российских компаний. В планах «Кулона» расширение кооперационных связей и выход на экспортные рынки, включая сотрудничество в рамках группы БРИКС, а также союза ЕАЭС.

Некоторые факты о «Кулоне»

«Кулон» ведет свою историю с 31 марта 1948 г., когда постановлением Совета министров СССР был основан ленинградский завод «Радиокерамика», чей первый цех заработал в 1949 г. В 1969 г. предприятие было переименовано в «Конденсаторный завод "Кулон"», который специализировался на разработке, внедрении в серийное производство и выпуске изделий из установочной керамики, высоковольтных и низковольтных пластинчатых, дисковых, трубчатых, монолитных и проходных конденсаторов, проходных помехоподавляющих фильтров, керамических материалов.

Продукция завода в настоящий момент используется как оборонными, так и гражданскими предприятиями. «В 1993 г. завод был преобразован в ОАО "Кулон", в 2013 г. – в ООО "Кулон"», — говорится на сайте организации.

Как показывает анализ баз ЕГРЮЛ и «Контур.фокус», зарегистрированное 1 июня 1993 г. ОАО «Кулон» продолжает вести хозяйственную деятельность. На конец 2017 г. его баланс составлял 1,2 млрд руб. при выручке в 194,1 млн руб. и чистой прибыли в 949 тыс. руб. За этим юрлицом числится 20 госконтрактов на сумму в 12,5 млн руб.

Акционерами организации на данный момент заявлены Сабина Гасымова с долей в 32,9%, Акиф Гасымов с долей менее 0,01%, а также «Производственное объединение “ТОК”» с долей в 60%, которое на 100% принадлежит Алексею Жирнову.

Зарегистрированное 12 апреля 2013 г. ООО «Кулон» по состоянию на конец 2017 г. имело на балансе 543,1 млн руб., при выручке в 507,8 млн руб. и чистой прибыли в 18 млн руб.

Учредителями юрлица заявлены в равных долях ООО «Виктория» и ООО «Проинвестлайн», через которые организацией официально владеют Наталья Тихомирова с долей в 50%, Ольга Казанцева с долей в 25% и Петр Верник также с долей в 25%. До 2016 г. в числе учредителей присутствовала вышеупомянутая Сабина Гасымова. За организацией числится 258 госконтрактов на общую сумму в 368,2 млн руб.