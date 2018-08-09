В России создадут «виртуальный офшор» для экспорта услуг ЦОД

Программа «Цифровая экономика» предусматривает ряд инициатив по развитию в России рынка ЦОД. «Ростелеком» и «Росатом» построят федеральную сеть ЦОДов стоимостью 22 млрд руб. Также будут созданы платформа «Гособлако» для хранения данных госорганов, «Виртуальная особая экономическая зона» для экспорта услуг ЦОДов и российская система классификации ЦОД.

ЦОДы для «Цифровой экономики»

План реализации мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная инфраструктура» содержит инициативы по созданию отечественной инфраструктуры хранения и обработки данных. Предполагается, что данная инфраструктура должна будет обеспечить «предоставление гражданам, бизнесу и власти доступных, устойчивых, безопасных и экономически эффективных услуг», а также позволит экспортировать услуги по хранению и обработку данных.

Исполнителем большинства запланированных по данной теме мероприятий будет «Ростелеком», куратором – Минкомсвязи. В первую очередь, предлагается провести анализ текущих потребностей в услугах инфраструктуры хранения и обработки данных, а также в общесистемных и прикладных сервисах.

Такого рода анализ должен быть проделан в отношении органов власти и органов местного самоуправления, в отношении основных отраслей экономики в (интересах корпоративного сектора) и в отношении потребностей граждан. Для каждой из обозначенных категорий должен быть сделан прогноз их потребностей на 2020 г. и 2024 г.

Программа «Цифровая экономика» предусматривает

создание «Виртуальной особой экономической зоны» для экспорта услуг российских ЦОД

Также следует провести анализ планов развития инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) в государственном и корпоративном сегментах на период до 2024 г. Будут исследованы крупнейшие российские предприятия, имеющие собственные ЦОД, а также 150 крупнейших компаний, предоставляющих услуги центров обработки данных в России.

«Виртуальная особая экономическая зона» для ЦОДов

Кроме того, запланировано проведение анализа экспортного потенциала отечественных услуг хранения и обработки данных вместе с регуляторными и прочими барьерами, препятствующими развитию экспортного потенциала данных услуг. На основе вторичных источников будет проведен сравнительный анализ конкурентоспособности российских поставщиков услуг ЦОД в сравнении с зарубежными конкурентами из Китая, США, стран Европы и Юго-Восточной Азии.

Должна быть проведена разработка предложений по созданию «Виртуальной особой экономической зоны» как инструмента развития экспортно-ориентированных услуг хранения и обработки данных и облачных сервисов. Соответствующим проектом займутся Минкомсвязи, Минэкономразвития, МИД, Минэнерго, ФНС, «Ростелеком» и Российский экспортный центр.

Генеральная схема развития ЦОДов

Документ предполагает разработку Генеральной схемы развития инфраструктуры хранения и обработки данных до 2024 г. В Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» должны быть внесены соответствующие изменения, в том числе должны быть определены полномочия Правительства по ее созданию и актуализацию.

Также законодательно должна быть прописана обязанность органов государственной власти и местного самоуправления, а также госкорпораций и компаний с госучастием применять данную схему. Проект положения о Генеральной схеме должен быть разработан и одобрен до конца 2018 г.

В Генеральной схеме будет обозначено существующее расположение ЦОД, объемы хранимых данных и доступных вычислительных мощностей, строящиеся и планируемые к строительству ЦОД и утилизация ресурсов существующих ЦОД. В последнем пункте речь идет об анализе предложений и спроса на услуги хранения и обработки данных с возможностью выявления превышения спроса либо предложения.

При этом будут учитываться региональная принадлежность. Также в Генеральной схеме будет проводиться поиск, фильтрация и вывод информации по основным функциональным требованиям. В том числе будет возможен поиск по параметрам энергообеспечения, обеспеченности каналами связи и точками обмена трафиком (IX), соответствию стандартам и другим параметрам.

Генеральная схема будет опубликована в интернете. Будущий документ, в том числе, усовершенствует механизм координации бюджетных расходов на развитие инфраструктуры хранения и обработки данных.

ЦОДы на российском оборудовании

Параллельно должны быть проанализированы возможности отечественной промышленности по производству оборудования для инфраструктуры хранения и обработки данных. С этой целью будет создан и на постоянной основе актуализироваться Реестр инженерного оборудования для инфраструктуры хранения и обработки данных. Этим займутся Минкомсвязи, Минпромторг и Центр компетенций по импортозамещению в области ИКТ.

Будет проведена оценка производственного потенциала отечественной промышленности по производству инженерного оборудования для инфраструктуры хранения и обработки данных. Также будет разработан и утвержден план внедрения соответствующего оборудования.

В программы инновационного развития технологических компаний с госучастием и госкорпораций будут внесены изменения с целью организации разработки отечественных инженерных систем для инфраструктуры хранения и обработки данных. Этим мероприятием займутся Минпромторг вместе «Ростехом» и другими заинтересованными госкорпорациями.

Также будут внесены изменения в стратегии и приоритеты инвестирования государственных институтов развития в целях содействия развитию отечественных инновационных компаний, производящих соответствующие системы. Этим проектом займется «Внешэкономбанк».

«Ростелеком» и «Росатом» построят федеральную сеть ЦОДов за 22 млрд рублей

План мероприятий предусматривает, что до конца 2018 г. будут спроектированы и построены центры обработки данных в Центральной, Уральском и Сибирском федеральном округах. На эти цели из внебюджетных будет выделено 15 млрд руб.

А до конца 2019 г. будут спроектированы и построены ЦОД в Северо-Западном, Приволжском и Дальневосточном округах. На эти цели – также из внебюджетных проектов – будет выделено еще 7 млрд руб. То есть всего строительство ЦОДов потребует 22 млрд руб.

Соответствующим проектом будут заниматься «Ростелеком» вместе с «Росатом». Вице-президент «Ростелеком» Борис Глазков говорил ранее CNews, что, фактически, в программу включена инвестиционная программа этих двух компаний в области строительства ЦОДов. Возможно и взаимодействие с и другими «заинтересованными участников рынка ЦОД», но пока таких желающих не нашлось.

В конечном итоге должна быть создана распределенная система центров обработки данных, обеспечивающих обработку данных, формируемых российскими гражданами и организациями. Система должна быть катастрофоустойчива и учитывать возможности развития энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, а также возможности отечественной промышленности по производству отечественного оборудования.

Миграция в «Гособлако»

Еще одно направление плана мероприятий – обеспечение хранения и обработки информации, создаваемой органами государственной власти и местного самоуправления, в государственной единой облачной платформе «(Гособлако»).

С этой целью будет проведено обследование и категоризация применяемых органами госвласти систем и оценка длительности и сложности их миграции на облачную платформу. В том числе будет выполнена категоризация по различным признакам, связанным с функциональной и технологической архитектурами, а также с архитектурами данных и с оценкой сложности миграции для каждой из соответствующих категорий.

Далее Правительство утвердит обязательные к выполнению органами госвласти требования по оптимизации функциональной и технологической архитектуры применяемых ими государственных и муниципальных информационных систем с целью миграции на облачную платформу. Соответствующей работой займется Минкомсвязи, Минэкономразвития, ФСБ и Роскомнадзор.

Минкомсвязи вместе с «Ростелекомом» должны будут подготовить и внести в Правительство поправки в Закон «Об информации», устанавливающие правовой статус государственной единой облачной платформы, состав, права и обязанности участников ее создания и эксплуатации. Также должны быть прописаны правила организации оказания услуг предоставления «Гособлака» федеральным и региональным органам власти, госучреждениям и унитарным предприятиям.

Кроме того, Минкомсвязи совместно с ФСБ и ФСТЭК должны будут разработать проекты требований к технической инфраструктуре и отдельным модулям «Гособлака» и требований к присоединяемым к ней центрам обработки данных участников рынка.

Законодательно будет прописано, что оператором технической инфраструктуры «Гособлака» и исполнителем работ по созданию, развитию и эксплуатации всех ее элементов станет оператор связи, занимающий существенное положение в сети связи общего пользования на территориях не менее чем двух третей регионов России. Таковой компанией является «Ростелеком».

Затем будет определена базовая техническая инфраструктура «Гособлака», начальный уровень работ по созданию общесистемных и прикладных модулей данной системы, а также базового набора SaaS-решений (Software as a Service, «ПО как услуга») из Реестра отечественного ПО.

Также будут разработаны и согласованы проекты нормативных правовых актов, определяющих требования по использованию, порядок и правила подключения и использования «Гособлака» органами госвласти, принципы развития и эксплуатации данной платформы и порядок оплаты ее услуг по сервисной модели. До лета 2019 г будут разработаны и утверждены проекты планов перевода информационных систем и ресурсов органов госвласти в Государственную единую облачную платформу.

Кроме того, должна будет проведена аттестация на соответствие требования в области защиты информации, и проверка корректности встраивания средств защиты информации (СЗИ) для применяемых в «Гособлако» платформ IaaS (Infrastructure as a service, «Инфраструктура как услуга»), SaaS-решений и др.

«Гособлако» будет состоять из следующих компонентов: портал «Гособлака», включающий административный интерфейс для госзаказчиков и реестр авторизированных IaaS- и SaaS-решений и других облачных продуктов для госзаказчиков; программно-определяемое хранилище, гипервизоры, система резервного копирования, программно-определяемая сеть, система управления виртуализацией, оркестратор; билинговая система и service-desk.

«Гособлако» должно будет обеспечивать унификацию и мультивендорность на уровне аппаратных мощностей центров обработки данных, а также на программного уровне. Ожидается, что система обеспечит высокую надежность, управляемость и качество, а также будет соответствовать требованиям по информационной безопасности.

Компоненты платформы, отвечающие за управление функциональными модулями, будут резервироваться за счет технологий кластеризации для обеспечения высокой доступности и отказоустойчивости, а также будут поддерживать геораспределнность компонентов для обеспечения работы в режиме 24x7x365.

Планируется, что «Гособлако» будет разработано за счет внебюджетных источников к маю 2019 г. На эти цели потребуется 400 млн руб. До конца 2019 г будет осуществлен пилотный проект по переводу информационных систем трех федеральных органов исполнительной власти в Государственную единую облачную платформу – это обойдется федеральному бюджету в 75 млн руб. После чего состоится ее запуск в промышленную эксплуатацию.

В течение 2020 г. половина федеральных органов исполнительной власти и половина субъектов федерации проведет миграцию своих информационных систем и ресурсов в «Гособлако» с переходом на сервисную модель потребления облачных сервисов. Также будет проведена миграция информационных систем отдельных органов местного самоуправления.

Ожидается, что до конца 2020 г. «Гособлако» предоставит весь спектр необходимых прикладных облачных сервисов для органов госвласти и органов местного самоуправления, обеспечив при этом экономию средств федерального бюджета, выделяемых на информатизацию, на 17-25%.

Отечественная модель классификации типов ЦОД

Еще одно направление плана мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная инфраструктура» состоит в техническом регулировании центров обработки данных в целях обеспечения устойчивости, безопасности и экономической эффективности их функционирования.

С этой целью Минкомсвязи, ФСБ, ФСТЭК, Центробанк, «Ростелеком» и Ассоциация участников ЦОД разработают и согласуют отечественную модель классификации типов ЦОД с учетом требований по информационной безопасности. В том числе будет учитываться зависимость от типа хранимой и обрабатываемой информации субъекта - владельца информации.

Модель классификации ЦОД будет основана на «обоснованных требованиях к надежности, устойчивости, безопасности их функционирования и уровня качества предоставляемых сервисов с указанием конкретных требований к различным параметрам функционирования ЦОД». Требования по использованию отечественной модели классификации ЦОД федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями будут закреплены в нормативной базе.

Затем будет разработан проект национального стандарта классификации ЦОД и проекты требований, предъявляемых к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) ЦОД и требований к инфраструктуре ЦОД, используемых федеральными органами исполнительной власти. Также будет разработан проект методики сертификации ЦОД, используемых федеральными органами исполнительной власти, на соответствие данным требованиям.

В нормативной базе будет закреплена необходимость использование федеральными органами исполнительной власти услуг ЦОД, сертифицированных на соответствие требованиям к качеству предоставляемых услуг ЦОД и требований к инфраструктуре ЦОД, а также аттестованным по требованиям информационной безопасности.