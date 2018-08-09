Российский Linux «Альт» превратился в ОС для АЭС

Отечественная ОС «Альт», созданная компанией «Базальт СПО», вошла в состав защищенный цифровой платформы АСУ ТП / IIoT для атомных электростанций. ОС будет устанавливаться на продукцию завода «Физприбор». Разработчик ОС и завод для этого совместно создадут специализированный дистрибутив «Альта».

«Альт» на атомных станциях

Российская ОС «Альт» была включена в состав защищенной цифровой платформы автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) и промышленного интернета вещей (IIoT), предназначенной для атомных электростанций (АЭС) и других объектов промышленной автоматизации. Об этом сообщают разработчик ОС «Базальт СПО» и «Московский завод «Физприбор».

«Физприбор» поясняет, что ОС «Альт» была выбрана за высокий уровень надежности, неограниченный жизненный цикл и наличие «мощной экосистемы» разработчиков российского софта. Партнеры планируют совместно развивать специализированный дистрибутив ОС «Альт», который можно будет использовать в АСУ ТП и промышленном интернете вещей.

Гендиректор «Базальт СПО» Алексей Смирнов полагает, что использование «Альта» в атомной энергетике должно повысить безопасность и технологическую независимость критической инфраструктуры. Смирнов отмечает, что у «Базальт СПО» есть «многолетний опыт выпуска нестандартных дистрибутивов, кастомизированных под нужды крупных заказчиков», который и ляжет в основу специализированного дистрибутива для АЭС.

По словам Вадима Подольного, заместителя гендиректора по системной интеграции и кибербезопасности ООО «Московский завод «Физприбор», долгосрочное сотрудничество с «Базальт СПО» даст заводу возможность выпускать технику со встраиваемой российской ОС, которая будет поддерживать различные отечественные и зарубежные аппаратные платформы, протоколы АСУ ТП / IoT, средства коммуникации, драйверы устройств и ПО спецназначения.

Чем занимается «Физприбор»

«Физприбор» разрабатывает и производит аппаратно-программные средства промышленной автоматизации, в том числе для критической инфраструктуры. В ассортименте продукции присутствуют контроллеры низовой автоматики, которые работают на традиционной жесткой логике в современном исполнении. Также выпускаются аппаратно-программные логические контроллеры, комплексы распределенных систем управления и системы противоаварийной защиты.

Российская ОС «Альт» будет использоваться на атомных станциях

Продукция завода используется на Балаковской, Калининской, Нововоронежской, Ростовской АЭС, на АЭС «Куданкулам» в Индии, АЭС «Бушер» в Иране, объектах традиционной энергетики, ОПК, нефтегазовой отрасли и других объектах, сообщает «Физприбор».

Что такое ОС «Альт»

«Альт» — это линейка российских ОС для серверов и рабочих станций. Существует в виде нескольких дистрибутивов, в которых предусмотрено создание рабочих мест и управление цифровой инфраструктурой. Семейство «Альт» входит в Единый реестр российского ПО, все продукты совместимы с российским ПО и техникой.

Линейка ОС «Альт» основывается на российском репозитории «Сизиф», который развивается и контролируется лицами из России, без иностранного влияния. «Сизиф» позволяет создавать, модернизировать и осуществлять поддержку ОС. Его зарубежными аналогами являются Debian, Red Hat и SUSE.

Поскольку «Сизиф» независим от других репозиториев, предполагается, что ОС «Альт» не имеет проблем с непрерывностью жизненного цикла, которые возникают, например, при нестыковке во времени выхода новых версий и внесения в них последних изменений. Также независимость репозитория снижает ИБ-риски и дает возможность практически влиять на развитие репозитория и основанных на нем ОС. Благодаря всему этому ОС «Альт» должна быть востребована в комплексах, срок службы которых измеряется десятилетиями, отмечают разработчики.

В декабре 2016 г. сообщалось, что основная команда разработчиков компании «Альт линукс» во главе с ее бывшим заместителем гендиректора Алексеем Новодворским организовала новую структуру, получившую название «Базальт СПО». Новая компания привлекла 100 млн руб. инвестиций на создание линейки отечественных ОС.

Средства были вложены владельцами компании ИВК через учрежденную ими инвестиционную структуру «Агентство финансовой поддержки», которой принадлежало 50% акций «Базальта». «Сегодня мы первая и единственная в России компания, которая выводит на российский рынок продукцию, которая может, умеет и обязана заместить решения Microsoft», – утверждал гендиректор ИВК Григорий Сизоненко.