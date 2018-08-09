Бывший замглавы Минкомсвязи займется развитием системы, «не имеющей мировых аналогов»

Дмитрий Алхазов — один из заместителей главы Минкомсвязи, недавно уволившихся из министерства — получил должность исполнительного директора ЦРПТ, который создает систему цифровой маркировки товаров. Авторы проекта утверждают, что у системы нет аналогов в мире.

Новая работа Дмитрия Алхазова

Бывший заместитель главы Минкомсвязи Дмитрий Алхазов получил должность исполнительного директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). На новом посту он будет отвечать за работу товарных групп оператора системы «Честный ЗНАК», предназначенной для борьбы с нелегальным оборотом товаров. Алхазов будет выстраивать сотрудничество с организациями, занятыми в процессе маркировки товаров и их отслеживания.

«Перед Центром развития перспективных технологий стоит новая для России задача — создать глобальную цифровую экосистему, охватывающую большинство товарных рынков. Команда проекта создает новую отрасль, которая призвана очистить рынки от нелегальной продукции и сформировать реальную экономику доверия. И я рад стать частью этой команды», — так прокомментировал Дмитрий Алхазов свое назначение.

«ЦРПТ реализует масштабный проект по созданию системы маркировки и прослеживаемости товаров, не имеющий сегодня мировых аналогов. Уверен, что значительный опыт работы Дмитрия как в бизнесе, так в сфере госуправления усилят возможности нашей команды в реализации проекта», — отметил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

Что такое ЦРПТ

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — это совместный проект USM Holdings Алишера Усманова (50%), госкорпорации «Ростех» (25%) и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого (25%). ЦРПТ должен стать оператором единой системы маркировки товаров «Честный ЗНАК», которую планируется создать в России к 2024 г. Система предполагает маркировку товаров специальным штрих-кодом Data Matrix, который в любой момент позволит покупателю отследить их происхождение через мобильное приложение.

Бывший замглавы Минкомсвязи Дмитрий Алхазов стал исполнительным директором ЦРПТ

ЦРПТ был назначен единым оператором эксперимента по маркировке табачной продукции. Непосредственно оператором системы маркировки выступает его дочернее предприятие ООО «Оператор-ЦРПТ». Также центр занимается созданием цифрового кода, не требующего специального носителя, и локализацией производства оборудования для маркировки. Одной из задач ЦРПТ является создание единого каталога товаров и разработка концепции маркировки и прослеживаемости товаров для Евразийского экономического союза. Кроме того, центр занимается производством фискальных накопителей для онлайн-касс.

Маркировка товаров в России

28 апреля 2018 г. вышло распоряжение правительства №792-р, которое утвердило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке в России с целью борьбы с их нелегальным оборотом. В список товаров вошли табачные изделия, для которых маркировка станет обязательной с 1 марта 2019 г., обувь, которую начнут маркировать в обязательном порядке с 1 июля 2019 г., а также духи и туалетная вода, резиновые шины и покрышки, предметы одежды из кожи, женские блузки, мужские и женские пальто и куртки, различные виды белья и фототехника, для которых маркировка станет обязательной с 1 декабря 2019 г.

Напомним, правительство получило полномочия осуществлять маркировку различных групп товаров с принятием 31 декабря 2017 г. поправок к закону «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». С 1 февраля 2017 г. в России проводится эксперимент по маркировке лекарственных средств и медикаментов, который был продлен до конца 2018 г. Обязательной маркировка лекарств станет с 2020 г. С 2016 г. в России маркировка в обязательном порядке наносится на изделия из меха.

Кто такой Дмитрий Алхазов

В июне 2018 г. CNews писал, что заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Алхазов покидает свой пост по собственной просьбе. Напомним, в мае Министерство связи и массовых коммуникаций было преобразовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Пост министра вместо Николая Никифорова занял Константин Носков, который до этого руководил Аналитическим центром при правительстве (АЦ), с чем и связана смена команды Министерства.

Дмитрий Алхазов стал заместителем министра связи и массовых коммуникаций в ноябре 2013 г., в зону его ответственности входил телеком. До этого с февраля 2013 г. занимал должность директора Департамента инфраструктурных проектов.

В 2007-2013 гг. работал в ОАО «Мобильные телесистемы», занимал там различные должности, в том числе заместителя директора департамента по эксплуатации информационных технологий, директора по проектам российского бизнеса МТС и директора департамента координации развития инфраструктуры сети. На последнем посту отвечал за развитие сети МТС, включая GSM/UMTS/LTE и проводной широкополосный доступ в интернет, а также выступал координатором таких проектов как обеспечение мобильной связи на федеральных трассах и WiFi в московском городском транспорте.

До этого с 2006 г. работал в AT Consulting, где занимался организацией службы технического сопровождения подразделений, присоединенных «Вымпелкомом» в СНГ, и переводом их бизнеса в общую ИТ-инфраструктуру.

Ранее с 2000 г. работал в группе компаний CBOSS, где занимался реализацией проектов по внедрению биллинговой системы и проблемами интеграции CBOSS с внешними системами, такими как ERP-системы, системы бухгалтерского учета, платежные системы и внешние prepaid-платформы.

Имеет высшее образование — окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности «Прикладная информатика».