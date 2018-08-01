Россия провела скоростной интернет на острова, которые требует вернуть Япония

На острова Итуруп и Кунашир, претензии на которые предъявляет Япония, проведена оптоволоконная линия связи по дну Охотского моря. Такая же линия вскоре будет проведена к острову Шикотан. После этого интернет на Курильских островах должен подешеветь.

Кабель по дну моря

На острова Итуруп и Кунашир, которые входят в состав Курильских островов, по дну Охотского моря проложен оптоволоконный кабель. Об этом сообщило на своем сайте правительство Сахалинской области. В рамках этого же проекта в настоящий момент осуществляется прокладка оптоволоконной линии до острова Шикотан. С начала 2019 г. на всех трех островах появится скоростной интернет.

В общей сложности к островам будет проложена линия протяженностью около 850 км. Линия начинается в областном центре Сахалинской области, тянется по суше до села Охотское, после чего уходит под воду. На реализацию проекта было выделено 2,7 млрд руб. из федерального бюджета, еще 600 млн руб. предоставил «Ростелеком». В октябре 2016 г. CNews писал, что «Ростелеком» проведет интернет до Курильских островов, весь проект оценивался в 3,3 млрд руб.

«Ростелеком» сообщил, что по завершении проекта скоростной интернет на Курильских островах подешевеет — цены «в большей степени приблизятся к среднестатистическим безлимитным тарифам», которые действуют на Сахалине. Пропускная способность новых сетей будет составлять 40 Гбит/сек. Напомним, в регионах, где отсутствуют магистральные волоконно-оптические каналы, доступ в интернет осуществляется через спутники. Это приводит к дороговизне услуг доступа и их низкому качеству. Отличительной чертой таких регионов является, например, активная продажа DVD-дисков.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко сообщил, что прокладка кабеля по дну Охотского моря практически завершена, и что это одна из наиболее сложных операций всего проекта. В следующие несколько месяцев специалисты «Ростелекома» будут работать на суше — подключать к новой линии оборудование и проводить плановую замену старых сетей в Курильске, Южно-Курильске и Крабозаводском.

Статус Итурупа, Кунашира и Шикотана

Итуруп и Кунашир входят в состав большой гряды Курильских островов, а Шикотан — малой. На все три острова предъявляет претензии Япония. Территориальный спор вокруг принадлежности южных Курильских островов возник по окончании Второй мировой войны, когда все Курильские острова были присоединены к СССР.

На Курильских островах появится скоростной интернет

Япония претендует на не только на Итуруп, Кунашир, Шикотан, но и на группу островов Хабомаи. Общая площадь спорных островов составляет 5 тыс. кв. км. Однако владеющее ими государство имеет также право на 200-мильную прибрежную экономическую зону, что увеличивает площадь оспариваемой Японией территории и акватории примерно до 200 тыс. кв. км.

ИТ в программе развития Курильских островов

Оптоволоконная линия на Итуруп и Кунашир была проложена в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016-2025 гг.». Прокладка линии осуществляется «Ростелекомом», который до этого уже подключил к скоростному интернету остров Сахалин, Камчатку и Магадан.

В рамках устранения цифрового неравенства между городом и деревней «Ростелеком» также создает в сельской местности Сахалинской области точки беспроводного доступа в интернет. В 2017 г. такие точки появились в населенных пунктах Мицулевка, Новотроицкое, Петропавловское, Успенское, Тихменево, Рощино, Пензенское, Зональное, Ольховка и Никольское.

В 2018 г. в бюджете Сахалинской области предусмотрено 133 млн руб. на подключение всех больниц региона к скоростному интернету, в рамках исполнения поручения президента России об обеспечении такой связью всех стационарных медицинских учреждений. Для этого до сел Бошняково и Первомайское придется протянуть оптоволоконные линии, чтобы обеспечить связью близлежащие села и сотовые вышки.