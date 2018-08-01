ИТ-закупки Минобороны ушли в полное подполье

Минобороны разместило на сайте госзакупок информацию о закрытом аукционе, в ходе которого собирается закупить более 5 тыс. ноутбуков и планшетов для военных вузов. Начальная цена контракта — 685,7 млн руб. Правительство разрешило Минобороны делать закупки для гособоронзаказа в I полугодии 2018 г., но теперь продлило это разрешение до начала 2019 г.

Закупка для вузов

Минобороны намерено закупить более 5 тыс. ноутбуков и планшетов, информация о чем размещена на ресурсе zakupki.gov.ru. Начальная максимальная цена контракта составляет 685,7 млн руб. В наименовании объекта закупки указано, что приобретаемая вычислительная техника будет использоваться в военных вузах. Срок поставки — до 10 ноября 2018 г.

Согласно документации тендера, всего будет закуплено 3 тыс. ноутбуков по цене 125,41 тыс. руб. и 1 тыс. ноутбуков по цене 135,52 тыс. руб. Кроме того, министерство приобретет 20 планшетов по цене 132,38 тыс. руб., пять планшетов по цене 93,9 тыс. руб. и 1 тыс. планшетов со съемной клавиатурой по 170,85 тыс. руб.

Никаких условий закупок кроме цены Минобороны не опубликовало.

Закрытый аукцион

С целью защиты от западных санкций Минобороны проводит закупки техники на закрытых процедурах. Переход в закрытый режим состоялся согласно постановлению Правительства №1428 от ноября 2017 г. Срок действия постановления ограничивался 1 июля 2018 г. Такой срок действия объяснялись намерением скрыть закупки по гособоронзаказу 2019 г., которые должны завершиться в I полугодии 2018 г.

Однако в июне 2018 г. было принято новое постановление №708, согласно которому закрытые закупки были продлены до начала 2019 г. Нынешняя закупка подтверждает выполнение второго постановления на практике.

Аукцион закрытого типа по определению поставщика 5 тыс. ноутбуков и планшетов будет проведен на специализированной электронной площадке Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа (АСТ ГОЗ) 27 августа. Заявки можно подавать до 23 августа. Размер обеспечения заявки на участие составляет 5% от начальной максимальной цены контракта, размер обеспечения исполнения — 30% от этой же суммы.

Минобороны закупает 5 тыс. ноутбуков и планшетов для военных вузов

В начале июля ТАСС сообщало, что к концу 2018 г. АСТ ГОЗ будет доработана, и с начала 2019 г. к ней получат доступ все госзаказчики. Это значит, что закупки Минобороны могут переехать на полностью закрытую площадку. АСТ ГОЗ была запущена Федеральной антимонопольной комиссией (ФАС) в феврале 2017 г.

Условия тендера

Поскольку аукцион носит закрытый характер, техническое задание на сайте госзакупок не размещено — полный пакет документов по тендеру выложен на АСТ ГОЗ.

В открытом извещении о проведении аукциона указано лишь, что закупаемая техника должна соответствовать постановлению Правительства России от января 2017 г., которое запрещает допуск товаров, происходящих из иностранных государств, при закупках для нужд обороны страны, если у этих товаров есть аналоги, произведенные в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Кроме того, поставщикам, предлагающим товары, произведенные в ЕАЭС, предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15% в порядке, предусмотренном приказом Минэкономразвития от марта 2014 г.

Также предлагаемый товар должен соответствовать постановлению Правительства от сентября 2016 г., которое вводит ограничения на допуск отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, при осуществлении государственных и муниципальных закупок.

Предыдущая закупка для военных вузов

В июне 2017 г. CNews писал, что Минобороны намерено приобрести десятки серверов и тысячи ноутбуков и ПК в защищенном исполнении. На всю технику была предустановлена российская ОС Astra Linux Special Edition (версии от 1.5) с пакетом офисных программ (за исключением серверов). Применение эквивалентов этого ПО министерство исключило, объясняя это требуемой совместимостью с уже используемым софтом.

Часть ноутбуков требовалась Минобороны для военных вузов, остальная электроника — для обработки информации должностными лицами министерства в ряде городов по всей России. Закупка прошла в рамках четырех тендеров с начальными ценами контрактов на общую сумму в 1,21 млрд руб.

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, для военных вузов Минобороны приобрело по одному из четырех контрактов 5 тыс. ноутбуков с начальной ценой контракта в 537,4 млн руб., то есть по 107,5 тыс. руб. за штуку. Они были оснащены процессорами с числом ядер не менее двух, с частотой не менее 3,6 ГГц, кэш-памятью не менее 3 МБ, основной памятью не менее 8 ГБ (DDR4) и жестким диском не менее 500 ГБ.