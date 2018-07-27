Со всех государственных сайтов США требуют удалить Flash

По словам сенатора Рона Уайдена, он не хочет повторения «ситуации с Windows XP», поэтому призывает удалить весь Flash с сайтов госорганов за год до окончания официальной поддержки этой технологии.

Долой Flash

Сенатор от штата Орегон Рон Уайден (Ron Wyden) выпустил открытое письмо, в котором призвал государственные учреждения США скорейшим образом отказаться от использования Adobe Flash на их сайтах.

Компания Adobe объявила, что свернет техническую поддержку Flash к концу 2020 г. Уайден призвал устранить все Flash-элементы на государственных сайтах к 1 августа 2019 г., чтобы избежать повторения ситуации с Windows XP.

Напомним, Microsoft официально прекратила поддержку своей операционной системы 2001 г. в 2014 г. после долгих проволочек. Windows XP оказалась настолько популярна и настолько глубоко интегрированна в крупных корпорациях и правительственных сайтах США, что некоторые из них до сих пор продолжают использовать ее, выплачивая Microsoft крупные суммы за сохранение технической поддержки.

Сенатор Рон Уайден призывает удалить весь Flash с сайтов госорганов

«Федеральному правительству слишком часто не удавалось в надлежащий срок избавиться от устаревшего программного обеспечения», - указывает Уайден в своем письме, отмечая заодно, что у Flash имеются «серьезные, в основном не поддающиеся исправлениям проблемы с кибербезопасностью». По мнению сенатора, именно эти проблемы являются причиной, по которой правительственные учреждения должны полностью отказаться от Flash еще до официального окончания его поддержки разработчиком.

Устаревшая и небезопасная технология

Уайден предлагает запустить пилотную программу, в рамках которой до 1 марта 2019 г. произошла бы частичная замена решений на базе Flash на более безопасные аналоги, а к 1 августа 2019 г. он был бы удален со всех правительственных компьютеров.

Письмо сенатора было направлено руководителям Национального института стандартов и технологий США, Агентства национальной безопасности и Министерству внутренней безопасности США.

«Мнение сенатора относительно Flash обосновано: эта технология действительно устарела, а ее уровень защищенности оказался недостаточно высоким, - в течение нескольких лет Flash являлся одним из главных источников киберугроз, - полагает Роман Гинятуллин, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. - На сегодняшний день Flash - уходящая натура. Однако госорганы во всем мире обычно не торопятся производить замену оборудования или ПО, поэтому вероятность их полного отказа от Flash даже к 2020 году, к сожалению, невелика».

По данным W3Techs, сегодня менее чем 5% от общего числа веб-сайтов в мире - будь то глобально популярные ресурсы или заброшенные частные страницы - все еще используют Flash в том или ином виде. К 2020 г. процент пользователей этой технологии, скорее всего, снизится до значений статистической погрешности.