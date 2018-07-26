«Дочка» «Ростеха» не дала украсть в России кубок чемпионата мира по футболу

Чемпионат по футболу — под защитой ИТ

Во время проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 г. информсистема «дочки» «Ростеха» по распознаванию лиц позволила предотвратить кражу спонсорского кубка. В целом рассматриваемое решение способствовало задержанию более 180 человек, включенных в базы правонарушителей, часть из которых находилась в федеральном розыске.

Упомянутое решение было создано российской компанией NtechLab, и оно использовалось сразу в нескольких городах во время проведения спортивного праздника. «В столице проект по внедрению системы был реализован совместно с Департаментом информационных технологий Москвы», — уточняют в «Ростехе».

Технические подробности

Решение FindFace Security, созданное компанией NtechLab и внедренное «Ростехом» в городах проведения чемпионата представляло собой систему распознавания лиц. «В нескольких регионах было подключено около 500 камер городского наблюдения, метрополитена, стадионов, фанзон, а также передвижных биометрических комплексов, обслуживающих массовые мероприятия, — рассказал генеральный директор госкорпорации “Ростех” Сергей Чемезов. — Даже в таком небольшом объеме она показала высокую эффективность. Систему не удалось обмануть никакими ухищрениями: один из фанатов, которому по решению суда запрещено посещение спортивных мероприятий, пять раз пытался проникнуть в фанзону, маскируясь то очками, то капюшоном, то кепкой, но это не помогло! Еще один яркий пример — похищение из фанзоны спонсорского кубка, который присуждается лучшему игроку каждого матча. С помощью видеокамер восстановили события: удалось установить причастных, найти их профили в социальных сетях. Благодаря системе распознавания лиц одного из похитителей идентифицировали в фанзоне на следующий день, и кубок был возвращён».

«Ростех» — о своем партнере

Сделку о приобретении миноритарного пакета акций компании отечественной компании NtechLab «Ростех» заключил в текущем 2018 г. Госкорпорация позиционирует организацию как разработчика «уникального алгоритма распознавания лиц на базе искусственных нейронных сетей и машинного обучения». Третьей стороной в сделке выступил инвестиционный фонд NDF.

Информсистема «Ростеха» оказалась на страже кубка ЧМ 2018

С точки зрения госкорпорации, на сегодняшний день алгоритм NtechLab является эффективной технологией распознавания лиц, что доказано многократными победами в международных конкурсах, проводимых американским Агентством передовых исследований в сфере разведки, Национальным институтом стандартов и технологий США, а также университетами штатов Огайо и Вашингтона.

Алгоритм позволяет распознавать лица с точностью до 99%, уверены в «Ростехе». «Поиск конкретного человека среди 1 млрд лиц занимает менее полсекунды, — говорят в организации. — В том числе алгоритм NtechLab способен определить эмоциональное состояние, пол и возраст человека».

Технология может применяться в системах мониторинга и системах безопасности, работающих на улицах, во дворах, в подъездах домов, в общественных местах, офисах, метрополитене, стадионах и на других объектах.

Роль «Ростеха» в чемпионате

В рамках ЧМ-2018 «Ростех» отвечал за внедрение и функционирование цифровых решений в области безопасности и гражданских ИТ-сервисов. В том числе организация отвечала за бесперебойную работу ИТ-решений в 30 городах страны инфотелекоммуникационной инфраструктуры, которая в дни чемпионата обеспечила 2,8 млн. телефонных звонков болельщиков, передачу 262 ТБ интернет-данных и телетрансляцию матчей в формате Ultra HD для 220 стран мира.