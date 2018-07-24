Власти объяснили регионам, как им переходить на российский офисный софт

Минкомсвязи утвердило методические рекомендации по переходу региональных госорганов и органов местного самоуправления на отечественное офисное ПО. Эти рекомендации должны были появится еще год назад, как это предписывалось постановлением Правительства России.

Рекомендации для региональных органов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций издало приказ, утвердивший методические рекомендации по переходу региональных госорганов и органов местного самоуправления муниципалитетов на отечественное офисное ПО, включая ранее закупленные продукты. С текстом приказа, подписанного 4 июля 2018 г., можно ознакомиться на сайте министерства.

Напомним, что в июле 2016 г. вышло распоряжения Правительства России «Об утверждении плана перехода органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного программного обеспечения». Распоряжение содержало план-график, согласно которому методические рекомендации по переходу на российское офисное ПО для региональных органов власти и самоуправления должны были быть разработаны Минкомсвязи к августу 2017 г.

В июне 2017 г. Минкомсвязи утвердило методические рекомендации по переходу федеральных госорганов и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного ПО. Однако для региональных госорганов и муниципалитетов команда Николая Никифорова рекомендации так и не выпустила. Они появились сейчас, после того, как в министерстве начала работать команда нового министра Константина Носкова.

Как будет проходить переход на российское офисное ПО

Согласно рекомендациям, под офисным ПО понимается ОС, коммуникационное ПО, офисный пакет, почтовые приложения, органайзер, средства просмотра, интернет-браузер, редакторы презентаций, таблиц и текста, ПО файлового менеджера, справочно-правовая система, ПО системы электронного документооборота и средства антивирусной защиты.

Замене отечественными аналогами подлежат те офисные программные продукты, которые происходят из иностранных государств. Вместо них следует внедрить продукты из Единого реестра российского ПО, соответствующие также дополнительным требованиям, утвержденным постановлением правительства в марте 2017 г. К внедрению допускается свободное ПО, если оно соответствует этим условиям.

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Если региональный госорган или орган местного самоуправления будет потреблять выбранное им российское офисное ПО по облачной модели, то это рекомендуется делать с использованием инфраструктуры, которая применяется для предоставления госуслуг и работы госорганов в электронной форме. Но может быть использована и другая инфраструктура — главное, чтобы она соответствовала законодательству России о защите информации, о защите персональных данных и о связи.

Региональным госорганам и органам местного самоуправления рекомендуется выбрать ответственного за переход на отечественное офисное ПО, причем это лицо должно занимать должность не ниже заместителя руководителя ведомства.

До конца 2019 г. органам рекомендуется очистить свои правовые акты, документооборот и проектную документацию информационных систем от конкретных наименований разработчиков иностранного ПО, названий их продуктов и связанных с ними проприетарных шрифтов и форматов.

Сроки и объемы замещения

Минкомсвязи советует органам составить планы-графики перехода на период до 2020 г. и разместить их в интернете на своих сайтах и, если есть возможность, во ФГИС координации информатизации. Если такие планы уже были составлены, министерство рекомендуют переработать их в соответствии с настоящими рекомендациями.

Динамику перехода на отечественное офисное ПО органам предлагается рассчитать самостоятельно, предварительно проанализировав, какими продуктами они пользуются сейчас, каковы их требования к новым продуктам, каковы возможности используемой в органах и планируемой к закупке аппаратуры, а также оценив совместимость российского офисного ПО из Единого реестра с прикладным ПО в своих системах и со своей техникой. Если прикладное ПО органов несовместимо с российским офисным ПО, его рекомендуется модернизировать.

Минкомсвязи дает следующие рекомендации по объемам и срокам перехода на российское офисное ПО. В региональных госорганах доля отечественных продуктов среди редакторов презентаций, таблиц и текстов, коммуникационного ПО, а также ПО файлового менеджера, органайзеров, средств просмотра, офисных пакетов, почтовых приложений и интернет браузеров в 2020 г. должна составить не менее 80%. Для операционных систем этот показатель указан на уровне не менее 60%, для справочно-правовых систем, ПО систем электронного документооборота и антивирусов — 100%.

Для органов местного самоуправления доля отечественных продуктов среди редакторов презентаций, таблиц и текстов, коммуникационного ПО, ПО файлового менеджера, органайзеров, средств просмотра, офисных пакетов, и почтовых приложений в 2020 г. должна составить не менее 60%, операционных систем и интернет браузеров — не менее 50%, справочно-правовых систем, ПО систем электронного документооборота и антивирусов — 100%.