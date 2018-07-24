«Гознак» отказал единственному претенденту на строительство ЦОДа и увеличил цену проекта на 100 миллионов

«Гознак» после недавней неудачной попытки найти строителей для своего ЦОДа в Санкт-Петербурге за 1,1 млрд руб. решил вторично попробовать найти подрядчика, повысив стартовую цену проекта до 1,2 млрд руб.

Строительство ЦОДа «Гознака» со второй попытки

Не сумев с первой попытки найти подрядчика для строительства своего ЦОДа в Санкт-Петербурге, предприятие «Гознак» организовало новую процедуру поиска исполнителя работ, существенно при этом увеличив начальную цену контракта.

Напомним, данный проект был запущен организацией в июне 2018 г. в виде открытого конкурса по поиску исполнителя соответствующих работ. Стартовая сумма лота была выставлена на уровне 1,1 млрд руб. Единственным претендентом на получение подряда оказалась компания «Крок инкорпорейтед», однако ее заявка была отклонена конкурсной комиссией. Интегратор не предоставил справку из налоговой инспекции о добросовестном исполнении обязательств по выплате возможно начисленных ему штрафов, пеней и пр.

В начале июля 2018 г. конкурс был признан несостоявшимся. Сейчас на сайте госзакупок размещена информация о новом конкурсе с идентичным названием, хотя начальная сумма контракта в нем выставлена на уровне 1,2 млрд руб., то есть на 100 млн руб. выше, чем в предыдущей процедуре.

«Гознак» со второй попытки пытается найти строителей для своего ЦОДа

На момент публикации данного материала в «Гознаке» не успели прокомментировать CNews, произошли ли в техзадании на строительство ЦОДа какие-то изменения, которые самой организации представляются важными. Запрос CNews в пресс-службу «Крока» относительно того, пыталась ли компания оспаривать решение конкурсной комиссии, отклонившей ее заявку на первом тендере, и намерена ли организация претендовать на новый контракт, также остался без ответа.

Что за ЦОД строит «Гознак»

ЦОД должен разместиться в четырех корпусах «Санкт-Петербургской бумажной фабрики» — филиале «Гознака» на набережной Фонтанки (дом 144, литера «Б»). Подрядчику предстоит переоборудовать помещения фабрики, оснастить их инженерной инфраструктурой и провести стандартную для дата-центров сертификацию в Uptime Institute по процедуре Tier Certification of Constructed Facility по уровню Tier III. Эта процедура должна будет подтвердить, что созданный объект соответствует сертифицированной ранее проектной документации.

Предыстория проекта

Напомним, в конце апреля 2016 г. CNews писал о тендере на проектирование ЦОДа «Гознака» в Санкт-Петербурге по вышеупомянутому адресу. «Новая технологическая площадка проектируется исходя из возможности размещения до 400 стоек и уровня надежности инфраструктуры Tier III», — пояснили тогда CNews в организации.

В пресс-службе «Гознака» также отмечали, что ЦОД в северной столице будет использоваться не только для размещения информационных систем самого предприятия, но и для оказания услуг в интересах сторонних заказчиков на коммерческой основе. По данным CNews, сдача ресурсов в аренду не станет для «Гознака» чем-то новым. Московский дата-центр уже имеет такой опыт.

Контракт на проектирование по итогам тендера достался за 24 млн руб. компании «Юнион групп». На момент выхода материала в пресс-службе «Гознака» не ответили CNews, в полной ли мере запущенное сейчас строительство происходит по разработанному в 2016 г. проекту, а также на какое число стоек и какой мощности в итоге рассчитан ЦОД.

Несколько фактов о «Гознаке»

«Гознак» позиционирует себя как предприятие, перенявшее традиции советского учреждения «Экспедиция заготовления государственных бумаг».

На базе «Гознака» работает Испытательный центр — единственная в России лаборатория, имеющая право официально проводить испытания защищенной продукции и документально подтверждать их результаты.

В состав ФГУП «Гознак» входят восемь предприятий-филиалов: «Московская печатная фабрика», «Пермская печатная фабрика», «Московская типография», «Санкт-Петербургская бумажная фабрика», «Краснокамская бумажная фабрика», «Московский монетный двор», «Санкт-Петербургский монетный двор», «Научно-исследовательский институт».