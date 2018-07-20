С сайта госзакупок исчезли договоры «Ростелекома», Сбербанка, «Почты России» и других госкомпаний

Сайт госзакупок перестал отображать сведения о договорах госкомпаний со своими подрядчиками. Проблеме не меньше недели. Единым исполнителем по поддержке госинформсистемы, в рамках которой работает сайт, выступает «Ростех». Кураторы ресурса узнали о проблеме от CNews.

Исчерпывающие сведения о договорах госкомпаний исчезли





Как обратил внимание CNews, с сайта госзакупок исчезли тексты договоров подрядчиков с госкомпаниями. В частности, нет доступа к договорам «Ростелекома», Сбербанка, «Почты России» и др.

Напомним, что в феврале 2017 г. единственным исполнителем контрактов с Федеральным казначейством на развитие и эксплуатацию Единой информсистемы (ЕИС) в сфере закупок, частью которой является сайт госзакупок, на период 2017–2018 гг. Правительство России определило госкорпорацию «Ростех».

Проблеме не меньше недели. На данный момент при изучении карточки конкретного договора, выбирая вариант просмотра сведений о нем в «печатной форме», посетитель получает системное сообщение «Запрашиваемая страница не существует».

Сведения о договоре можно изучить и в другом виде, но тогда перед глазами пользователя окажется только сумма соглашения и сроки его исполнения. В отличие от «печатной формы» в данном формате не будет сведена вместе информация о договоре и о его исполнителе. Кроме того, в этом формате невозможно изучить данные о так называемых версиях соглашения — как показывает практика, на разных стадиях исполнения договорных обязательств могут корректироваться их сроки, выплачиваемые за них суммы, фронт работ в их рамках и т. д.

На сайте госзакупок стали недоступны удобочитаемые сведения о договорах госкомпаний

Казалось бы, сведения об исполнителе работ можно найти в других документах, касающихся тендера. Например, в протоколе о рассмотрении и оценке заявок претендентов. Однако, госкомпании не всегда скрупулезно заполняют эти формы, зачастую, например, представляя вместо названия соискателей только их шифры. Более того, весьма распространенный вид определения исполнителя работ в формате закупки у единственного (единственно возможного) поставщика, и вовсе, «расхолаживает» юристов госкомпаний. Имя поставщика где-либо, кроме как в недоступной сейчас «печатной форме» договора, они не прописывают. Например, в разделе «документация» сам договор как он есть (с правами и обязанностями сторон) выкладывается с незаполненными полями о контрагенте.

Только договоры, контракты на месте

Нужно подчеркнуть, что проблема относится только к сведениям о закупках компаний с госучастием (госкомпаний), которые осуществляются по так называемой упрощенной процедуре — в рамках федерального закона 223 ФЗ.

В отношении контрактов с госведомствами и министерствами, которые проводят закупки в контексте гораздо более строгих норм — в рамках федерального закона 44 ФЗ — система работает в штатном режиме. Все документы можно изучить в привычном виде.

Еще одна проблема на сайте

Также CNews обратил внимание на то, что в поисковой системе по сайту госзакупок сейчас невозможно задать тип валюты, в которой выставлена начальная цена соглашения. По умолчанию тип задан как «любой», и все попытки его изменить, например на рубли или доллары США, ни к чему не приводят. Система возвращает настройки по данному параметру в исходное состояние.

Комментарии техподдержки госзакупок

Подробные описания вышеупомянутых проблем были отосланы CNews в службу техподдержки сайта госзакупок. Редакция интересовалась, с чем связаны проблемы, и когда их планируется решить.

Для обращения была использована электронная почта, указанная после размещенного на ресурсе сообщения «по вопросам работы с официальным сайтом ЕИС вы можете обращаться в единую круглосуточную службу поддержки пользователей…».

В ответ на запрос редакции с сайта пришло письмо, в котором указывалось, что «для регистрации обращения и оказания вам квалифицированной помощи от вас необходима заполненная форма запроса в службу технической поддержки с подробным описанием проблемы, а также пошаговые скриншоты ваших действий и возникающих ошибок».

Комментарии «Ростеха»

Аналогичное описание проблем было также отослано CNews в «Ростех». В организации в ответ заверили редакцию, что других подобных обращений от пользователей сайта госзакупок с указанием на некорректную работу ресурса не поступало.

«Заявка на определение технических проблем, связанных с некорректной работой сайта госзакупок, зарегистрирована, проблемы в ближайшее время будут устранены, — отметили в госкорпорации. — Для качественной коммуникации с пользователями ЕИС по работе системы разработан и действует механизм взаимодействия службы поддержки ЕИС. Процесс отработки обращений по проблемам (вопросам) функционирования ЕИС происходит через "единое окно регистрации обращений" — первую линию технической поддержки, которая присваивает запросу номер с последующей регистрацией запроса, определения типа запроса и обработкой запроса. Телефон круглосуточной поддержки указан на главной странице сайта».