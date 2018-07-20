Из ФБР внезапно и массово увольняются топ-руководители направлений ИТ и ИБ

Из ФБР в ближайшее время уйдут три высокопоставленных чиновника, которые руководят деятельностью бюро в киберпространстве. Еще один их коллега уволился несколько дней назад, также уходят агенты помельче. Одна из возможных причин — критика президента Трампа, который поменял в прошлом году директора ФБР. Все увольняющиеся чиновники перейдут на работу в частный сектор.

Массовый исход

Три высокопоставленных чиновника Федерального бюро расследований (ФБР), которые руководят работой бюро в киберпространстве, оставляют свои должности. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает The Wall Street Journal. Издание увязывает их уход с растущей обеспокоенностью американских властей иностранными киберугрозами и критикой работы ФБР со стороны президента страны Дональда Трампа (Donald Trump) и его сторонников.

ФБР подтвердило изданию увольнение сотрудников. Источник The Wall Street Journal в чиновничьих кругах сообщает, что последуют и другие кадровые замены, но не уточняет, какие.

Кто именно уйдет

The Wall Street Journal называет имена увольняющихся чиновников. Одним из них является Скотт Смит (Scott Smith), помощник директора ФБР, который руководит киберподразделением бюро. Его отставка ожидается уже в этом месяце. Также в следующие несколько недель свой пост оставит заместитель Смита Говард Маршалл (Howard Marshall). Маршалл вообще оставит госслужбу — он уже принял предложение о работе от консультационной фирмы Accenture. Предположительно, Смит тоже уйдет работать в частный сектор.

Также из бюро уходит Дэвид Реш (David Resch), исполнительный директор подразделения ФБР, которое занимается криминалом в киберпространстве, реагированием и сервисами. Реш является непосредственным руководителем Смита и Маршалла. Он был назначен на свой пост в апреле. Деш уходит в частный сектор после 28 лет госслужбы.

Кроме того, в приватный сектор решил перейти Карл Гаттас (Carl Ghattas), исполнительный директор подразделения ФБР, занимающегося национальной безопасностью.

Из ФБР уходят высокопоставленные чиновники

Помимо этого, в прошлом месяце из бюро ушел старший агент Джеффри Триколи (Jeffrey Tricoli), который курировал расследование предполагаемого вмешательства России в избирательный процесс в США. На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщал, что Триколи предложили пост старшего вице-президента в брокерской компании Charles Schwab.

Оценка ситуации

Несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщили The Wall Street Journal, что уход такого количества руководителей одновременно является аномальной ситуацией. В то же время, среди агентов распространена практика увольняться после получение права на пенсионное льготы в возрасте 50 лет. Однако один из источников оценивает в этой связи уход Маршалла как очень необычное событие, поскольку он еще не достиг этого возраста.

Официальный представитель ФБР сообщил, что около 20 лет назад в бюро была волна найма спецагентов, и сейчас просто подошло время, когда принятые на работу в тот период сотрудники достигли пенсионного возраста. Бюро полагает, что уровень увольнений будет выше нормы в следующие пару лет.

Влияние Трампа

Некоторые бывшие сотрудники ФБР связывают массовый уход руководителей с общим упадком духа в бюро, вызванным постоянными нападками со стороны президента Трампа и парламентариев-республиканцев, которые критикуют работу ведомства по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в 2016 г. и кражу электронных писем представителей демократической партии.

Однако нынешний директор ФБР Кристофер Рэй (Christopher Wray) отвергает такие предположения, утверждая, что уровень выбытия персонала в бюро по итогам прошлого года составляет всего 0,6%, и в тоже время ведомство получает ежегодно столько заявок от соискателей, что может выбирать кадры придирчивее, чем Гарвардский и Йельский университеты.

Внутреннее кадровое исследование ФБР, добытое и опубликованное на прошлой неделе ресурсом Lawfare, подтверждает, что упадка духа в бюро не наблюдается. Однако в то же время уверенность в позиции и идеях нового директора сейчас ниже, чем была год назад, когда бюро возглавлял Джеймс Коми (James Comey). Напомним, Трамп уволил Коми в мае 2017 г., исследование было проведено вскоре после этого.

Текучка ИТ-кадров

Бывшие сотрудники ФБР отмечают, что больше всего увольнений наблюдается в киберподразделении бюро, поскольку ему приходится конкурировать с высокими зарплатами и гибким графиком, которые предлагают ИТ-специалистам работодатели из Кремниевой долины и других мест.

По словам бывшего спецагента Лео Таддео (Leo Taddeo), который некогда возглавлял киберподразделение ФБР в Нью-Йорке, а сейчас работает директором по информационной безопасности в облачной компании Cyxtera Technologies, в бюро нередко наблюдается следующая ситуация: ФБР находит ИТ-таланты, взращивает их, а потом вынуждено смиряться с их уходом в приватний сектор.

Некоторые из бывших агентов также отмечают высокий уровень бюрократизации в киберподразделении. Это вызвано частой сменой руководства — каждый новый лидер по-своему видит киберпрограмму ведомства и соответственно перестраивает работу отдела.