Россиянам выдадут электронные трудовые книжки и бесплатные электронные подписи

Утвержден законопроект, по которому трудовые книжки в России станут электронными, и вести их будет Пенсионный фонд. Также будут введены электронные трудовые договора, для удостоверения которых работодатель должен будет бесплатно предоставить работнику цифровую подпись.

Законопроект об электронных книжках

В России готовится законопроект об учете трудовой деятельности граждан в электронном виде. На данном этапе он уже одобрен группой по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика». Авторство документа принадлежит тематической группе «Трудовое законодательство» центра компетенций программы «Цифровая экономика».

17 июля 2018 г. законопроект был рассмотрен в Минэкономразвития представителями Минюста, Минкомсвязи, Сбербанка, Газпромбанка, фонда «Сколково», компаний «Яндекс», «1С», МТС, «Пепеляев групп», Ассоциации Финтех и МГУ. Эксперты предложили внести в документ исправления, которые позволят гражданам по желанию продолжать пользоваться бумажными трудовыми книжками, чтобы избежать возможного нарушения прав работников. Эти изменения будут внесены перед тем, как законопроект будет направлен в правительство.

Законопроект не только вводит электронные книжки, но и предусматривает заключение с согласия работника в электронной форме трудовых договоров. Договора будут верифицироваться усиленной цифровой подписью. Подпись должен будет бесплатно предоставить работодатель, как и личный онлайн-кабинет, где сотрудник сможет просмотреть все трудовые документы.

Как будут заполняться электронные книжки

Согласно законопроекту, бумажные трудовые книжки будут заменены на электронные версии. При формировании цифровых книжек будут использованы данные системы учета Пенсионного фонда. Авторы документа поясняют, что в этой системе присутствуют все необходимые сведения о трудовой деятельности граждан, кроме данных о награждениях и дисциплинарных взысканиях, которыми нужно будет дополнить электронные книжки. Использование системы Пенсионного фонда представляется самым простым и малозатратным способом учета трудовой деятельности граждан.

Власти решили отказаться от бумажных трудовых книжек

Экспертный центр электронного государства сообщает со ссылкой на имеющуюся у него пояснительную записку к законопроекту, что данные для ведения электронных книжек будут передаваться в Пенсионный фонд работодателями, включает тех, у которых сотрудники работают по совместительству. Передача данных начнется с 1 января 2020 г., о чем ранее сообщал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Передача данных не касается только работодателей-физлиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями. Для ведения электронной книжки потребуются те же данные, что и для бумажной, включая информацию о наградах за достижения в работе. От самостоятельного заполнения трудовых книжек после вступления закона в силу работодатели будут освобождены. Бумажные книжки, заведенные до 1 января 2019 г., они должны будут передать на хранение самим работникам.

Преимущества электронной книжки

Авторы законопроекта отмечают, что если все данные о трудовой деятельности граждан будут хранится в Пенсионном фонде, их нельзя будет фальсифицировать, в отличие от бумажных трудовых книжек. Если работник захочет узнать, какие данные содержится в его электронной книжке, он в режиме реального времени сможет запросить их из Пенсионного фонда и проконтролировать их соответствие действительности.

Для каждого работника можно будет выстроить единую трудовую историю. К данным смогут быстро получить доступ контрольные и надзорные органы, а также суды, кроме того, электронную информацию можно будет быстрее обрабатывать. Также исчезнут риски порчи или утраты бумажного носителя, а также операционные риски со стороны работодателя.