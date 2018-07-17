Власти ополчились на ИТ-компанию, создавшую Центр моделирования аэрокосмических двигателей

Ростехнадзор в течение года не может перестать выносить невыполнимые предписания отечественной суперкомпьютерной компании, построившей для профильного института Центр моделирования аэрокосмических двигателей. Предмет претензий в рамках намеченного плана должен сам собой исчезнуть в течение нескольких месяцев. Однако надзорное ведомство в контексте действующего законодательства регулярно обращается в суд, который каждый раз вынужден штрафовать ответчика на несколько десятков тысяч рублей.

Проблемный аэрокосмический проект

Как выяснил CNews, 750-миллионный проект по созданию суперкомпьютерного Центра моделирования аэрокосмических двигателей, уже на старте начавший буксовать из-за претензий ФАС, продолжает испытывать давление властей в лице Ростехнадзора. При этом работы уже выполнены и сданы заказчику, а для всех участников процесса очевидно, что проблема будет разрешена неким не совсем стандартным способом, на реализацию которого требуется время. Но все это время надзорный орган не имеет права игнорировать свои прямые обязанности и раз за разом выносит объективно невыполнимые предписания, обращаясь при этом в суд.

Заказчиком в данном случае выступает столичный Центральный институт авиационного моторостроения им. П. И. Баранова. Подрядчиком — российская суперкомпьютерная компания «Ниагара компьютерс». К созданию Центра после задержек ей удалось приступить в начале ноября 2016 г. Контракт предусматривал завершение работ к началу июня 2017 г., однако проект затянулся.

На финальной его стадии он стал предметом пристального внимания Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (МТУ Ростехнадзора). По подсчетам CNews с июня 2017 г. по апрель 2018 г. эта организация по итогам своих проверок восемь раз обращалась в Арбитражный суд Москвы с заявлениями о привлечении «Ниагары» к административной ответственности за то, что реконструкция здания под Центр была осуществлена с отклонениями от проектной документации.

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Несмотря на вполне внятные объяснения «Ниагары» и позицию заказчика, вставшего на сторону компании и даже выделившего на решение проблемы несколько миллионов рублей (об этом ниже), суд в соответствии с буквой закона всякий раз соглашался с доводами Ростехнадзора и выписывал исполнителю проекта штрафы в размере от 50 до 70 тыс. руб. за неисполнение предписаний жалобщика об устранении нарушений.

Последнее из решений суда было вынесено в конце мая 2018 г. Логика развития событий позволяет предположить, что в скором времени в отношении «Ниагары» будут возбуждены новые дела по жалобам Ростехнадзора.

В «Ниагаре» и в Центральном институте авиационного моторостроения им. П. И. Баранова ситуацию CNews не прокомментировали.

Проблемы на старте

Процедуру выбора подрядчика на поставку вычислительной техники и реконструкцию под нее одного из зданий Институт запустил в начале августа 2016 г. Победителем конкурса стала «Ниагара компьютерс», выступившая с заявкой без снижения начальной цены контракта в 750 млн руб. Ее неудачливым конкурентом оказалась компания «Редсис».

Определение поставщика состоялось 2 сентября 2016 г., но уже 15 сентября заказчику пришлось его отменить по решению ФАС. В надзорное ведомство пожаловался некто Александр Кулаков, посчитавший нарушенными свои права и законные интересы в связи с тем, что заказчик выбрал неверный способ определения поставщика. По его мнению, в соответствии с принятой классификацией закупаемые работы должны были распределяться не на конкурсе, а на электронном аукционе.

Несмотря на то, что Институту удалось убедить ФАС в правомерности определения конкурсного формата, проверка выявила другое формальное нарушение конкурсной документации: «представителями заказчика не представлено документов и сведений, подтверждающих, что необходимое к поставке оборудование неразрывно связано с объектом строительства».

Процедура была перезапущена 30 сентября 2016 г. с той же стартовой ценой — причем уже в формате электронного аукциона. На торги кроме «Ниагары» никто не пришел, поэтому контракт ей достался без снижения цены лота.

Суть претензий Ростехнадзора

Отклонения в проекте при реконструкции здания от проектной документации Ростехнадзор, например, видит в том, что «при устройстве кирпичных перегородок толщиной 120 мм армирование кирпичной кладки выполнено через пять рядов вместо шести» или в том, что «при установке стоек каркаса перегородок на существующее фундаменты на отм. -3,050 выполнено на болтах вместо анкеров».

Также исполнителю вменяется в вину то, что где-то он возвел перегородок из газоблоков вместо устройства кирпичной кладки, организовал в перегородках проемы 600x350 мм вместо 1000x400 мм, применил в качестве гидроизоляции «Технониколь линокром» вместо «Изол» на битумной мастике, допустил устройство двухстворчатой двери шириной 1200 мм вместо одностворчатой шириной 800 мм и т. д.

Позиция и действия Института и «Ниагары»

Еще во время первого из судебных разбирательств по иску Ростехнадзора в «Ниагаре» указывали, что общий проект по реконструкция здания, в котором сейчас должен разместиться Центр, был начат еще в 2013 г. Отметим, что на сайте госзакупок можно найти контракт Института на проектирование специализированного технологического комплекса на 32,5 млн руб. с Сибирским проектно-конструкторским и научно-исследовательским институтом авиационной промышленности от 30 декабря 2013 г.

«С тех пор по некоторым пунктам проектной документации появились новые, улучшенные решения, а по некотором пунктам технологии устарели и были заменены другими на более новые, — отмечали в “Ниагаре”. — Поскольку объект не строится с нуля, а реконструируется, то некоторые проектные решения приходится изменять, поскольку какие-то обстоятельства вскрываются уже в процессе выполнения работ».

При этом в «Ниагаре» откровенно заявляли, что замечания Ростехнадзора планируется устранить не посредством переделки объекта, а путем приведения проектной документации в соответствии с исполнительной документацией. То есть новая проектная документация будет отражать то, что уже и так сделано.

Для «подгонки» проектной документации Институт накануне, 26 июня 2017 г. запустил тендер на ее корректировку с начальной ценой контракта в 8,5 млн руб. Контракт на 6,6 млн руб. достался упоминавшемуся выше сибирскому проектному институту. Его исполнение рассчитано на срок до 10 августа 2018 г. Это, по всей видимости, означает, что раньше этой даты «Ростехнадзор» от «Ниагары» не отстанет.

Решение о «подгонке» Институт самостоятельно принять не мог, поэтому еще с января 2017 г. вел на эту тему переписку с Минпромторгом, выступающем в данном проекте головным заказчиком. С учетом запущенного в июне тендера на корректировку, одобрения на изменения очевидно были получены.

Когда именно были завершены и приняты работы по проекту, отыскать в публичных источниках не представляется возможным, но из судебных документов можно заключить, что это произошло не позднее 21 мая 2018 г., когда данный факт был упомянут в суде.

Что за Центр должна была построить «Ниагара»

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, Центр создавался для имитационного моделирования процессов и проектирования сложных технических систем аэрокосмических двигателей с использованием суперкомпьютерных технологий.

Вычислительный комплекс Центра с общей производительностью не менее 500 Тфлопс должен состоять из массивно-параллельной вычислительной системы с пиковой производительностью не менее 98 Тфлопс, массивно-параллельной вычислительной системы с ультравысокой многопоточностью и пиковой производительностью не менее 402 Тфлопс, системы управления и мониторинга, системы обработки данных, сетей и ПО.

Помимо вычислительного комплекса, Центр должен был включить системы долговременного хранения данных, визуализации научных данных, инженерной инфраструктуры и безопасности.

Вычислительные узлы должны были работать под управлением ОС семейства Linux с использованием дистрибутива CentOS 7.2, или более новой версии. Каждый центральный процессор вычислительных узлов должен был поддерживать исполнение инструкций x86 с аппаратной реализацией инструкций FMA (Fused Multiply-Add) для векторных регистров, а также, поддерживать систему векторных инструкций AVX2.

Примечателен формат запланированной системы охлаждения. «Охлаждение всех электронных компонент вычислительных узлов, включая центральные процессоры, модули оперативной памяти, установленные карты ввода-вывода, блоков питания, и др. должно осуществляться при помощи металлических пластин охлаждения без необходимости принудительного обдува электронных компонент воздухом, — говорится в техзадании. — Охлаждающая жидкость должна двигаться внутри пластин охлаждения по предварительно сформированному каналу без соприкосновения электронных компонент с жидкостью».

Отметим, что ранее о реализации жидкостного охлаждения с помощью таких пластин как об уникальной (как минимум для российского рынка) технологии заявляла отечественная суперкомпьютерная компания РСК.