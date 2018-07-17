В России впервые начали производить компоненты микросхем, которые до сих пор ввозились из-за рубежа

Входящая в «Ростех» компания «РТ-Химкомпозит» начала производство ситалловых подложек, служащих основой для выпуска чипов. Ранее подложки приходилось завозить из-за рубежа.

Пошаговое импортозамещение

Холдинговая компания «РТ-Химкомпозит», входящая в состав госкорпорации «Ростех», объявила о запуске серийного производства ситалловых подложек для микросхем. Непосредственной разработкой новых отечественных ситалловых подложек занималась входящая в состав «РТ-Химкомпозита» ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина.

Ранее ситалловые подложки для производства отечественных чипов заказывались за рубежом. По информации представителей «РТ-Химкомпозита», новая продукция холдинга превышает по уровню качества иностранные аналоги.

Во времена Советского Союза и после его распада монополистом на постсоветском пространстве в производстве ситалловых подложек марки «Ситалл СТ-50-1» для производства полупроводниковых микросхем являлся завод «Ситалл», расположенный в украинском городе Владимирец.

«РТ-Химкомпозит» готов полностью обеспечить спрос отечественных предприятий радиоэлектронной, авиационной промышленности, судостроения и военно-промышленного комплекса на данную продукцию, подчеркнули в компании.

«Несмотря на высокую востребованность, в России производство данной продукции отсутствовало. Решая правительственную задачу, мы не просто воссоздали технологию выпуска изделий советских времен, а подняли ключевые показатели на качественно новый уровень. Таким образом, один из этапов локализации производства радиоэлектронной продукции для ВПК на территории России можно считать завершенным», – отметил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Лучше зарубежных аналогов

Ситалловые подложки предназначены для изготовления пленочных микросхем и изделий электроники. Именно на таких подложках вытравливаются дорожки микросхемы, поэтому их качество напрямую влияет на срок службы радиоэлектронных изделий.

Описание ситалловых подложек с сайта ОНПП «Технология»

Ситаллы – это стеклокерамические материалы на стеклянной основе, полученные в результате объемной кристаллизацией стекол. От традиционного стекла ситаллы отличаются кристаллической структурой – как у керамики, но с более мелкими кристаллами и более плотной упаковкой кристаллов, за счет чего полностью исключается пористость материала.

Впервые новый класс стеклокристаллических материалов, получивших название ситаллы, был разработан в СССР научным коллективом под руководством профессора Исаака Китайгородского.

Созданные в «РТ-Химкомпозит» ситалловые подложки превышают по ряду качественных характеристик иностранные аналоги. Так, у отечественных подложек выше чистота рабочей поверхности (Rz-0,024÷0,032).

Для сравнения: согласно требованиям профильного стандарта ГОСТ 2789-73, шероховатость рабочей поверхности ситалловых подложен широко распространенной марки «Ситалл СТ-50-1» не должна быть ниже 0,032 мкм для первой группы, 0,05 мкм для второй группы и 0,1 мкм для третьей группы.

Ситалловые подложки используются для производства микросхем

За счет согласованности коэффициентов термического расширения изделий и наносимых на нее пленок, российские микросхемы станут еще более долговечными и качественными.

Перспективы отечественного производства ситалловых подложек

Высокое качество изделий и готовность предприятия к серийному производству уже подтверждены подтвердили межведомственные испытания. Одновременно с ними новая продукция ОНПП «Технология» прошла тестирование в российских центрах компетенций, специализирующихся на разработке радиоэлектроники.

В настоящее время уже подтвержден заказ на выпуск первых 30 тысяч подложек со стороны предприятий из Омска, Пензы и Санкт-Петербурга.

По данным ОНПП «Технология», при росте спроса предприятие способно увеличить мощности до 100 тысяч ситаловых подложек в год.