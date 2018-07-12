В России будет создано 85 медицинских информсистем — по числу регионов

Предположительно в контексте того, что основные полномочия по оказанию населению медпомощи отданы в России субъектам, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» информсистемы будут созданы в каждом регионе страны. Это должно произойти до 2022 г.

Цифровая медицина как часть нацпроекта

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» к 2022 г. во всех 85 регионах России появятся полноценные информсистемы, к которым будут подключены все местные медицинские организации. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова. Цифровая медицина при этом была представлена ею как один из восьми подпроектов упомянутого межведомственного нацпроекта.

Системы обещано создать по единым жестким требованиям. На централизованных серверах региональных систем, в частности, будут храниться цифровые архивы лабораторных исследований и работать диспетчерские скорой помощи — как автодорожной, так и санитарно-авиационной. В результате системы должны обеспечить преемственность оказания медпомощи между разными медицинскими организациями, мониторить ее качество, осуществлять маршрутизацию пациентов и т. д.

Предположительно решение о создании множества информсистем связано с тем, что основные полномочия по реализации оказания медицинской помощи отданы в нашей стране субъектам Российской Федерации. В рассуждениях о нацпроекте этот факт был Скворцовой упомянут.

Телемедицина с вертикальной интеграцией

В рамках подпроекта также предусмотрено развитие телемедицины. Напомним, закон о ней был принят в июле 2017 г. и вступил в действие с 1 января 2018 г. Он предусматривает выписку электронных рецептов и возможность оказания врачебной помощи дистанционно.

Минздрав планирует создать в России 85 информсистем

«Мы планируем уже до конца текущего года завершить формирование вертикально интегрированной телемедицины — между нашими ведущими национальными медицинскими исследовательскими центрами по профилям, за которые они отвечают, и региональными организациями третьего уровня, — отметила Скворцова. — И в течение ближайшего периода времени обеспечить под методологическим руководством национальных медицинских центров внедрение современных технологий, современных клинических рекомендаций, протоколов лечения во всех 750 региональных организациях третьего уровня. Развивать вторую опцию телемедицины — “врач — пациент” — также планируется поэтапно, начиная с 2019 года».

Нацпроект и его финансирование

На данный момент нацпроект еще не утвержден. Он был рассмотрен 10 июля 2018 г. на заседании президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам. На его доработку у Минздрава есть время до октября 2018 г.

Помимо использования ИТ он включает подпроекты, связанные с улучшением доступности, качества и комфортности первичной медпомощи, снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, борьбой с онкологией, совершенствованием медпомощи детям, кадровой политикой в здравоохранении, экспортом медицинских услуг.

«В целом в настоящее время все эти проекты покрыты финансово, и это тот случай, когда у нас практически нет разногласий с финансово-экономическим блоком, — говорит Скворцова. — У нас полностью выверенные потребности всех восьми федеральных проектов. Общая сумма достаточно велика, она превышает 1,3 трлн руб.»

Интернет для больниц

Напомним, что в настоящее время в России осуществляется проект по подключению в 2017-2018 гг. больниц и поликлиник к скоростному интернету, в том числе «в целях внедрения практики консультирования населения специалистами ведущих федеральных и региональных медицинских организаций с использованием возможностей телемедицинских технологий».