В России взрывной рост дел о запретах в интернете. Суды будут рассматривать их в упрощенном порядке

Верховный суд сообщил о стремительном росте количества заявлений, в которых истцы просят запретить к распространению в России какую-либо информацию, в том числе размещенную в интернете. Из-за новизны подобной практики такие дела рассматривать сложно. Суд предлагает перевести их из гражданского судопроизводства в административное.

Рост жалоб на информацию

В российских судах зафиксирован стремительный рост обращений с просьбами признать ту или иную информацию, включая публикации в интернете, запрещенной к распространению на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Верховного суда и председателя Судебной коллегии по административным делам Татьяну Петрову.

По словам Петровой, в 2016 г. подобных заявлений поступило около 2 тыс., а в 2017 г. количество таких дел составило уже 8 тыс. Она отмечает, что для российских судов это сложные дела, так как в силу их новизны по ним пока что отсутствует устоявшаяся судебная практика.

В связи с этим в октябре 2017 г. Верховный суд предложил рассматривать дела о признании информации запрещенной в особом порядке, отразив соответствующие изменения в процессуальном законодательстве. Подготовленный судом законопроект переводит такие дела из сферы гражданского судопроизводства в административное, которое занимается решением споров граждан с властями.

Административное производство

Административное судопроизводство занимается в том числе делами, где речь идет о защите конституционных прав граждан, таких как право на свободу мысли и слова, совести и убеждений, а также общественных объединений.

Например, ежегодно через административные суды проходит около 1,5 тыс. дел, где заявители ходатайствуют о прекращении работы СМИ. В 2016 г. административными судами было рассмотрено 6 тыс. дел об остановке работы различных некоммерческих организаций, в том числе общественных и религиозных. В 2017 г. количество таких заявлений выросло до 7 тыс.

Верховный суд предложил перевести дела о блокировках сайтов в административное производство

Ежегодно административные суды рассматривают порядка 2 тыс. дел о нарушении избирательных прав, а также около 3,5 тыс дел, где истцы оспаривают нормативные акты, нарушающие права граждан, причем подобные жалобы удовлетворяются более чем в половине случаев.

В настоящее время наблюдается стремительный рост компенсаций, которые выплачиваются гражданам за чрезмерные задержки при рассмотрении административных дел или исполнении решений судов. Если в 2016 г. суммарный объем таких компенсации составлял 18 млн руб., то в 2017 г. — уже 86 млн руб.

Блокировка сайтов в России

Напомним, с конца 2012 г. в России ведется Единый реестр запрещенных сайтов, оператором которого является Роскомнадзор. Доступ к этим сайтам должен блокироваться всеми российскими интернет-провайдерами. С 2014 г. Роскомнадзор стал включать в Реестр ресурсы, запрещенные различными региональными судами, после чего начались блокировки на федеральном уровне сайтов о даче взяток, обналичивании денег, интернет магазинов по продаже алкоголя и т. п.

До этого решения судов исполнялись только местными провайдерами, в отношении которых и были вынесены вердикты. Правда, если интернет-сайт признавался экстремистским, то он включался в Федеральный список экстремистских материалов, но это происходило лишь через несколько месяцев после вынесения решения, и список проверялся не всеми провайдерами.

В соответствии с принятыми в 2013 г. поправками в Закон «Об информации», в Единый реестр стали во внесудебном порядке включаться сайты с детской порнографией, пропагандой наркотиков и суицида. Позже в закон была добавлена четвертая категория – информация о несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений. С 1 февраля 2014 г. Генпрокуратура получила возможность внесудебной блокировки через Реестр сайтов с экстремистской тематикой.

В 2013 г. в Реестр также стали включаться сайты с ТВ- и кино-материалами, нарушающими авторское право. Для этого необходимо специальное решение Мосгорсуда о вынесении предварительных обеспечительных мер. В 2014 г. была принята расширенная редакция «антипиратского» закона, которая добавила к ТВ- и кинопродукции все виды контента кроме фото. Кроме того, было введено понятие «пожизненной» блокировки. Такому наказанию подвергался ресурс, который дважды был признан Мосгорсудом нарушителем прав одного и того же правообладателя.