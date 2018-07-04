В России муниципальным служащим установят планку по цифровой грамотности
Российские «умные города» наполнят инновациями
Подготовленный «Ростелекомом» при участии Минстроя и отраслевых экспертов раздел «Умный город» программы «Цифровая экономика» предусматривает в числе прочего проект плана мероприятий создание инновационной инфраструктуры для «умных городов».
С этой целью предлагается обеспечить благоприятные условия для развития высокотехнологических компаний, основанным направлением деятельности которых является развитие цифровых технологий. В рамках соответствующего мероприятия в начале следующего года будет проведен анализ существующей инновационной инфраструктуры российских городов и возможностей ее развития.
Будут разработаны меры, обеспечивающие рост количества специалистов в области информационно-коммуникационных технологий, занятый в экономике городов. Также будут разработаны методические рекомендации по формированию центров по защите интеллектуальной собственности при поддержке городских администраций в вузах и крупных компаниях-налогоплательщиках.
До конца 2019 г. будут скорректированы стратегии государственных институтов развития. Должна учитываться необходимость улучшения инновационной инфраструктуры российских городов и стимулирования развития и поддержки отечественных инновационных компаний, разрабатывающих технологии «умного» города и индустриального интернета.
|Показатели и индикаторы
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Координация реализации направления "Умный город"
|Количество «умных» агломераций (количество агломераций), шт.
|-
|2
|2
|2
|2
|5
|Количество городов концепции «Умные города России», - участников ТОП-10 Рейтинга «Умных городов стран ЕАЭС»
|-
|5
|5
|6
|6
|6
|Количество городов концепции «Умные города России», вошедших в ТОП-50 приоритетных международных рейтингов по направлению «Умный город»
|-
|3
|3
|4
|5
|6
|«Умное» ЖКХ
|Доля новых потребителей (в том числе домохозяйств в новостройках) и потребителей, заменивших приборы учета в течение 2018-2020г. (в том числе в ходе капитального ремонта), которые применяют приборы дистанционного учета потребления тепло-, энерго- и коммунальных ресурсов, %
|-
|50
|90
|90
|90
|95
|Доля выездных проверок контрольно-надзорных органов с целью контроля объектов генерации и распределения ТЭР и коммунальных ресурсов по сравнению с 2018 годом, %
|-
|-5
|-10
|-15
|-20
|-30
|Доля заявлений на подключение к сетям электро- и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, поданных в электронном виде, %
|5
|40
|50
|60
|70
|90
|Доступная, комфортная и безопасная для здоровья граждан окружающая среда
|Уровень загрязнения по основным загрязнителям атмосферного воздуха в городах концепции «Умные города России», по сравнению с 2018 годом, %
|-
|-
|5
|10
|10
|20
|Охват населения цифровыми сервисами информирования о состоянии окружающей среды, %
|-
|-
|10
|25
|40
|50
|Количество городов концепции «Умные города России», в которых 75% решений об управлении городским ресурсами принимается с использованием интегрированной цифровой платформы управления, шт.
|-
|-
|-
|-
|15
|50
|Доля пользователей цифровых сервисов городов концепции «Умные города России», функционирующих с использованием городских открытых данных (доля городского населения), %
|-
|10
|15
|20
|20
|25
|Доля решений, принятых с участием граждан городов концепции «Умные города России», о развитии и функционировании городов путем электронного голосования
|-
|10
|20
|50
|70
|90
|Количество городов концепции «Умные города России», в которых проводят на регулярной основе мониторинг общественного мнения и удовлетворенности граждан уровнем качества жизни с использованием цифровых сервисов анализа в социальных сетях, группах мессенджеров и блогах
|10
|50
|50
|50
|50
|50
|Инновационная инфраструктура
|Годовой объем налоговых и таможенных платежей резидентов технопарков в бюджеты всех уровней на 1 кв. метр занимаемой площади вырос по сравнению с 2018 годом, %
|-
|15
|23
|35
|50
|60
|Количество патентных заявок на изобретения в «умных» городах в год в расчете на 10 тыс. человек, шт.
|-
|1
|1
|2
|2
|3
|Цифровое строительство и территориальное планирование
|Доля проектируемых объектов недвижимости, проходящих проверки на соответствие требованиям и нормативам без участия человека (от общего количества проектируемых объектов), %
|10
|20
|30
|50
|70
|90
Источник: CNews Analytics
В том числе речь идет о компаниях, разрабатывающих технологии интеллектуальных транспортных систем и информационного моделирования, а также занимающимися внедрением интеллектуальной инфраструктуры в ЖКХ и энергетике.
Технопарки и центры защиты интеллектуальной собственности
До конца 2020 г. в 15 городах на базе вузов и крупных компаний-налогоплательщиков будет действовать не менее одного технопарка на каждый город при поддержке городских администраций. Также в 15 городах появится не менее одного на каждый город центра по защите интеллектуальной собственности, которые будут действовать при поддержке городских администраций в вузах и крупных компаниях-налогоплательщиках.
До конца 2024 г. в 50 городах будет сформировано по одному – двум центрам на каждый город по защите интеллектуальной собственности. В таком же количестве городов будут сформированы инновационные и промышленные кластеры и технопарки (не менее одного на каждый город). Подразумевается, что такие центры и кластеры будут обладать инфраструктурой для ускоренного создания и проведения испытаний прототипов и опытных образцов (партий) инновационной или высокотехнологичной продукции.
Стандарты для муниципальных служащих по цифровой грамотности
Еще одно обозначенное в документе направление работы для создания инновационной инфраструктуры в «умных городах» состоит в повышение цифровой грамотности муниципальных служащих и стимулировании городских властей к внедрению цифровых технологий. С этой целью до конца 2018 г. будут утверждены изменения в существующие профессиональные стандарты муниципальных служащих с учетом требований к навыкам по работе с данными.
В 50 городах будет использоваться обновленный профессиональный стандарт специалиста по работе с данными на муниципальной службе с учетом требований по работе с данными. Также в аналогичном числе городов будет разработана и внедрена система непрерывного обучения муниципальных служащих по применению цифровых технологий.
В начале 2020 г. в 50 городах будет внедрена система мотивации для руководителей городских администраций и мэров городов, учитывающая результаты деятельности по внедрению цифровых технологий.
А в III квартале 2020 г. будут внедрены меры по повышению уровня цифровой грамотности муниципальных служащих и созданию привлекательных условия работы в муниципалитете для специалистов в сфере информационно-коммуникационных технологий.