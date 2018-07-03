Власти объявили, когда в России будет создан альтернативный интернет

В МИДе уточнили, что Москва воспользуется возможностью запуска альтернативного интернета только при неблагоприятном сценарии.

«При неблагоприятных условиях»

Россия обладает всеми возможностями для создания альтернативного интернета, но воспользуется ими только при самом неблагоприятном сценарии. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Ильи Рогачева.

В то же время, в своем заявлении Рогачев отметил, что политика России не направлена на обособление интернета.

«К этому может прежде всего привести политика наших западных партнеров, насаждение двойных стандартов, – указал в своем заявлении директор ДНВ МИД. – Если эти двойные стандарты будут продолжать насаждаться, тогда, как о самой неблагоприятной в этом отношении перспективе, можно говорить о создании какого-то параллельного интернета».

Как сделать альтернативный интернет

В своем заявлении агентству ТАСС Рогачев отметил у России наличие всех необходимых возможностей для создания альтернативного интернета.

«Технические, финансовые, интеллектуальные и все остальные возможности для этого имеются, но я не думаю, что кому-то этого бы очень хотелось», - сказал дипломат, отметив, что на данный момент такая цель не стоит.

По мнению Рогачева, на самом деле цензура киберпространства в западных странах «развита гораздо больше, чем в России».

«Они применяют свои механизмы, но это не значит, что мы не должны "прикрывать" интернет на случай призывов к совершению терактов или даже в рамках противодействия насильственному экстремизму», - сказал Рогачев.

МИД не исключает возможность создания в РФ национального интернета

Глава ДНВ МИД также отметил необходимость сосуществования в интернете всех сторон на равных условиях.

«В этой области надо действовать таким образом, чтобы запросы всех партнеров по максимуму удовлетворялись, но некоторые намеренно действуют в ущерб другим странам», - сказал Рогачев.

Как укрепляется национальный интернет в России

В октябре 2017 г. в распоряжении CNews оказался проект финансирования плана мероприятий раздела «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика». Согласно данным документа, подготовленного центром компетенций на базе Сбербанка, общий объем затрат составляет 116,85 млрд руб. за период 2018-2020 г.г.

В 2018 г. предлагалось потратить 39,46 млрд руб., в 2019 г. - 55,15 млрд руб., в 2020 г. - 22,2 млрд руб. Из федерального бюджета планировалось направить на соответствующие цели 100,17 млрд руб.

В частности, затраты на «информационную систему обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента сети интернета» планировались в размере 21,46 млрд руб.

Из этой суммы 10 млрд руб. планировалось направить на создание Национального центра киберзащиты. Другие 10 млрд руб. предлагалось направить на создание Государственной информационной системы (ГИС) «Интернет», которая должна хранить сведения о доменных зонах .ru и .рф, автономных системах (организации, владеющие собственными блоками IP-адресов) и точках обмена интернет-трафиком.



Третье по величине затрат мероприятие - создание полигона для обеспечения технического контроля законности использования персональных данных в сетях связи, центрах обработки данных (ЦОД) и информационных системах. На это направление предполагалось потратить 20 млрд руб.



Наибольшие расходы в рамках всей программы ожидались по разделу «Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационных систем и технологий» - 34,3 млрд руб. В этом разделе говорится, в основном, о поддержке отечественных разработчиков ПО.

Затраты федерального бюджета на ИБ-мероприятия программы «Цифровая экономика» могли составить 100 млрд руб. за три года. Еще 1 млрд руб. предполагалось направить на финансовое стимулирование органов госвласти и госкорпораций к использованию отечественного ПО. Аналогичную сумму предлагалось потратить на создание стандартов информационной безопасности в системах, реализующих облачные, туманные, квантовые технологии, системах виртуальной и дополненной реальности, и технологиях искусственного интеллекта.