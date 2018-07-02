Путин распорядился создать ИТ-систему для отлова чиновников-коррупционеров

Владимир Путин подписал указ, предписывающий правительству рассмотреть возможность создания информационной системы, через которую ведомства будут взаимодействовать в борьбе с коррупцией, в частности, с утаиванием чиновниками незаконно нажитого имущества.

Антикоррупционная информационная система

Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации «Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 гг.». Некоторые положения плана инструктируют различные ведомства прибегать к помощи ИТ в борьбе с коррупцией среди госслужащих.

В частности, речь идет об обеспечении полноты и прозрачности сведений о доходах и имуществе чиновников с целью выявления такого имущества, приобретение которого на законные доходы не подтверждено, и обращения его в доход государства. Для совершенствования этого механизма службе охраны России с участием Администрации Президента (АП), правительства и заинтересованных госорганов приказано рассмотреть вопрос о возможности создания и внедрения специальной информационной системы.

Через эту систему будет осуществляться взаимодействие указанных органов в борьбе с коррупцией. Система будет внедрена в АП и других госорганах. Она будет создана на основе системы противодействия коррупции, которая уже используется в АП. Доклад об исполнении этого пункта указа должен быть предоставлен до 1 октября 2018 г.

Меры в сфере госзакупок и бизнеса

Также указ предусматривает использование ИТ для противодействия коррупции в сфере госзакупок. Согласно одному из параграфов, правительство должно рассмотреть вопрос о наделении Генпрокуратуры полномочиями вести реестр юридических лиц, привлеченных к ответственности 19.28 Административного кодекса России. Статья предусматривает наказание должностных лиц за получение незаконного вознаграждения от юридических лиц.

Президент России подписал указ о создании информационной системы для противодействия коррупции

Генпрокуратура должна будет определить, какие сведения следует включать в этот реестр и в каком порядке они будут размещаться в единой информационной системе в сфере закупок. Доклад об исполнении этого пункта указа должен быть предоставлен до 1 декабря 2018 г.

Помимо этого, указ предписывает правительству рассмотреть вопрос о создании условий, при которых заказчик сможет вовремя узнавать о возможном конфликте интересов при осуществление госзакупки, в том числе посредством информационного взаимодействия между ведомствами. Доклад об исполнении этого пункта должен быть представлен до 1 июля 2019 г.

ИТ также предполагается использовать против коррупции в сфере бизнеса. Для этого правительству с участием Генпрокуратуры предписано разработать механизм, позволяющий госзаказчикам в автоматизированном режиме получать сведения о юрлицах, которые привлекались к ответственности по статье 19.28. Доклад об исполнении этого пункта указа должен быть представлен до 1 февраля 2019 г.