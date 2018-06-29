Загублена информационная система «Карта российской науки» стоимостью 450 миллионов

Счетная палата выяснила, что Минобрнауки и Государственная публичная научно-техническая библиотека допустили многочисленные нарушения при создании информационной системы «Карта российской науки». В результате система перестала работать в феврале 2017 г. Контракт на ее создание, на который претендовали видные государственные исполнители, в свое время достался частной фирме со штатом 5 человек.

Почему не работает «Карта российской науки»

Информационная система «Карта российской науки», созданная Минобрнауки, не работает с февраля 2017 г. из-за «многочисленных недоработок», о чем сообщает Счетная палата по результатам соответствующий проверки. На создание этой системы в 2012-2016 гг. министерство потратило почти 450 млн руб. бюджетных средств. Надзорный орган указывает, что местонахождение «Карты» не задокументировано, и система не числится ни на балансе министерства, ни на балансе Государственной публичной научно-технической библиотеки.

По результатам проверки будут направлены представления в Минобрнауки и библиотеку, а также обращение в Генеральную прокуратуру и отчет в палаты Федерального Собрания. Материалы проверки будут представлены в Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Напомним, «Карта российской науки» — это информационная система, в которой содержатся автоматически обновляемые данные об ученых и научных организациях. В «Карте» представлены данные за период с 2007 по 2016 гг. В феврале 2017 г. Совет по науке при Минобрнауки заявил, что в течение 4 лет своего существования система работала неудовлетворительно, и попросил пользователей больше ею не пользоваться, перейдя вместо этого на отдельные базы данных по разным сферам.

Как проходил тендер

Счетная палата сообщает, что на конкурс по созданию «Карты» поступили заявки от семи организаций, среди которых были предложения от МГУ, МГТУ им. Баумана, Московского государственного университета приборостроения и информатики, НИИ автоматической аппаратуры Семенихина и Института системного анализа РАН.

Однако по решению комиссии Минобрнауки победителем стала частная компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б. В.» Она представляет собой филиал другой компании, зарегистрированной в Нидерландах. Штат филиала насчитывает пять работников.

Минобрнауки допустило многочисленные нарушения при создании крупной информационной системы

Аудитор Владимир Катренко отметил на заседании Коллегии Счетной палаты, что «Прайсвотерхаус» предложила реализовать контракт за 90 млн. руб., и эта заявка стала самой дорогой на тендере, поскольку другие конкурсанты были готовы выполнить работы за 50-60 млн руб.

«Прайсвотерхаус» на стала самостоятельно разрабатывать информационную систему, а привлекла в качестве соисполнителя ООО «ЭйТи Консалтинг», которое фактически и создало «Карты», получив за это 27 млн руб. Внесением в систему баз данных и их обновлением занималась библиотека — на эти работы с ней было заключено два контракта общей стоимостью почти 275 млн руб.

Проверка Счетной палаты показала, что Минобрнауки приняло у «Прайсвотерхаус» работы ненадлежащего качества, которые не соответствовали требованиям технического задания. Это повлекло за собой риски причинения ущерба федеральному бюджету на сумму более 125 млн рублей.

«Разработанная «Карта» не позволяла автоматически обновлять базу данных и содержала функциональные ошибки. Однако Минобрнауки не воспользовалось гарантийными обязательствами «Прайсвотерхауса» по устранению недостатков. В результате доработка «Карты» производилась библиотекой и дополнительно обошлась федеральному бюджету в 79 млн руб.», — сообщил Катренко.

Другие нарушения

Проверка Счетной палаты касалась расходования Минобрнауки средств на госпрограмму «Развитие науки и технологий на 2013-2020 гг.», причем проверялась конкретно деятельность библиотеки. Проверяемый период охватывает 2016-2017 гг. В 2016 г. Министерство получило от государства на выполнение программы 46,6 млрд руб., что составляет почти 32% от общего бюджета программы. В 2017 г. было получено более 55 млрд руб., то есть 34,5% от стоимости программы. Из них в библиотеку было направлено соответственно 2,1 млрд руб. и 1,5 млрд руб.

По итогам проверки были выявлены нарушения на сумму свыше 1 млрд руб., как со стороны Минобрнауки, так и со стороны библиотеки. В ходе реализации госпрограммы были некорректно сформированы и выполнены госзадания общей стоимостью более 143 млн руб. Помимо этого, субсидия в размере 80 млн руб. была потрачена на цели, к госзаданию не относящиеся.

Проверка также установила, что в 2017 г. к работам по госзаданию были причислены траты на содержание имущества и его аренду, причем эти траты превысили реальные потребности библиотеки. В итоге объем финансирования был безосновательно увеличен более чем на 54 млн руб.

Также в ходе реализации госпрограммы были выявлены нарушения в области госзакупок. Минобрнауки и библиотека принимали работы ненадлежащего качества, которые не соответствовали техзаданию. Кроме того, библиотека получала деньги за работы, которые по факту не выполняла. Некоторые работы Минобрнауки оплачивало дважды. Связанные с этими нарушениями риски для бюджета оцениваются почти в 116 млн руб.

Выяснилось также, что Государственная публичная научно-техническая библиотека содержит свой фонд в неудовлетворительных условиях. По состоянию на начало 2018 г. ее библиотечный фонд насчитывал более 8 млн наименований общей стоимостью 152,2 млн руб. Но здание библиотеки рассчитано на хранение всего 3 млн книг, а еще 5,6 млн складируются в подвалах и полуподвалах, причем такие помещения занимают более 83% от общей площади хранилищ. Некоторыми хранилищами библиотека пользуется, не заключив соответствующих договоров с организациями. Риски для госбюджета, связанные с возможной утратой библиотечного фонда вследствие некорректного хранения, оцениваются в 127 млн руб.