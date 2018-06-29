Минобороны потратит 20 миллиардов на автоматизацию армии

Завершение закупок мобильных автоматизированных систем управления войсками планируется на конец 2020 года. 32 комплекта «Акация-М» обойдутся Минобороны в сумму более 20 млрд рублей.

Автоматизация управления войсками, мобильное исполнение

Министерство обороны России объявило тендеры на закупку мобильных автоматизированных систем управления войсками «Акация-М» сообщило информационное агентство «Интерфакс».

Суммарный объем закупок составит 20,13 млрд руб. Эта сумма будет потрачена на приобретение 32 комплектов мобильных автоматизированных систем управления войсками.

По данным «Интерфакса», в Минобороны планируют завершить закупку до конца ноября 2020 г.

Единый комплекс управления и мониторинга

Как ранее сообщал портал Russia Today, внедрение автоматизированной системы управления войсками позволит сократить цикл боевого управления, упростить трудоемкую работу по сбору, обработке, отображению и обмену информацией. За счет этого сократится срок выполнения боевых задач и принятия решений на поле боя.

Закупка 32 комплексов «Акация-М» обойдется МО РФ в 20,13 млрд руб.

Мобильный комплекс управления войсками «Акация-М» обеспечивает контроль над исполнением команд, а также над передачей информации о действиях противника и обмене данными между командным пунктом и штабом. Мобильные комплексы также включают средства для автоматизированного управления силами авиации и ПВО.

Как пояснили «Интерфаксу» в концерне «Системпром» (входит в холдинг «Росэлектроника», система «Акация-М» может комплектоваться различными компонентами в зависимости от целей применения. Модификации комплекса могут применяться на различных уровнях управления войсками — от отдельных подразделений до всех вооруженных сил государства, обеспечивая оперативное развертывание, подготовку к ведению операций и решение любых других боевых задач.

Дальнейшие перспективы АСУ в войсках

Автоматизированная система управления «Акация-М» используется в российских войсках с 2005 г. В последние годы российские разработчики, по данным RT, также активно работают над системами ЕСУ ТЗ «Созвездие-М2» для управления тактическим звеном и ЕСУ ОТЗ «Андромеда-Д» для оперативно-тактического звена.

Ранее Министерство обороны РФ начало формирование сети территориально-распределенных катастрофоустойчивых центров обработки данных (ТрКЦОД), способных передавать огромные массивы информации в реальном времени.

В работе ТрКЦОД будут задействованы технологии больших данных, системы высокопроизводительных вычислений. Внутри сети ТрКЦОД будет развернут сервис электронной почты с защищенной передачей секретной информации, включая документы с грифом «Особой важности».

В настоящее время в холдинге «Росэлектроника» ведется разработка систем управления, которые смогут работать в условиях кибератак и под воздействием радиации. В холдинге подчеркивают, что разработка и серийное производство систем будет опираться на использование отечественной электронно-компонентной базы.

По данным RT, «Росэлектроника» планирует завершить разработку технической основы для производства автоматизированной системы управления войсками нового поколения к 2022 г. Серийные поставки новых систем управления в войска запланированы на 2025 г.