Роскомнадзору поручат надзирать за цифровым развитием России

Правительство готовит постановление, согласно которому полное официальное название Роскомнадзора будет изменено — с акцентом на осуществление ведомством функций, связанных с цифровым развитием страны.

Новое название Роскомнадзора

Роскомнадзор займется цифровым развитием России, что следует из его нового названия — «Федеральная служба по надзору в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций». В настоящий момент ведомство все еще называется «Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», однако правительство уже подготовило проект постановления, согласно которому название будет изменено.

С юридической точки зрения новое постановление предлагает набор поправок в постановление от 2009 г. №228 «О Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций». Автором проекта нового постановления является Минкомсвязи, текст можно найти на портале regulation.gov.ru.

Также новое постановление вносит дополнение в сопутствующее положение от 2009 г., где указанны функции Роскомнадзора. У ведомства появится новая функция — оно будет проводить проверки соблюдения аккредитованными удостоверяющими центрами требований закона «Об электронной подписи», на соответствие которым эти удостоверяющие центры были аккредитованы.

Подведомственному Минкомсвязи Роскомнадзору позволят присматривать за цифровым развитием России

Если требования не соблюдаются, Роскомнадзор будет выдавать предписания об устранении выявленных нарушений, а также действовать как уполномоченный федеральный орган согласно части 7 статьи 16 закона «Об электронной подписи». То есть, Роскомнадзор получит право проводить проверки центров, приостанавливать их аккредитацию, потом проверять, устранили ли они нарушения, и после этого либо возобновлять аккредитацию, либо досрочно ее прекращать.

Новые полномочия Минкомсвязи

В рассматриваемом постановлении предполагается также расширить численность персонала Минкомсвязи и его финансирование. Это же постановление расширит и уточнит полномочия Минкомсвязи. Оно содержит ряд поправок к другому постановлению — «О Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», изданному в 2008 г. Полномочия Минкомсвязи будут существенно расширены в сфере реализации программы «Цифровая экономика», международного сотрудничества, госуправления и госуслуг.

В пункте 5.2 старого постановления перечислены нормативные правовые акты, которые Минкомсвязи имеет право самостоятельно принимать на основании Конституции, законов, а также президентских и правительственных актов. Новое постановление добавляет в этот список несколько пунктов.

В частности, Минкомсвязи будет самостоятельно принимать требования к параметрам качества услуг связи, которые обеспечат выполнение норм по проектированию, построению и эксплуатации сетей, а также обеспечению их бесперебойной работы.

Также, согласно новому постановлению, Минкомсвязи будет самостоятельно разрабатывать требования к элементам и объектам инфраструктуры цифровой экономики, которые должны обеспечить выполнение законодательных норм.

Кроме того, министерство будет принимать требования к приложениям, которые устанавливаются на пользовательское оконечное оборудование связи — в том числе к тем приложениям, которые предустановлены производителем средства связи.

Участие в развитии «Цифровой экономики»

Ряд дополнений был внесен также в пункт 5.3 старого постановления. Согласно этим дополнениям, Минкомсвязи теперь будет обеспечивать подготовку и реализацию программы «Цифровая экономика».

В рамках этого положения Минкомсвязи будет участвовать в разработке и реализации планов цифровой трансформации государственных органов, государственных учреждений, корпораций и фондов, а также обеспечивать реализацию и масштабирование пилотных проектов и лучших практик в рамках технологического развития цифровой экономики.

Кроме того, министерство должно создать механизм осуществления в России совместной политики стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в области развития цифровой экономики. Это будет сделано путем создания «общей цифровой среды доверия на пространстве ЕАЭС». Также на Минкомсвязи возложат формирование общей политики по созданию такой среды с другими государствами и интеграционными объединениями.

Помимо этого, в рамках развития «Цифровой экономики», Минкомсвязи будет обеспечивать разработку предложений и выносить в российское законодательство изменения, направленные на обеспечение развития цифровой экономики.

Также министерство будет обеспечивать развитие, внедрение и эксплуатацию цифровых платформ работы с данными и цифровых сервисов, способствующих формированию единой экосистемы цифровой экономики для власти, бизнеса и граждан. Кроме того, Минкомсвязи будет участвовать в формировании новых рынков, основанных на использовании ИКТ, и займется обеспечением лидерства на этих рынках.

На Минкомсвязи также возложено создание условий для развития крупных российских организаций в сфере ИКТ, обеспечение создания кросс-отраслевых консорциумов в сфере цифровой экономики на базе крупнейших российских интернет-компаний, банков, операторов связи, в том числе почтовой, операторов платежных систем, участников финансового рынка, государственных компаний и корпораций.

Также министерство будет участвовать в разработке международных договоров и других документов в сфере цифровой экономики, обеспечивать интеграцию российской экономики в единое пространство цифровой экономики ЕАЭС и участвовать в сотрудничестве российских организаций с иностранными организациями в сфере цифровой экономики.

Кроме того, Минкомсвязи будет заниматься организацией использования механизмов производства данных в цифровом виде и обработки больших объемов данных, а также обеспечивать взаимодействие технологических платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитических систем, информационных систем государственных органов, организаций и граждан.

Функции в госуправлении

Все также в рамках реализация программы «Цифровая экономика», министерство будет разрабатывать и внедрять стандарты организации, навигации и дизайна государственных интернет-ресурсов, электронных услуг, сервисов и цифровых каналов коммуникаций государственных органов с гражданами и бизнесом.

Кроме того, ведомство займется реализацией функций цифрового государственного управления, в том числе путем обеспечения внедрения цифровых технологий и платформенных решений в госуправлении и госуслугах.

Также Минкомсвязи обеспечит выработку единой политики цифрового развития процессов государственного управления и координацию внедрения цифровых технологий и платформенных решений в сферах госуправления и мониторинг эффективности использования государственных информационных систем.

Помимо этого, на Минкомсвязи будет возложена организация и трансляция в интернет и хранение материалов видеонаблюдения на выборах в органы власти в случаях, предусмотренных законодательством.

Также Министерство будет отвечать за внедрение и функционирование ИКТ, включая информационные системы, информационную инфраструктуру, каналы связи, в госорганах — тоже в случаях, предусмотренных законодательством или по соглашению с органом при условии финансирования.

Помимо этого, на Минкомсвязи будет возложено определение требований к квалификации руководителей госорганов, включая органы в регионах, которые занимаются внедрением информационных технологий. Министерство также будет оценивать, соответствуют ли кандидаты на такие должности этим требованиям.

Также Минкомсвязи будет отвечать за эксплуатацию и развитие ведомственной информационно-аналитической системы «Реестр услуг связи» и создание и актуализацию генеральной схемы развития сетей связи в России.

Наконец, на министерство возложены обязанности по координации выполнения функции уполномоченного органа в сфере госуслуг, а также координации правового регулирования в сфере государственных и муниципальных услуг.

Другие обязанности

Также был расширен перечень функций, которые Минкомсвязи выполняет, участвуя в формировании единого информационного пространства СНГ.

Теперь министерство будет определять единую технологическую политику, в том числе путем рассмотрения и согласования документов, содержащих архитектуру планируемых решений, и ключевых технических документов, описывающих такую архитектуру, в ИКТ-сфере.

Также оно будет определять единую политику в части электронной идентификации физических лиц в различных отношениях.

Кроме того, на министерство будут возложены обязанности по управлению единой архитектурой государственных цифровых платформ и данных, включая архитектурные требования к присоединенным информационным системам, и обязанности по мониторингу применения архитектуры и соответствия архитектурным требованиям государственными органами.

Помимо этого, Минкомсвязи будет определять и координировать механизмы создания и модернизации ПО для госорганов на базе единой инфраструктуры совместной разработки и размещения ПО для нужд госорганов.

Также Минкомсвязи теперь может осуществлять подключение к государственным информационным системам, операторами которых являются другие госорганы, направлять своих официальных представителей в другие государства для работы с международными организациями, а также самостоятельно осуществлять внутренний финансовый контроль и аудит.