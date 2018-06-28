Из Минкомсвязи уходят заместители министра

Алхазов, Евраев и Козырев могут уйти из Минкомсвязи

Заместитель министра связи Алексей Козырев может покинуть свой пост. Об этом сообщил CNews источник в органах власти и на рынке. В Минкомсвязи Козырев курирует направление электронного правительства. Кроме того, он отвечал за написание программы «Цифровая экономика», подготовку которой в конце 2016 г. инициировал Президента России Владимир Путин.

Другой источник CNews в телекоммуникационной отрасли сообщил, что заявление об уходе подал еще один замминистра. Это Дмитрий Алхазов, отвечающий в министерстве за телекоммуникационную отрасль.

Алхазов и Козырев стали заместителями прежнего министра связи Николая Никифорова в 2013 г. Они разделили между собой полномочия Дениса Свердлова, который был заместителем Никифорова в 2012-2013 гг.

Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Козырев

Другие источники CNews на рынке говорят о предстоящей отставке заместителя министра Михаила Евраева. Евраев пришел в министерство в конце 2012 г. Долгое время он курировал почтовую отрасль, но в начале 2018 г. его перевели на другое направление – Реестр отечественного ПО. Сам Михаил Евраев в разговоре отказался от комментариев о своем возможном уходе из министерства.

В пресс-службе Минкомсвязи к моменту публикации этого материала не ответили на запрос CNews.

Соколов и Волин остаются в министерстве

Источник на рынке называет двух заместителей министра, которые, наоборот, останутся в Минкомсвязи. Это Алексей Волин и Алексей Соколов. Волин курирует деятельность СМИ. Соколов занимается ИТ-отраслью и импортозамещением. До недавнего времени он, в числе прочего, был куратором Реестра отечественного ПО, но затем вместо этого ему поручили заниматься почтовой связью.

Перестановки под эгидой цифровой экономики

Нынешние перестановки в правительства начались в мае 2018 г. Тогда появилась новая должность – вице-премьера, отвечающего за цифровое развитие, телекоммуникации и транспорт, и на нее был назначен Максим Акимов.

Заместитель главы Минкомсвязи Дмитрий Алхазов

До этого он был замглавы Аппарата Правительства и возглавлял правительственную комиссию по цифровой экономике, отвечающую за подготовку и реализацию соответствующей программы. Проектный офис программы «Цифровая экономика» был создан на базе автономной некоммерческой организации «Аналитический центр при правительстве» (АЦ).

После назначения Акимова вице-премьером Минкомсвязи было переименовано в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Новым министром стал Константин Носков, который до этого возглавлял АЦ, – то есть человек Акимова.

Заместитель главы Минкомсвязи Михаил Евраев

Ожидается, что новым заместителем Носкова, курирующим цифровое развитие, будет глава проектного офиса программы «Цифровая экономика» Евгений Кисляков, то есть человек, работавший под началом Носкова в АЦ.

Сколько должно быть заместителей у министра связи

На начало 2017 г. в Минкомсвязи было семь замов министра. Затем в министерстве появился восьмой заместитель – им стал Сергей Калугин, до этого возглавлявший «Ростелеком». Ради этого правительство увеличило предельное число заместителей главы министерства до восьми человек.

Вскоре после этого глава аппарата правительства Сергей Приходько дал поручение сократить число заместителей до семи. Об этом стало известно лишь спустя год, когда Минкомсвязи инициировало разработку нормативного акта, исполняющего данное поручение.

Поручение Приходько о сокращении числа заместителей министра связи так и не было исполнено. Новое же руководство Минкомсвязи начало подготовку положения о министерстве, в соответствии с которым число заместителей министра, наоборот, должно вырасти до 10 человек.