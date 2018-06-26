Московские суды перешли на электронный документооборот с мировыми судьями

Электронный документооборот для судей

В Комплексной информационной системе судов общей юрисдикции (КИС СОЮ), внедрение которой завершилось в 2017 г. в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы, появилась возможность обмена электронными документами с 438 судебными участками мировых судей Москвы.

Судебные участки мировых судей Москвы рассматривают уголовные, гражданские и административные дела, а также и дела об административных правонарушениях Апелляционные жалобы на вынесенные ими решения передаются в районные суды (например, за 2017 год в районные суды Москвы после рассмотрения мировыми судьями поступило более 55 тысяч жалоб по всем типам дел), а кассационные жалобы — в Мосгорсуд. Процесс автоматизации деятельности мировых судей Москвы начался в 2005 году, и большую часть документов мировые судьи создают в электронном виде, однако до самого последнего времени сотрудники районных судов, получая дела от судебных участков мировых судей, были вынуждены вручную вносить все необходимые сведения в систему судебного делопроизводства.

Теперь, благодаря подключению судебных участков мировых судей к подсистеме межуровневого взаимодействия КИС СОЮ, ситуация изменилась. Данные, хранящиеся в информационной системе мировых судей, поступают в районные суды и в дальнейшем в Московский городской суд автоматически. Вместе с реквизитами передаются и тексты судебных решений. Это позволяет не только избавиться от ручного «двойного» ввода информации, но и при необходимости начать рассматривать дело имея его электронную копию до поступления бумажного тома дела в суд. Вынесенные судебные решения вышестоящими судами Москвы также доступны судебным участкам мировых судей в электронном виде.

У московских судов с мировыми судьями наладилось электронное общение

«К сожалению, законодательство пока не позволяет полностью отказаться от бумажных документов. Однако реализованная в рамках КИС СОЮ возможность обмена данными существенно ускоряет и облегчает работу сотрудников судов всех уровней», – говорит Татьяна Толстова, заместитель генерального директора компании «Крок», реализующей внедрение КИС СОЮ.

О проекте КИС СОЮ

Внедрение «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы ведетсяс ноября 2015 г. К началу 2017 г. в эксплуатацию были запущены 8 прикладных и 4 обеспечивающие подсистемы. Среди них – порталы для нужд граждан и сотрудников аппаратов судов, системы аудио- и видеозаписи судебных заседаний, видеоконференцсвязи с СИЗО города. Кроме того, суды получили возможность обмениватьсяматериалами дел с различными московскими ведомствами. Среди них — Управления ФСИН, ФНС, Федерального Казначейства, ФССП по Москве и др. В 2017 г. доработка уже имеющихся систем продолжилась, и в конце 2017 г. проект был завершен.

Среди заявленных эффектов от запуска КИС СОЮ – повышение прозрачности судебной системы и доверия к ней со стороны граждан, значительная экономия времени всеми участниками процессов, снижение сроков рассмотрения дел и устранение бюрократических трудностей.

Бюджет проекта КИС СОЮ был выделен Международным Банком реконструкции и развития в рамках Проекта поддержки судебной реформыстраны, бенефициарами которого также являются Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Суд по интеллектуальным правам, арбитражные суды. Исполнителем работ по КИС СОЮ стал системный интегратор «Крок», бенефициар проекта — Московский городской суд.