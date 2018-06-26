Минкомсвязи потребовало увеличить свой бюджет и штат топ-чиновников наперекор Приходько

В Минкомсвязи планируют расширить штат своего центрального аппарата, увеличив его финансирование, а также нарастить число департаментов ведомства. Примечательно, что еще недавно министерство готовило законопроект о сокращении числа замов своего главы, как это было поручено Сергеем Приходько. Чиновник подписал документ о том, что в министерстве должно быть только семь заместителей, хотя всего за день до этого Дмитрий Медведев разрешил довести их число до восьми.

Расширение штата и зарплатного фонда

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций увеличится число департаментов и заместителей главы ведомства. Это следует из подготовленного в министерстве проекта постановления Правительства, которое внесет изменения в положение о Минкомсвязи.

В соответствии с документом, количество заместителей министра Константина Носкова вырастет с восьми до десяти, а предельно допустимое число департаментов министерства — с 15 до 18.

Необходимость расширения штата и закономерное увеличение финансирования в ведомстве объясняют возложенными на Минкомсвязи новыми полномочиями в сфере цифрового развития России.

Медведев, Носков и Приходько «поспорили» о числе замов министра связи

В пресс-службе министерства отказались прокомментировать CNews проект документа и не ответили на вопросы относительно того, есть ли в ведомстве понимание, чем именно займутся два дополнительных зама и три департамента, а также насколько в целом планируется увеличить штат центрального аппарата министерства и его финансирование.

Восьмой зам: ввел Медведев, сократить хотел Приходько

Примечательно, что на официальном портале для публикации проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru можно обнаружить находящиеся в стадии разработки документы, предполагающие не расширение, а сокращение числа замов министра связи. Причем решение об этом сокращении официально было принято на следующий же день после принятия решения о расширении списка замов с семи до восьми.

Восьмой зам появился в Минкомсвязи после подписания главой Правительства Дмитрием Медведевым соответствующего постановления от 30 марта 2017 г. № 367. Этим восьмым замом стал экс-глава «Ростелекома» Сергей Калугин, заступивший в должность 12 апреля 2017 г.

Однако еще 31 марта 2017 г. появилось поручение № СП-П17-1900 на тот момент заместителя председателя Правительства России — руководителя Аппарата Правительства России Сергея Приходько. Это поручение предусматривало отказ от восьмого зама, что и побудило Минкомсвязи впоследствии запустить законотворческую процедуру на сокращение.

Как теперь юридически будет решен вопрос с исполнением поручения Приходько о сокращении штата на фоне встречного проекта по его увеличению, в Минкомсвязи CNews также не ответили.

В новом составе Правительства России Сергей Приходько 18 мая 2018 г. получил пост первого заместителя руководителя его Аппарата.

Действующая структура Минкомсвязи

На данный момент среди заместителей министра Константина Носкова представлены Дмитрий Алхазов, отвечающий за телекоммуникации, Алексей Волин — регулирование медиа, Михаил Евраев — развитие почтовой отрасли, Рашид Исмаилов — международное сотрудничество, Алексей Козырев — развитие электронного правительства, Олег Пак — координацию информатизации госорганов, Алексей Соколов — ИТ-отрасль.

Список действующих департаментов представлен департаментом развития электронного правительства под руководством Владимира Авербаха, реализации законодательных инициатив — Василия Горбунова, отраслевых проектов — Алексея Доронкина, международного сотрудничества — Марии Казанской, организационного развития — Ирины Лаптевой, государственной политики в области средств массовой информации — Екатерины Лариной, экономики и финансов — Екатерины Петровой, регулирования радиочастот и сетей связи — Александра Понькина, инфраструктурных проектов — Максима Мысева, проектов по информатизации — Олега Качанова, координации информатизации — Николая Яцеленко, реализации стратегических проектов — Андрея Черненко, внешних коммуникаций — Екатерины Осадчей, а также правовой департамент — Романа Кузнецова и департамент развития высоких технологий с вакантной должностью директора.