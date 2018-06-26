Экс-министр связи Игорь Щеголев возглавил крупнейший федеральный округ России

Игорь Щеголев назначен полпредом в ЦФО

Президент России Владимир Путин назначил бывшего главу Минкомсвязи Игоря Щеголева своим полномочным представителем в Центральном федеральном округе (ЦФО). Указ об этом опубликован на сайте Президента России kremlin.ru.

В должности полпреда ЦФО Игорь Щеголев сменил Алексея Гордеева.

В ЦФО входят 18 субъектов Российской Федерации: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и город Москва. Это крупнейший по численности населения округ России, в нем живет 39,3 млн человек.

Трудовая биография Щеголева

Игорь Щеголев работал корреспондентом и замруководителя Службы новостей ИТАР-ТАСС, пресс-секретарем премьер-министра России Евгения Примакова, в начале 2000 г. возглавил Управление пресс-службы Президента России, а в 2002 г. стал руководителем протокола Президента России.

В 2008 г. Игорь Щеголев был назначен на должность министра связи, которую занимал с 2008 по 2012 г., после чего перешел на работу в президентскую Администрацию на должность помощника Президента России, где курировал Управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии в Администрации Президента России.

Игорь Щеголев, новый полпред в ЦФО

Несмотря на уход из Минкомсвязи в Администрацию Президента, Игорь Щеголев сохранил заметное влияние на отрасль связи и ИТ. Так, невзирая на назначение главой Минкомсвязи в 2012 г. Николая Никифорова, два заместителя Щеголева стали руководителями отраслевых федеральных агентств: Олег Духовницкий возглавил Россвязь, а Александр Жаров Роскомнадзор.

Еще один тогдашний заместитель Игоря Щеголева Илья Массух, куратор программы «Информационное общество», ушел из министерства, основал Фонд электронной демократии и занял остро критическую позицию к возглавившему Минкомсвязи Николаю Никифорову.

В начале 2014 г. власти США внесли Игоря Щеголева в свои санкционные списки.