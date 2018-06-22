Президентское Управление по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры возглавил Андрей Липов

Управление Президента России по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры, недавно созданное указом Владимира Путина, возглавил Андрей Липов. До этого он возглавлял структуру, на базе которой и было сформировано Управление.

Указ Президента России

Владимир Путин подписал указ, согласно которому Управление Президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи возглавил Андрей Липов. Указ размещен на портале kremlin.ru.

Напомним, это Управление было недавно создано также указом Президента России, в результате реорганизации ранее существовавшего Управления Президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, которым Липов руководил с июля 2012 г. В задачи нового Управления входит обеспечение президентской работы по формированию госполитики в указанных сферах и представление главе государства соответствующих предложений.

Трудовая биография Липова

До назначения на пост главы Управления Президента России по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Липов с августа 2010 г. занимал должность директора департамента государственной политики в области информатизации и информационных технологий Минкомсвязи. В департаменте он начал работать в 2008 г., в разное время занимал там должности заместителя начальника отдела программ развития, начальника отдела информационных технологий и заместителя директора департамента. Занимался в том числе межведомственным электронным взаимодействием и электронными госуслугами.

Управление президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи возглавил Андрей Липов

Имеет диплом о высшем образовании Московского института радиотехники, электроники и автоматики, который закончил в 1992 г. В 1995 г. получил степень кандидата технических наук. Работает в ИТ с 1990 г.

Управление по ИТ и развитию цифровой инфраструктуры

Указ о создании управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи был подписан Владимиром Путиным 14 июня 2018 г. Новое управление будет самостоятельным подразделением в составе Администрации Президента.

Общее руководство деятельностью нового управления было возложено на первого заместителя руководителя Администрации президента в соответствии с распределением обязанностей между должностными лицами Администрации. В настоящий момент у главы Администрации Президента есть два первых заместителя — Алексей Громов и Сергей Кириенко. Согласно циркулирующей информации, курировать управление по ИКТ будет Сергей Кириенко. Непосредственно руководить управлением будет Липов.

В круг интересов управления президента по ИКТ войдет развитие цифровой инфраструктуры и применение ИТ. Одной из задач управления является обеспечение деятельности Президента России по вопросам госполитики в этих сферах. Еще одной задачей является подготовка предложений Президенту по развитию инфраструктуры и применению ИКТ в госуправлении. Далее по поручению президента управление будет участвовать в реализации этих предложений.

Одной из функций управления станет подготовка и представление президенту и руководителю Администрации Президента материалов по реализации госполитики в области развития цифровой инфраструктуры, изучению и применению ИКТ в государственном и муниципальном управлении, мониторингу и анализу обработки данных в информационно-телекоммуникационных системах, согласованному функционированию и взаимодействию федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти регионов при создании и использовании цифровой инфраструктуры и ИКТ.

Другие назначения в отрасли

Также сегодня распоряжением правительства глава Минкомсвязи Константин Носков был назначен представителем России в наблюдательном совете автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика». Аналогичное назначение получил помощник президента Андрей Белоусов с пометкой «по согласованию». Напомним, Россия вошла в состав учредителей АНО согласно распоряжению правительства в марте 2018 г.

АНО «Цифровая экономика» была создана постановлением правительства в августе 2017 г. Организация занимается обеспечением взаимодействия бизнеса, экспертов и госорганов в ходе реализации программы «Цифровая экономика», а также оказывает поддержку различным проектам в этой области. Гендиректором организации стал Евгений Ковнир.

В списке учредителей АНО значатся такие представители отрасли как «Мегафон», МТС, «Вымпелком», «Ростелеком», «Яндекс», Mail.ru Group, «Росатом», «Ростех», Сбербанк, «ВЭБ Инновации», Rambler & Co, «Открытая мобильная платформа», «1С», «Почта России», «Сколково» и АСИ.