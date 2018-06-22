«Гознак» строит ЦОД за миллиард

«Гознак» ищет подрядчика на строительство ЦОДа в своем санкт-петербургском филиале. На это выделен 1,1 млрд руб. Работы должны продлиться до конца июля 2019 г.

ЦОД «Гознака» за 1,1 миллиарда

«Гознак» выделил на строительство своего центра обработки данных (ЦОД) в Санкт-Петербурге 1,1 млрд руб. Эта сумма фигурирует в качестве начальной суммы контракта в объявленном предприятием тендере. Заявки на открытый конкурс в электронной форме будут приниматься до 6 июля 2018 г. Подведение итогов процедуры запланировано на 11 июля. Весь фронт работ рассчитан до 31 июля 2019 г.

ЦОД разместится в четырех корпусах «Санкт-Петербургской бумажной фабрики» — филиале «Гознака» на набережной Фонтанки (дом 144, литера «Б»). Подрядчику предстоит переоборудовать помещения фабрики, оснастить их инженерной инфраструктурой и провести стандартную для дата-центров сертификацию в Uptime Institute по процедуре Tier Certification of Constructed Facility по уровню Tier III. Эта процедура должна будет подтвердить, что созданный объект соответствует сертифицированной ранее проектной документации.

Как будут оцениваться претенденты

При рассмотрении заявок претендентов наибольший вес (50%) будет иметь квалификация потенциального исполнителя работ. Для ее подтверждения компания, в частности, может заявить об имеющемся у нее опыте выполнения работ по созданию ЦОДов для размещения 300 и более серверных стоек за последние пять лет с максимальной мощностью ИТ-оборудования не менее 2000 кВт.

«Гознак» выделил 1,1 млрд руб. на ЦОД в Санкт-Петербурге

Предложенная цена договора при рассмотрении заявки будет иметь 25-процентный удельный вес. Оставшиеся 15% придутся на оценку финансового состояние претендента.

Что включат работы по проекту

Как следует из документов, представленных на сайте госзакупок, будущему исполнителю контракта в том числе потребуется перенести или демонтировать в помещениях ЦОДа уже существующие транзитные инженерные коммуникации, создать системы водоснабжения и водоотведения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, топливного хозяйства, отопления, вентиляции, кондиционирования.

Кроме того от подрядчика ожидается создание систем газовыхлопа, электроосвещения, холодоснабжения, технологической вентиляции, а также поставка силового электроборудования, структурированной кабельной системы, тепломеханических решений и пр.

Предыстория проекта

Напомним, в конце апреля 2016 г. CNews писал о тендере на проектирование ЦОДа «Гознака» в Санкт-Петербурге по вышеупомянутому адресу. «Новая технологическая площадка проектируется исходя из возможности размещения до 400 стоек и уровня надежности инфраструктуры Tier III», — пояснили тогда CNews в организации.

В пресс-службе «Гознака» также отмечали, что ЦОД в северной столице будет использоваться не только для размещения информационных систем самого предприятия, но и для оказания услуг в интересах сторонних заказчиков на коммерческой основе. По данным CNews, сдача ресурсов в аренду не станет для «Гознака» чем-то новым. Московский дата-центр уже имеет такой опыт.

Контракт на проектирование по итогам тендера достался за 24 млн руб. компании «Юнион групп». На момент выхода материала в пресс-службе «Гознака» не ответили CNews, в полной ли мере запущенное сейчас строительство происходит по разработанному в 2016 г. проекту, а также на какое число стоек и какой мощности в итоге рассчитан ЦОД.

Несколько фактов о «Гознаке»

«Гознак» позиционирует себя как предприятие, перенявшее традиции советского учреждения «Экспедиция заготовления государственных бумаг».

На базе «Гознака» работает Испытательный центр — единственная в России лаборатория, имеющая право официально проводить испытания защищенной продукции и документально подтверждать их результаты.

В состав ФГУП «Гознак» входят восемь предприятий-филиалов: «Московская печатная фабрика», «Пермская печатная фабрика», «Московская типография», «Санкт-Петербургская бумажная фабрика», «Краснокамская бумажная фабрика», «Московский монетный двор», «Санкт-Петербургский монетный двор», «Научно-исследовательский институт».