В России создали сервер, поддерживающий Intel, «Эльбрус» и «Байкал»
Телекоммуникационный сервер с поддержкой трех процессорных архитектур
Входящее в госкорпорацию «Ростех» НИИ «Масштаб» представило линейку универсальных телекоммуникационных серверных платформ TSP (Telecommunication Server Platform). Презентация состоялась в рамках прошедшей в Иннополисе (республика Татарстан) конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2018).
Главной особенностью продукта является возможность работы с тремя различными процессорными архитектурами: x86 (Intel), «Эльбрус» и «Байкал». Поддерживаются процессоры Intel Core линеек i3, i5 и i7, Intel Xeon серии E3, «Эльбрус-4С» и «Байкал-Т1».
Процессоры Intel и «Эльбрус» должны устанавливаться в сервер в специальном ComExpress-модуле, который также содержит материнскую плату и оперативную память. Процессоры «Байкал» устанавливаются в другом формате – Smart-модуле, для которого потребуется переходник на ComExpress. Встроенный в TSP контролер автоматически определяется тип используемого процессора.
Таким образом, владелец сервера может легко сменить тип используемого процессора без замены остального оборудования. Как объясняют разработчики TSP, такой подход может пригодиться госзаказчикам на случай, если в какой-то момент от них потребуют осуществить полное импортозамещение используемого оборудования.
Установка дополнительного одноплатного компьютера
TSP может управляться локально с консоли по стыку RS-232 либо удаленно по интеллектуальному интерфейсу управления (IPMI) через выделенный порт Ethernet. Сервер оборудован портом Gigabit Ethernet. Также поддерживается установка NIC-модулей со скоростям до 10 Гбит/с.
В TSP могут быть установлены до двух накопителей HDD/SSD 2.5 SATA. При этом поддерживается работа RAID-массива при помощи программного или аппаратного контроллера.
Дополнительно в сервер может устанавливаться одноплатный компьютер, выполняющий функции криптошлюза, межсетевого экрана и т.д. Также сервер содержит сторожевой таймер для реализации схемы контроля над зависанием операционной системы.
TSP может работать при повышенной влажности воздуха: 80% при температуре 25 градусов Цельсия и 100% при температуре 35 градусов Цельсия. Устройство прошло испытания по ГОСТ 1.1 и 1.3.
Сферы применения отечественного телекоммуникационного сервера
В сфере телекоммуникаций TSP могут выполнять функции межсетевых экранов, IP-АТС, маршрутизаторов, шлюзов доступ, мультисервисных узлов связи, криптошлюзов и др. В сфере ИТ TSP способен работать почтовым сервером, телематическим сервером и т.д. Цена устройств не разглашается.
Поскольку TSP производится в России с использованием российских схемотехнических решений, интеграция сервера в конечный продукт позволит обеспечить продукту статус оборудования российского происхождения.